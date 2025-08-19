Tìm người bị hại trong vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại TP.HCM

Đối tượng gây án bị bắt, nhưng đến nay cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chưa làm việc được với bị hại trong vụ "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" nên phát thông báo tìm kiếm.

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra ngày 8/1/2024 tại số 79/3 đường Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu, TP.HCM (trước đây là phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM) do đối tượng Trương Ngọc Anh Thái (SN 2004, quê Tây Ninh) thực hiện.

Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận (cũ) đã khởi tố vụ án hình sự, bắt tên Thái để điều tra xử lý. Vụ án xảy ra hơn 1 năm, nhưng đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn chưa làm việc được với bị hại trong vụ án cũng như người giám hộ theo pháp luật của bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm bị hại trong vụ án hiếp dâm.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm bị hại trong vụ án hình sự nêu trên.

Cơ quan CSĐT yêu cầu người đại diện pháp luật của bị hại cùng bị hại sớm đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 47, đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) hoặc liên hệ với người thụ lý hồ sơ Nguyễn Viết Dũng thông qua số điện thoại: 0848013013 để làm rõ một số nội dung có liên quan đến vụ án.