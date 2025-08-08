Tìm người liên quan vụ ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư bị tố lừa đảo

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý tố giác về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm Đào Hữu Bình (SN 1958, ngụ số 234, tổ 10, khu phố 5, phường Thạnh Lộc, TP.HCM).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra tố giác về tội phạm của Võ Ngọc Liêu (SN 1993, ngụ tổ dân phố 2, thị trấn Liên Sơn, tỉnh Đắk Lắk) tố cáo Trần Bảo Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Anh Thư (Mã số thuế: 0312802993, tọa lạc số 126 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng giữ chỗ góp vốn đầu tư, xảy ra tại TP.HCM.

Qua xác minh, Đào Hữu Bình không có thực tế cư trú tại địa chỉ thường trú và chính quyền địa phương không nắm rõ nơi ở hiện tại của đương sự.

Đề nghị Đào Hữu Bình đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (tọa lạc số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM; Đội 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM) gặp Thượng úy Nguyễn Tấn Lộc, điều tra viên để làm rõ các nội dung liên quan đến thửa đất số 24, tờ bản đồ số 28, xã Nhuận Đức, TP.HCM và Trần Bảo Thảo, Giám đốc Công ty Anh Thư.

Trong thời hạn 15 ngày, nếu Đào Hữu Bình không có mặt để làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.