Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Tin mới vụ 'tỷ phú' Mỹ sắp bay trực thăng đến nghỉ dưỡng tại Hạ Long

  • Thứ bảy, 30/8/2025 16:36 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Nhóm khách quốc tế hạng sang sẽ hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn dịp 2/9, bắt đầu hành trình nghỉ dưỡng riêng tư trên vịnh Hạ Long.

Du khách nước ngoài khám phá vịnh Hạ Long. Ảnh: Phạm Hà.

Ngày 30/8, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết một đoàn khách VIP quốc tế sẽ có mặt tại Vân Đồn vào ngày 2/9, bắt đầu chương trình nghỉ dưỡng đặc biệt trên vịnh Hạ Long.

“Chúng tôi không rõ khách là tỷ phú hay triệu phú, nhưng với bất kỳ ai sử dụng dịch vụ cao cấp, Quảng Ninh luôn sẵn sàng chào đón. Dịp 2/9, ngành du lịch tỉnh sẽ có mặt tại cảng Vân Đồn để thể hiện sự mến khách”, vị đại diện nói.

Theo đơn vị từng tổ chức tour dành cho giới siêu giàu tại Hạ Long, khách sẽ được trải nghiệm những khu vực riêng tư, hoang sơ trên vịnh. Nếu có nhu cầu tham quan các hang động nổi tiếng như Thiên Cung, Sửng Sốt, đơn vị sẽ bố trí để đảm bảo hành trình riêng tư, khác biệt so với tour thông thường.

Trước đó vào tháng 2, hai triệu phú Mỹ trong lĩnh vực tài chính là Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley cũng từng tới Quảng Ninh, tham gia chương trình du lịch đặc biệt này. Kể từ khi tour được đưa vào khai thác cuối năm ngoái, đã có khoảng 3-4 đoàn khách siêu giàu quốc tế lựa chọn trải nghiệm.

Đại diện Sở Du lịch Quảng Ninh đánh giá cao sự xuất hiện của những đoàn khách đặc biệt, coi đây là tín hiệu tích cực cho du lịch cao cấp. Đồng thời cho biết Quảng Ninh có đa dạng sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi phân khúc khách, từ phổ thông đến thượng lưu.

Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận - từ lâu là điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam, nổi bật với hàng nghìn đảo đá vôi và hệ thống hang động kỳ vĩ. Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh đón hơn 14,6 triệu lượt khách, trong đó có hơn 2,6 triệu khách quốc tế. Vịnh Hạ Long chiếm khoảng 20% trong tổng lượt khách, cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến này.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Một tỷ phú thế giới đi trực thăng đến Quảng Ninh dịp 2/9

Tỷ phú thế giới dự kiến đi trực thăng, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đúng dịp lễ Quốc khánh và trải nghiệm vịnh Hạ Long trong 3 ngày, 2 đêm.

09:25 28/8/2025

Buổi tiếp đón Quốc vương, Hoàng hậu Bhutan trên du thuyền Hạ Long

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu có chuyến tham quan vịnh Hạ Long trên du thuyền Sea Stars Cruise, thưởng ngoạn cảnh quan di sản thiên nhiên thế giới và trải nghiệm ẩm thực Việt Nam.

11:52 26/8/2025

Quỳnh Trang

vịnh Hạ Long Quỳnh Trang vịnh Hạ Long Quảng Ninh khách quốc tế tỷ phú

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý