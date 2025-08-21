Tin mừng cho những người thích uống cà phê

Tin tốt cho những người thích cà phê nguyên chất là đồ uống này có thể góp phần làm giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Cà phê là đồ uống phổ biến được tiêu thụ nhiều trên thế giới. Ảnh: Shutterstock.

Đây là kết luận của nghiên cứu mới từ Đại học Tufts (Mỹ) được đăng trên The Journal of Nutrition, cho thấy lợi ích rõ ràng của cà phê sẽ biến mất khi thêm kem, sữa và đường.

"Cà phê là một trong những loại đồ uống được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới", nhà dịch tễ học Fang Fang Zhang, tác giả bài báo, cho biết trong một tuyên bố. "Gần một nửa số người trưởng thành ở Mỹ cho biết họ uống ít nhất một cốc mỗi ngày, điều quan trọng là chúng ta phải biết điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe".

Theo ông Fang Zhang, lợi ích sức khỏe của cà phê có thể là do các hợp chất hoạt tính sinh học của nó, nhưng kết quả của nghiên cứu mới cho thấy việc bổ sung đường và chất béo bão hòa có thể làm giảm lợi ích về nguy cơ tử vong.

Trong nghiên cứu của mình, Zhang và các đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu về sức khỏe và chế độ ăn uống của một mẫu đại diện toàn quốc gồm 46.000 người trưởng thành được thu thập từ năm 1999 đến năm 2018. Họ liên kết tập dữ liệu này với dữ liệu tử vong từ Chỉ số tử vong quốc gia để tìm hiểu xem cách uống cà phê khác nhau có thể ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ tử vong sớm của một người.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã phân loại lượng tiêu thụ cà phê dựa trên việc đồ uống đó:

Có chứa caffeine hay không chứa caffeine;

Có hoặc không chứa các dạng đường khác nhau;

Có hoặc không chứa sữa, kem hoặc nửa sữa, nửa kem.

Nghiên cứu cũng xem xét lượng đường hoặc chất béo bão hòa được thêm vào cà phê của các trường hợp - với lượng đường bổ sung thấp (có thể là đường cát, mật ong hoặc siro) và chất béo bão hòa được phân loại là dưới 5% giá trị hàng ngày.

Nghiên cứu mới so sánh lợi ích giữa cà phê đen và cà phê có thêm đường, sữa hoặc kem. Ảnh: Freepik.

Các phân tích chỉ ra việc uống ít nhất một tách cà phê chứa caffeine mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 16% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân - con số này tăng lên 17% khi tiêu thụ 2-3 tách mỗi ngày. Uống nhiều hơn mức này không liên quan đến sự gia tăng hơn nữa - trên thực tế, uống hơn 3 cốc mỗi ngày dường như làm giảm lợi ích liên quan đến tử vong do bệnh tim mạch nói riêng.

Hơn nữa, nhóm nghiên cứu phát hiện lợi ích rõ ràng của cà phê đối với sức khỏe sẽ giảm đi khi có thêm những thứ khác vào cà phê.

Tóm lại, uống cà phê đen và cà phê có hàm lượng đường hoặc chất béo bão hòa thấp liên quan đến việc giảm 14% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, so với những người không uống cà phê. Tuy nhiên, mối liên hệ tương tự không thấy ở cà phê có hàm lượng đường hoặc chất béo bão hòa cao.

Tác giả bài báo và nhà dịch tễ học dinh dưỡng Bingjie Zhou cho biết thêm kết quả này phù hợp với Hướng dẫn chế độ ăn uống dành cho người Mỹ, trong đó khuyến nghị hạn chế đường bổ sung và chất béo bão hòa.

Mặc dù những phát hiện này có thể làm hài lòng người thường xuyên uống cà phê, nghiên cứu này vẫn có một số hạn chế, bao gồm cả việc dữ liệu dựa trên việc mọi người tự báo cáo lượng cà phê họ đã uống cũng như cách họ sử dụng.

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý họ không tìm thấy mối liên hệ giữa việc uống cà phê không chứa caffeine và nguy cơ tử vong sớm.

Chuyên gia dinh dưỡng Mugdha Pradhan, Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập Trung tâm y tế iThrive (Ấn Độ), cho biết caffeine trong cà phê là chất kích thích tự nhiên, giúp tăng nhịp tim, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tiêu hao năng lượng. Theo bà, thời điểm lý tưởng để uống là khoảng 90 phút sau khi thức dậy, khi nhịp tiết hormone cortisol của cơ thể đạt mức ổn định.

Tạp chí Health lưu ý với người có đường huyết cao hoặc thường xuyên căng thẳng, nên uống cà phê sau bữa sáng giàu protein để hạn chế biến động đường huyết và cortisol. Ngược lại, nếu tập luyện buổi sáng, uống cà phê đen trước đó 90 phút có thể tăng hiệu suất và hỗ trợ đốt mỡ, còn uống sau tập giúp phục hồi cơ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo tránh uống cà phê khi bụng rỗng, bởi nó có thể kích thích tiết axit dạ dày, gây cảm giác khó chịu.