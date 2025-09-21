Tin mừng cho người thích ăn bơ

Thói quen ăn bơ hàng ngày có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tim mạch, kiểm soát cân nặng và thậm chí góp phần nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Bơ là thực phẩm rẻ tiền, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Không chỉ có hương vị thơm ngon, bơ còn được xem như “kho dinh dưỡng tự nhiên” nhờ giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và đặc biệt là chất béo lành mạnh. Thói quen bổ sung bơ vào chế độ ăn hàng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ tim mạch, tiêu hóa cho đến cải thiện giấc ngủ và kiểm soát cân nặng.

Theo Healthline, một số lợi ích sức khỏe từ bơ có thể kể đến như:

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Bơ giàu chất xơ, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Một nghiên cứu trên 163 người trưởng thành thừa cân cho thấy, ăn bơ mỗi ngày trong 12 tuần làm giảm nồng độ axit mật vốn có thể gây viêm ruột và tăng sự đa dạng hệ vi sinh đường ruột. Các lợi khuẩn này còn tạo ra axit béo chuỗi ngắn, giúp nuôi dưỡng tế bào ruột kết và bảo vệ khỏi bệnh viêm ruột, ung thư đại trực tràng.

Giảm nguy cơ bệnh tim

Bơ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất béo không bão hòa đơn, có lợi cho tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu bơ giúp tăng cholesterol HDL “tốt”, giảm LDL oxy hóa - loại cholesterol liên quan đến xơ vữa động mạch. Kali và magie trong bơ còn giúp ổn định huyết áp, từ đó giảm nguy cơ tim mạch.

Giàu chất chống oxy hóa và chống viêm

Bơ có nhiều carotenoid (lutein, alpha- và beta-carotene), vitamin C, E và các hợp chất phenolic. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm tổn thương do gốc tự do, từ đó bảo vệ tim, não và làm chậm tiến triển của bệnh mạn tính. Các nghiên cứu chỉ ra ăn một quả bơ mỗi ngày giúp tăng đáng kể nồng độ lutein trong máu.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Dù giàu calo, bơ giúp tạo cảm giác no lâu nhờ chất xơ và chất béo tốt. Nhiều nghiên cứu liên hệ việc ăn bơ với khả năng kiểm soát cân nặng, giảm mỡ bụng và tăng cảm giác no sau bữa ăn. Chế độ ăn giàu chất xơ nói chung cũng đã được chứng minh hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Giảm nguy cơ tiểu đường type 2

Với chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ, ít carbohydrate và giàu chất béo không bão hòa đơn, bơ ít gây tăng đường huyết đột ngột, theo Every Health. Một số nghiên cứu cho thấy bơ, khi kết hợp trong chế độ ăn cân bằng, có thể giúp phòng ngừa và kiểm soát tiểu đường type 2.

Nên ăn bơ vào thời điểm nào trong ngày?

Vào buổi sáng và buổi trưa, bơ là nguồn chất xơ và chất béo không bão hòa đơn, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và kéo dài cảm giác no. Một nghiên cứu cho thấy, chỉ cần ăn nửa quả bơ trong bữa trưa đã giúp giảm cơn thèm ăn và hạ mức insulin sau bữa. Một nghiên cứu khác cũng ghi nhận việc thay thế tinh bột bằng bơ trong bữa sáng làm tăng cảm giác no rõ rệt.

Buổi tối, bơ cung cấp nhiều kali và magie - hai khoáng chất có vai trò thư giãn cơ bắp, hỗ trợ dễ đi vào giấc ngủ. Vì vậy, ăn một phần bơ như món ăn nhẹ buổi tối có thể góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ngoài ra, bất kể thời điểm nào trong ngày, chất béo lành mạnh từ bơ đều có lợi cho tim mạch. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bơ giúp cải thiện mỡ máu, làm tăng cholesterol “tốt” HDL và giảm cholesterol “xấu” LDL. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy thời điểm ăn bơ ảnh hưởng đến hiệu quả này.