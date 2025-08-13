Tìm tài xế xe ôm nghi liên quan đến vụ án ma túy ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang truy tìm tài xế chạy xe ôm nghi vấn có liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án được phát hiện ngày 13/5, tại chung cư Riva Park, 504 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM (quận 4 cũ). Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam với Huỳnh Công Danh về các tội danh trên.

Đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ một người đàn ông chạy xe ôm (khoảng hơn 40 tuổi, dáng hơi mập, cao khoảng 1,69 m, đội nón kết, giọng miền Nam) tại khu vực bờ sông bên hông cầu Lò Gốm, phường Bình Tiên.

Đối tượng Danh.

Để phục vụ công tác xác minh, đề nghị người dân khi biết hoặc phát hiện người đàn ông có đặc điểm trên hiện ở đâu, thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành) hoặc liên hệ trực tiếp cán bộ Lê Đình Hải, Tổ hình sự khu vực 1 để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.