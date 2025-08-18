Tin mừng cho người khám bảo hiểm y tế

Lần đầu tiên người bệnh khám ngoại trú trái tuyến được bảo hiểm y tế chi trả tới 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi, thay vì phải tự trả toàn bộ như trước.

Bệnh nhân đi khám BHYT ngoại trú. Ảnh: Duy Hiệu.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết lộ trình thực hiện và tỷ lệ mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám, chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở y tế cơ bản. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách quyền lợi giữa khám đúng tuyến và trái tuyến.

Theo nghị định, nếu trong quá trình điều trị nội trú có thay đổi mức hưởng, người bệnh cần cung cấp thông tin thẻ BHYT mới. Cơ sở y tế có trách nhiệm kiểm tra và áp dụng ngay mức hưởng này trước khi ra viện, đảm bảo quyền lợi được chi trả đầy đủ và kịp thời. Các bệnh viện cũng phải kiểm tra quyền lợi và mức hưởng BHYT của người bệnh trước khi kết thúc đợt khám hoặc điều trị.

Trước đây, bệnh nhân tự đi khám ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh hoặc trung ương (không có giấy chuyển tuyến) sẽ không được quỹ BHYT thanh toán, ngoại trừ các trường hợp cấp cứu hoặc điều trị nội trú. Điều này khiến nhiều người phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám trái tuyến.

Với Nghị định 188, lần đầu tiên chi phí khám ngoại trú trái tuyến được BHYT chi trả. Người bệnh sẽ được hỗ trợ 50% hoặc 100% tùy trường hợp và lộ trình thực hiện.

Ở mức 50%, quỹ BHYT thanh toán một nửa chi phí trong phạm vi quyền lợi (ví dụ: thẻ BHYT hưởng 80% thì quỹ chi trả 40%, bệnh nhân tự thanh toán phần còn lại).

Ở mức 100%, quỹ chi trả toàn bộ chi phí trong phạm vi quyền lợi theo thông tin trên thẻ.

Như vậy, từ chỗ 0% trước đây, nay bệnh nhân khám ngoại trú trái tuyến đã có thể nhận hỗ trợ chi phí từ BHYT. Chính sách này không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính mà còn tiến gần hơn mục tiêu BHYT toàn dân công bằng.

Một điểm mới khác là quy định về khám dịch vụ theo yêu cầu. Trước đây, chi phí loại hình này hoàn toàn do bệnh nhân tự chi trả, BHYT không thanh toán. Nay, nghị định cho phép quỹ BHYT chi trả phần chi phí trong phạm vi quyền lợi ngay cả khi người bệnh chọn khám dịch vụ như khám với giáo sư, phòng dịch vụ.

Sự thay đổi này được đánh giá là xóa bỏ khoảng trống quyền lợi trước đây, giúp người bệnh có thêm lựa chọn linh hoạt, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng BHYT ngay cả trong trường hợp muốn khám dịch vụ.