Tin mới vụ 'tỷ phú' Mỹ sắp bay trực thăng đến nghỉ dưỡng tại Hạ Long

Nhóm khách quốc tế hạng sang sẽ hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn dịp 2/9, bắt đầu hành trình nghỉ dưỡng riêng tư trên vịnh Hạ Long.

Du khách nước ngoài khám phá vịnh Hạ Long. Ảnh: Phạm Hà.

Ngày 30/8, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết một đoàn khách VIP quốc tế sẽ có mặt tại Vân Đồn vào ngày 2/9, bắt đầu chương trình nghỉ dưỡng đặc biệt trên vịnh Hạ Long.

“Chúng tôi không rõ khách là tỷ phú hay triệu phú, nhưng với bất kỳ ai sử dụng dịch vụ cao cấp, Quảng Ninh luôn sẵn sàng chào đón. Dịp 2/9, ngành du lịch tỉnh sẽ có mặt tại cảng Vân Đồn để thể hiện sự mến khách”, vị đại diện nói.

Theo đơn vị từng tổ chức tour dành cho giới siêu giàu tại Hạ Long, khách sẽ được trải nghiệm những khu vực riêng tư, hoang sơ trên vịnh. Nếu có nhu cầu tham quan các hang động nổi tiếng như Thiên Cung, Sửng Sốt, đơn vị sẽ bố trí để đảm bảo hành trình riêng tư, khác biệt so với tour thông thường.

Trước đó vào tháng 2, hai triệu phú Mỹ trong lĩnh vực tài chính là Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley cũng từng tới Quảng Ninh, tham gia chương trình du lịch đặc biệt này. Kể từ khi tour được đưa vào khai thác cuối năm ngoái, đã có khoảng 3-4 đoàn khách siêu giàu quốc tế lựa chọn trải nghiệm.

Đại diện Sở Du lịch Quảng Ninh đánh giá cao sự xuất hiện của những đoàn khách đặc biệt, coi đây là tín hiệu tích cực cho du lịch cao cấp. Đồng thời cho biết Quảng Ninh có đa dạng sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi phân khúc khách, từ phổ thông đến thượng lưu.

Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận - từ lâu là điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam, nổi bật với hàng nghìn đảo đá vôi và hệ thống hang động kỳ vĩ. Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh đón hơn 14,6 triệu lượt khách, trong đó có hơn 2,6 triệu khách quốc tế. Vịnh Hạ Long chiếm khoảng 20% trong tổng lượt khách, cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến này.