Tìm người liên quan đến đối tượng giao bánh mỳ chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại địa chỉ số 47, hẻm 1/62/23 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình.

Cơ quan điều tra (CQĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Đức Nguyễn (sinh năm 1996; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Thái Hoà, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) là nhân viên của cơ sở Bánh mỳ Linh Su tại địa chỉ nêu trên.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2020 đến ngày 31/8/2020, Nguyễn đã thực hiện việc giao hàng cho một số cửa hàng, quầy hàng, cụ thể gồm: Quầy hàng chị Trang, bán trên vỉa hè phố Giáp Bát, Hà Nội; Quầy hàng chị Mơ bán trên vỉa hè phố của phường Hà Đông, Hà Nội; Quầy hàng tại vỉa hè phố Hạ Đình, Hà Nội; Quầy hàng chú Chung, bán trên vỉa hè phố Phương Mai, Hà Nội; Quầy hàng chị Vương, bán trên vỉa hè phố Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội.

Đề nghị những cá nhân, cửa hàng có tên nêu trên hoặc những ai có liên quan, đã nhận bánh mỳ do Hoàng Đức Nguyễn trực tiếp giao, khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Địa chỉ số 02 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, gặp điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Thế Tiến để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.