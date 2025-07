Tin mới vụ tài xế ôtô sai luật còn tấn công người ghi hình ở TP.HCM

Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Nam thừa nhận mình là tài xế lái ôtô vi phạm luật giao thông và có hành vi không chuẩn mực với người quay clip.

Trưa 3/7, Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 13, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cho biết đã triệu tập làm việc và lập biên bản vi phạm, tạm giữ giấy phép lái xe đối với tài xế vi phạm luật giao thông, có hành vi tấn công người quay clip gây xôn xao dự luận.

Theo cơ quan công an, sau khi xác minh clip do người dân phản ánh vào trưa 2/7 tại đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP.HCM), ôtô 61A-754... có dấu hiệu vi phạm không đi về bên phải theo chiều đi của mình trên đường có vạch kẻ liền.

Cán bộ CSGT lập biên bản xử lý đối với tài xế.

Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 13 đã phối hợp với Công an phường An Phú đã tra cứu và mời ông Nguyễn Văn Nam (SN 1980, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) lên làm việc. Tại đây, ông Nam thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, Trạm Cảnh sát giao thông 5 Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ giấy phép lái xe.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài ra, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi có hay không việc tài xế tấn công người quay clip.

Như Tiền Phong đã đưa tin tối 2/7, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ôtô 7 chỗ lưu thông trên đường Trần Quang Diệu. Trong khi nhiều ôtô đang xếp hàng, di chuyển chậm, ôtô 7 chỗ lấn sang làn đường theo chiều ngược lại, đè lên vạch kẻ liền để vượt lên trước.

Chứng kiến vụ việc, một người đi đường đã dùng điện thoại quay lại. Lúc này, tài xế dùng lời thô tục, đồng thời xuống xe, lao tới tấn công người ghi hình. Vụ việc gây xôn xao dư luận.