Tin vui với giáo viên giáo dục thường xuyên

Bộ GD&ĐT dự kiến thời gian nghỉ hè của giáo viên giáo dục thường xuyên thực hiện theo nội quy, quy chế của cơ sở GDTX, tối đa 8 tuần, tối thiểu 4 tuần.

Trong thời gian nghỉ hè, giáo viên GDTX tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT khi được triệu tập. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX) để lấy ý kiến góp ý.

Trong đó, dự thảo quy định tổng số tiết của giáo viên GDTX được giảm và quy đổi đối với các nhiệm vụ kiêm nhiệm trong 1 tuần không quá 50% số tiết dạy trung bình trong 1 tuần.

Điều này xuất phát từ việc theo quy định, giáo viên phổ thông không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ. Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động nghề nghiệp có nhiều khác biệt so với giáo viên phổ thông (phải quản lý nhiều lớp với quy mô, hình thức học tập khác nhau; phải thực hiện công tác tuyển sinh liên tục; thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban; linh hoạt hoạt động giảng dạy, giáo dục theo nhu cầu học tập của người học;…), giáo viên GDTX không giới hạn 2 nhiệm vụ kiêm nhiệm.

Theo bộ, quy định mới nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy, giáo dục của giáo viên cơ sở GDTX. Giáo viên thực hiện hoạt động chính của mình là giảng dạy, giáo dục, khắc phục tình trạng nhiều người mang chức danh nhà giáo nhưng không thực hiện hoặc thực hiện rất ít nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định thời gian nghỉ hè của giáo viên thực hiện theo nội quy, quy chế của cơ sở GDTX, tối đa 8 tuần, tối thiểu 4 tuần.

Trong thời gian nghỉ hè, giáo viên GDTX tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh, giảng dạy các lớp theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động giáo dục của trung tâm khi được triệu tập.

Hiện tại, do đặc thù thời gian nghỉ hè không cố định 8 tuần như cấp mầm non, phổ thông và giáo viên cơ sở GDTX phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác ngoài hoạt động giảng dạy, nên thời gian làm việc của giáo viên GDTX không quy định cứng số tuần để linh hoạt trong công tác phân công, bố trí công việc.

Quy định mới bảo đảm quyền của giáo viên về chế độ nghỉ hè theo Luật Nhà giáo, khắc phục tình trạng có trung tâm không bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc bố trí thời gian nghỉ hè quá ngắn.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần của giáo viên giảng dạy chương trình GDTX là 17 tiết để bảo đảm tính thống nhất.

Định mức tiết dạy đối với nhà giáo giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc bảo đảm thống nhất với quy định về định mức tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông và giữ quy định về định mức tiết dạy của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay.

"Việc quy định rõ về định mức tiết dạy trong 1 năm học, định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần để thuận lợi trong việc phân công, bố trí giáo viên, bảo đảm công bằng giữa các giáo viên trong cùng trung tâm", Bộ GD&ĐT cho biết.