Tin mới nhất về sắp xếp trường học ở các tỉnh, thành

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT chỉ đạo các địa phương tạm dừng các phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập vượt quy mô, chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu.

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc sắp xếp phải tuân thủ quy định về quy mô trường, lớp. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 12/11, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các tỉnh, thành phố về công tác sắp xếp tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn hướng dẫn việc này.

Qua kiểm tra, bộ đánh giá nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động, quyết liệt thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập bài bản, khoa học, thận trọng, dân chủ, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, vẫn có nơi triển khai còn có những hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học, bảo đảm an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Để bảo đảm ổn định hệ thống, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và đúng quy định hiện hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT đề nghị các tỉnh/thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng quan điểm "cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết theo hướng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân và học sinh".

Các địa phương chỉ đạo rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ theo lộ trình phù hợp, tập trung hình thành, duy trì, phát triển các mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã; ưu tiên bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, không làm gia tăng chi phí và rủi ro cho học sinh, đặc biệt ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh đó, bộ cũng chỉ đạo đánh giá toàn diện các phương án sắp xếp để xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp hoặc phương án điều chỉnh, bảo đảm tính khả thi, ổn định, không gây xáo trộn hoạt động dạy học.

"Tạm dừng triển khai đối với các phương án, cơ sở giáo dục công lập vượt quy mô, chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu cho đến khi có đánh giá tác động đầy đủ", văn bản của bộ nêu.

Việc sắp xếp phải tuân thủ quy định về quy mô trường, lớp; đội ngũ và định mức giáo viên; cơ sở vật chất, quỹ đất, mật độ dân cư và điều kiện địa lý; tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

Thường trực tỉnh ủy các tỉnh/ thành phố phải hoàn thiện phương án theo các nội dung trên và thông tin kết quả về bộ trước ngày 1/12.