Tin mừng về lương cho bác sĩ, dược sĩ trẻ

Bác sĩ, dược sĩ mới ra trường khi tuyển dụng sẽ được xếp lương từ bậc 2, hưởng phụ cấp tối thiểu 70% nếu công tác tại trạm y tế xã và y tế dự phòng.

Điều dưỡng thực tập lắng nghe điều dưỡng trưởng hướng dẫn công việc tại bệnh viện ở Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Nghị quyết 72-NQ/TW đặt mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, nơi mọi người dân được chăm sóc y tế, sống lâu, sống khỏe và sống lành mạnh, trong đó nhấn mạnh yêu cầu thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, đồng thời thúc đẩy đổi mới toàn diện với những giải pháp đột phá

Nghị quyết xác định y tế cơ sở là trọng tâm, đồng thời đưa ra nhiều chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng và khuyến khích nhân lực gắn bó lâu dài với tuyến xã.

Theo đó, bác sĩ, dược sĩ mới ra trường khi được tuyển dụng sẽ được xếp lương khởi điểm từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp. Những người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã và cơ sở dự phòng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70%. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo động lực để đội ngũ bác sĩ trẻ yên tâm công tác tại tuyến cơ sở, nhất là ở những vùng khó khăn.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% trạm y tế xã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phù hợp chức năng, nhiệm vụ; mỗi trạm có ít nhất 4-5 bác sĩ. Đồng thời, tỷ lệ người dân khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại tuyến xã sẽ tăng lên trên 20%.

Bác sĩ trẻ tiên phong ra xã đảo Thạnh An (TP.HCM) khám bệnh cho người dân. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương phải luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã. Song song, bổ sung bác sĩ cơ hữu để đến năm 2030, tất cả trạm y tế xã có đủ bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với nhân lực, các trạm y tế xã sẽ được hoàn thiện về tổ chức bộ máy theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm cung ứng các dịch vụ cơ bản, thiết yếu như phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh và chăm sóc xã hội. Hệ thống nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản và cộng tác viên dân số tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm mạng lưới chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Mỗi trạm y tế xã sẽ được đầu tư đủ thiết bị y tế cơ bản theo quy định. Mô hình chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình được triển khai rộng rãi, tăng cường kết nối, hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến, trong đó chú trọng hỗ trợ trực tiếp cho tuyến xã.

Ngoài ra, trung tâm y tế khu vực sẽ được tổ chức theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, cung cấp kịp thời dịch vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú ở cấp cơ bản. Ngành y tế cũng ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và khu vực dân tộc thiểu số, nơi người dân còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ.