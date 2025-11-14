Tin vui với học sinh trường tư thục ở Hà Nội

Theo Nghị quyết của HĐND thành phố, học sinh trường tư, trường công chất lượng cao ở Hà Nội được hỗ trợ 155.000-217.000 đồng/tháng.

Học sinh trường tư ở Hà Nội sẽ được hỗ trợ học phí. Ảnh: Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi sao Hà Nội.

Chiều 13/11, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua chính sách quy định học phí cho học sinh công lập và mức hỗ trợ cho nhóm tư thục từ năm học 2025-2026.

Với nhóm trẻ mầm non, học sinh trường dân lập, tư thục; trường công lập chất lượng cao; trường mầm non, phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, mức hỗ trợ của thành phố như sau:

Nhà trẻ, mẫu giáo (không gồm trẻ 5 tuổi), THPT: 217.000 đồng/tháng

Trẻ em mầm non 5 tuổi, tiểu học, THCS: 155.000 đồng/tháng.

Nếu học trực tuyến, mức hỗ trợ bằng 75% các mức trên (khoảng 116.000-163.000 đồng/tháng tùy cấp học).Tổng thời gian hỗ trợ học phí tối đa không quá 9 tháng trên một năm học.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026, địa bàn thành phố có khoảng 2.954 cơ sở giáo dục với gần 2,3 triệu học sinh. Trong đó, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập là 2.298 cơ sở với gần 2 triệu học sinh; cơ sở giáo dục dân lập, tư thục có khoảng 602 với khoảng 318.500 học sinh.

Tổng số kinh phí dự kiến thực hiện chính sách hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 với khoảng 525,8 tỷ đồng .

Với nhóm trường công, mức học phí năm học 2025-2026 tương tự năm ngoái. Cụ thể như sau:

Cấp học Phường Xã Nhà trẻ, mẫu giáo (không gồm trẻ 5 tuổi), THPT 217.000 95.000 Trẻ 5 tuổi, tiểu học, THCS 155.000 75.000

Mức học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức học phí theo hình thức học trực tiếp. Nhóm học sinh công lập được miễn học phí từ năm học 2025-2026, nên quy định học phí trên là căn cứ để thành phố chi ngân sách.

Ngoài hỗ trợ học phí, Hà Nội còn hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học, cả trường công lập và tư thục. Mức hỗ trợ 20.000-30.000 đồng một ngày, tùy địa bàn.