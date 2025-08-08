Tin vui cho giáo viên mầm non tuyển mới

Bộ GD&ĐT đề xuất giáo viên mầm non tại các cơ sở công lập được tuyển dụng mới có thể nhận trợ cấp ít nhất một năm tiền lương cơ bản.

Bộ GD&ĐT đề xuất chính sách thu hút tuyển dụng đối với giáo viên và nhân viên cấp học mầm non. Ảnh: Thạch Thảo.

Đề xuất trên nằm trong dự thảo Nghị định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi, mới được Bộ GD&ĐT công bố xin ý kiến góp ý. Trong đó, bộ đề xuất 4 chính sách.

Giáo viên, nhân viên mầm non được hỗ trợ

Trong nhóm chính sách dành cho giáo viên, dự thảo quy định giáo viên mầm non công lập, được tuyển dụng mới từ năm học 2025-2026, đáp ứng nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, được hưởng chính sách thu hút tối thiểu một năm tiền lương cơ bản.

Tuy nhiên, giáo viên phải cam kết công tác tại nơi được tuyển dụng ít nhất 5 năm.

Ngoài ra, bộ còn đề xuất hỗ trợ 960.000 đồng/tháng cho nhân viên trường mầm non công lập (kể cả nhân viên hợp đồng và thử việc) ở vùng đặc biệt khó khăn, làm nhiệm vụ phổ cập cho trẻ em 3-5 tuổi, trong tháng có từ 15 ngày/tháng trở lên đi đến các thôn, bản, phum, sóc. Kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Với nhóm chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, thiết bị dạy học, phát triển đội ngũ, dự thảo nêu rõ tăng cường nguồn lực từ ngân sách trung ương, địa phương để đầu tư cơ sở vật chất; ưu tiên đầu tư nguồn lực phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi.

Bố trí dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non trong kế hoạch sử dụng đất đai của địa phương.

Mục tiêu đến năm 2030, các cơ sở mầm non có 100% phòng học kiên cố; đủ giáo viên; đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non.

Chính sách cho trẻ em

Với nhóm chính sách cho trẻ em, theo dự thảo, trẻ 3-5 tuổi có bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp làm công nhân ở khu công nghiệp, được hỗ trợ 150.000 đồng mỗi tháng (cả công lập và dân lập). Mức hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Ngoài ra, với trẻ ở thôn, xã, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiền hỗ trợ ăn trưa được nâng từ 160.000 đồng lên 360.000 đồng một tháng. Mức hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Cuối cùng là nhóm chính sách ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, bãi ngang, ven biển, khu đông dân cư, địa bàn có khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Mục tiêu đến năm 2030, những khu vực này có đủ trường lớp, đảm bảo một phòng học với một lớp mẫu giáo, đủ phòng chức năng, thư viện, đồ chơi ngoài trời, trong lớp và thiết bị dạy học.

Trẻ 3-5 tuổi tại các trường mầm non ở những khu vực này được hỗ trợ tiền để mua giấy, truyện tranh, sáp màu, bút chì, đồ chơi và các đồ dùng, học liệu học tập; chăn, màn và các đồ dùng cá nhân. Mức kinh phí là 1,35 triệu đồng/năm/trẻ bán trú.

Các em cũng được hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ học tập, sinh hoạt, với định mức 5KW điện và 1 m3 nước một tháng mỗi trẻ. Ở nơi chưa có điện, nước, trường được dùng kinh phí để mua thiết bị thắp sáng và nước sạch.

Ngoài ra, các trường được hỗ trợ tiền trông trẻ buổi trưa; hỗ trợ kinh phí nấu bữa trưa (tối thiểu là 3,9 triệu đồng một tháng, với nhóm trên 45 trẻ, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ, nhưng không quá 5 lần/tháng).