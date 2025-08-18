Tìm người liên quan vụ án Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục CSKT) đang tìm những người có liên quan để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) và các đơn vị có liên quan.

Cục Cảnh sát Kinh tế (CSKT) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 28/QĐ-CSKT-P6 ngày 14/5/2025, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1603/QĐ-CSKT-P6 ngày 3/6/2025.

Kết quả điều tra xác định: Trong quá trình làm thủ tục đưa lao động Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng, tại các Công ty gồm: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, MST: 0101328661; Công ty Cổ phần Tập đoàn Cung ứng nguồn nhân lực JHL Việt Nam, mã số thuế 0107890877; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại JHL Việt Nam, mã số thuế 0109474590, cùng có địa chỉ tại 41 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội: Công ty TNHH một thành viên Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (Công ty Incoop 3), mã số thuế: 0107764382, địa chỉ tại NV9 -24, Khu nhà cho CBCS Cục B42, B57 Bộ Công An, đường Chiến Thắng, TP Hà Nội; Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế và thương mại (Công ty Sona), mã số thuế: 0100110415, địa chỉ tại số 34, Đại Cồ Việt, TP Hà Nội, đã thu tiền của người lao động cao hơn quy định theo Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài của Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).

Các bị can từ trái qua phải: Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm.

Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị người lao động (thân nhân người lao động) đã được các đơn vị nêu trên đưa sang nước ngoài làm việc theo hợp đồng, nếu có yêu cầu, đề nghị về việc thu nộp tiền thì đến trực tiếp hoặc truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website: https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu Bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ban hành.

Người bị hại điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận, sao, ký xác nhận các tài liệu kèm theo và gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng 6 Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội trước ngày 31/10/2025 (Liên hệ Điều tra viên Lê Tiến Dũng, số điện thoại 0917621979 - đối với Công ty Hoàng Long, JHL; Vũ Thanh Mai, số điện thoại 0931119222 - đối với Công ty Incoop 3; Nguyễn Nhật Quang, số điện thoại 0915796336 - đối với Công ty Sona) để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu người lao động không có yêu cầu đề nghị, không phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Cục Cảnh sát Kinh tế đã tổ chức điều tra làm rõ việc ông Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "Giấy phép con" (ngoài quy định pháp luật) khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Nguồn tiền chi "bôi trơn" do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 3/6 và ngày 10/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ"; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Thứ trưởng Bộ Nội vụ); Tống Hải Nam, Cục trưởng; Nguyễn Gia Liêm, nguyên Phó Cục trưởng; Phạm Viết Hương, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, trong đó cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Viết Hương, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can còn lại.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật. Hiện Cục Cảnh sát Kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.