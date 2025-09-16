Tìm người làm giả giấy tờ cho 2 xe sang Bentley, đại gia bị lừa tiền

Nhận 5,4 tỷ đồng hứa hẹn "hợp thức hóa" giấy tờ cho 2 xe sang của vị đại gia, bị cáo Chương Dương không làm như cam kết mà sử dụng mở nhà hàng dẫn đến làm ăn thua lỗ, còn vị đại gia lĩnh án tù tội làm giả giấy tờ xe.

Ngày 16/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Chương (SN 1978, quê Phú Thọ) mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đây, bị cáo Dương kinh doanh ôtô, quen biết anh Lê Đức T. (SN 1986, ở Hà Nội). Khoảng cuối năm 2014, anh T. nhờ người bạn đang sinh sống tại Mỹ mua hộ chiếc ôtô sang nhãn hiệu Bentley màu đen với giá 200.000 USD .

Ngày 11/11/2015, chiếc xe này được chuyển từ Mỹ về cảng Đình Vũ (Hải Phòng) cho anh T. Sau khi nhận xe, anh T. thuê người làm giấy tờ nhập khẩu dưới hình thức "xe nhập khẩu phi mậu dịch" và được hoàn thiện thủ tục nhập khẩu dưới tên một người đàn ông quốc tịch Lào, được Cục Hải quan TP.HCM cấp Giấy tạm nhập khẩu ôtô theo tiêu chuẩn ưu đãi miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam, thời hạn tạm nhập đến ngày 12/5/2018.

Sau khi làm xong thủ tục nhập khẩu, chiếc xe được anh T. quản lý và sử dụng.

Khoảng năm 2016, anh T. mua tiếp một chiếc Bentley màu xám không có giấy tờ với giá 3 tỷ đồng của một Việt kiều Mỹ tên Hiền. Ông Hiền giao xe cho anh T. quản lý sử dụng và thỏa thuận sau 2 tháng sẽ bàn giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến nguồn gốc nhập khẩu xe cho anh T.

Tuy nhiên, sau đó ông Hiền không cung cấp được giấy tờ ôtô cho anh T. như đã thỏa thuận.

Do 2 chiếc Bentley có nguồn gốc từ nước ngoài chưa đủ giấy tờ, anh T. phải thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ 2 chiếc xe trên thành xe của cơ quan Nhà nước thanh lý, sau đó đấu giá mua lại và đăng ký Giấy chứng nhận ôtô và biển kiểm soát của Việt Nam.

Khi nói chuyện với nhau, bị cáo Dương Chương nói với anh T. có bố là Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh, còn bản thân bị cáo đang công tác "trong ngành". Từ lời của Chương, khiến anh T. nghĩ Chương có nhiều quan hệ, nên nhờ bị cáo giúp làm làm thủ tục thanh lý đối với 2 chiếc xe sang của mình.

Hai bên thống nhất, tổng chi phí làm giấy tờ 2 chiếc Bentley là 5,4 tỷ đồng , đặt cọc trước 2 tỷ đồng , số tiền còn lại khi nào Chương làm xong giấy tờ xe thì anh T. bàn giao nốt cho Chương.

Quá trình làm thủ tục, anh T. chỉ cần gửi ảnh chụp 2 chiếc ôtô cho Chương.

Theo cơ quan truy tố, tháng 6/2016-4/2018, anh T. đã trực tiếp hoặc nhờ người quen chuyển cho Dương Chương 5,4 tỷ đồng . Sau khi nhận tiền, Chương không làm đúng cam kết mà sử dụng vào việc mở cửa hàng Cá Lăng Việt Trì ở Hà Nội.

Đến năm 2019, Chương vẫn không bàn giao được giấy tờ như đã hứa. Anh T. yêu cầu Chương trả tiền, nhưng do việc kinh doanh nhà hàng thua lỗ khiến Chương không thể "xoay kịp".

Tháng 9/2022, anh Lê Đức T. bị TAND quận Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội xử phạt 2 năm 2 tháng tù vì làm giả giấy tờ xe của chiếc Bentley. Hiện một trong 2 chiếc xe Bentley đã bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.