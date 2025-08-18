Tìm nạn nhân vụ lừa đảo và cho vay nặng lãi ở TP.HCM

Chiều 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang truy tìm nạn nhân liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã xác minh các đơn tố giác về tội phạm của nhiều cá nhân tố cáo Giang Hồng Ngọc (SN 1986, ngụ số 1225/17 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, được phát hiện vào năm 2023 tại TP.HCM.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can tạm giam đối với Ngọc để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đây là vụ án có tính chất rất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân và tài sản liên quan có giá trị rất lớn.

Đối tượng Giang Hồng Ngọc.

Đề nghị tất cả cá nhân tham gia các dây hụi của Giang Hồng Ngọc (ảnh) trên mạng xã hội Facebook, góp vốn làm ăn hoặc vay tiền của Ngọc, đến ngay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM; địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) để trình báo, tố giác hoặc cung cấp thông tin.