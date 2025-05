Tin mừng cho người thích ăn ổi

Ổi là loại trái cây giàu dưỡng chất, đặc biệt hữu ích trong việc hỗ trợ kiểm soát huyết áp và đường huyết một cách hiệu quả.

Ổi mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Ảnh: Pexels.

Ổi là loại trái cây quen thuộc, không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon mà còn được biết đến với nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người.

Tăng cường hệ miễn dịch

Theo HK01, ổi được xem là một trong những nguồn cung cấp vitamin C phong phú nhất, thậm chí còn vượt qua cả cam. Loại vitamin này không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, mà còn đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào trước sự tấn công của các gốc tự do.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Với hàm lượng chất xơ cao, ổi góp phần cải thiện chức năng tiêu hóa, hỗ trợ ngăn ngừa táo bón và duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Đặc biệt, phần chất xơ không hòa tan có trong hạt ổi giúp tăng thể tích phân và kích thích nhu động ruột, từ đó thúc đẩy quá trình đại tiện diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn.

Kiểm soát đường huyết

Ổi có chỉ số đường huyết thấp và chứa nhiều chất xơ, giúp điều hòa lượng đường trong máu, đặc biệt có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, các loại thực phẩm chiết xuất từ lá ổi cũng đã được nghiên cứu và cho thấy khả năng làm giảm lượng đường huyết hiệu quả.

Ổi là loại trái cây giàu kali, vitamin C và chất chống oxy hóa, có tác dụng hỗ trợ điều hòa huyết áp một cách tự nhiên. Ảnh: Pexels.

Hỗ trợ giảm cân

Với lượng calo thấp và giàu chất xơ, ổi giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Ngoài ra, việc tiêu thụ ổi còn giúp cung cấp các dưỡng chất thiết yếu mà không làm tăng lượng calo đáng kể trong chế độ ăn uống.

Điều hòa huyết áp

Ổi là nguồn cung cấp kali dồi dào - khoáng chất thiết yếu có vai trò quan trọng trong việc cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó góp phần điều hòa huyết áp một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, lượng vitamin C phong phú trong ổi giúp bảo vệ thành mạch máu khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, đồng thời giảm viêm, hỗ trợ ổn định huyết áp lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở đó, chất xơ trong ổi còn giúp cải thiện tiêu hóa và làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, nhờ vậy giảm bớt áp lực lên hệ tim mạch, góp phần kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn.

Ai không nên ăn hạt ổi?

Dù ổi mang đến nhiều lợi ích nói chung, tuy nhiên, hạt ổi vẫn có thể gây nên một số vấn đề sức khỏe nhất định. Những nhóm sau đây khi ăn ổi nên hạn chế sử dụng phần hạt:

Người vừa phẫu thuật đường tiêu hóa : Hệ tiêu hóa sau phẫu thuật còn nhạy cảm, nên tránh ăn các thực phẩm chứa nhiều chất xơ không hòa tan như hạt ổi để tránh gây kích ứng.

: Hệ tiêu hóa sau phẫu thuật còn nhạy cảm, nên tránh ăn các thực phẩm chứa nhiều chất xơ không hòa tan như hạt ổi để tránh gây kích ứng. Người dễ bị đầy hơi: Chất xơ trong hạt ổi có thể gây đầy hơi ở một số người, đặc biệt nếu tiêu thụ với lượng lớn.

Chất xơ trong hạt ổi có thể gây đầy hơi ở một số người, đặc biệt nếu tiêu thụ với lượng lớn. Người bị táo bón nặng: Trong trường hợp táo bón kéo dài, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ các thực phẩm giàu chất xơ như hạt ổi.