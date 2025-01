Tìm thấy cháu bé nghi bị bắt cóc, tạm giữ người phụ nữ liên quan

Người dân cùng lực lượng Công an TP Hải Phòng đã tìm thấy cháu bé 4 tuổi bị người phụ nữ vào tận trường mầm non đón đi chiều 13/1. Người phụ nữ liên quan đến vụ việc đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Chiều 14/1, xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hải Phòng cho biết cháu bé 4 tuổi nghi bị bắt có trước đó đã được tìm thấy lúc 15h15 cùng ngày tại khu vực phố Lương Khánh Thiện, TP Hải Phòng. Thông tin thêm về sự việc, lãnh đạo phòng CSHS nhận định: Đối tượng có tâm lý không bình thường, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Người phụ nữ này được xác định là Đồng Thị Hà Thu (SN 2007, trú TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Hiện cơ quan công an đã tạm giữ người phụ nữ đã đưa cháu bé đi và xác minh động cơ gây ra sự việc. Người dân cùng lực lượng Công an TP Hải Phòng đã tìm thấy cháu bé 4 tuổi bị người người phụ nữ vào tận trường học đón đi chiều 13/1. Ảnh: Q.H. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Năng, Trưởng phòng GD-ĐT TP Thủy Nguyên, Hải Phòng, cho biết: Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc và cháu bé vẫn khỏe mạnh, an toàn. Hiện gia đình đã tiếp cận được cháu, tâm lý cháu cơ bản ổn định". Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin chiều 13/1, một người phụ nữ đeo khẩu trang màu đen đã vào trường mầm non Thiên Hương (Hải Phòng) đưa bé gái 4 tuổi đi. Camera an ninh cho thấy hình ảnh người phụ nữ mặc đồ đen, đeo kính, bịt khẩu trang đen, tới trường mầm non lúc gần 16h và dẫn theo cháu bé. Người này dắt tay bé đi bộ và không thấy việc bé phản kháng. Đến sáng ngày 14/1, Công an TP Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) xác định người phụ nữ vào trường mầm non nghi bắt cóc cháu bé. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

