Tin xấu với người ngủ nhiều

Nhiều người được khuyến cáo ngủ đủ giấc, tránh mất ngủ. Song nghiên cứu mới đây chỉ ra ngủ quá nhiều có thể gây hại hơn cả thiếu ngủ.

Truyền thông và mạng xã hội liên tục nhắc nhở chúng ta rằng nên ngủ nhiều hơn, cảnh báo ngủ không đủ giấc gây hại cho não bộ, tim mạch và sức khỏe tổng thể, chưa kể đến tăng tốc độ lão hóa và giảm ham muốn tình dục. Song nghiên cứu mới đây cho thấy ngủ quá nhiều cũng có hại không kém.

Trong bài viết trên The Conversation, Charlotte Gupta (Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ Cao cấp, Viện Appleton, Australia) và Gabrielle Rigney (Giảng viên Cao cấp ngành Tâm lý học, Viện Appleton) chỉ ra rằng ngủ trên 9 tiếng/ngày thậm chí còn mang hệ quả xấu hơn cả ngủ không đủ giấc.

Ngủ trên 9 tiếng có thể gây hại

Cùng với dinh dưỡng và hoạt động thể chất, giấc ngủ là nền tảng thiết yếu cho sức khỏe. Trong khi ngủ, các quá trình sinh lý diễn ra cho phép cơ thể hoạt động hiệu quả khi thức. Chúng bao gồm các quá trình liên quan đến phục hồi cơ, củng cố trí nhớ và điều hòa cảm xúc.

Sleep Health Foundation, tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu của Australia cung cấp thông tin dựa trên bằng chứng về sức khỏe giấc ngủ, khuyến nghị người lớn nên ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm.

Một số người có cơ địa ngủ ít và có thể hoạt động tốt khi ngủ dưới 7 tiếng. Tuy nhiên, đối với hầu hết chúng ta, ngủ ít hơn con số này sẽ gây ra những tác động tiêu cực. Đó có thể chỉ là vấn đề ngắn hạn như ít năng lượng, tâm trạng tồi tệ, căng thẳng và mất tập trung vào ngày hôm sau.

Chất lượng giấc ngủ có liên quan mật thiết đến các vấn đề sức khỏe. Ảnh: Ketut Subiyanto/Pexels.

Về lâu dài, việc không ngủ đủ giấc và chất lượng giấc ngủ không tốt là một yếu tố nguy cơ gây ra các vấn đề sức khỏe như đau tim, đột quỵ, các rối loạn chuyển hóa, sức khỏe tâm thần kém, ung thư và tử vong.

Rõ ràng, ngủ không đủ giấc có hại cho sức khỏe. Nhưng ngủ quá nhiều thì sao?

Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu đã xem xét kết quả của 79 nghiên cứu khác - theo dõi mọi người trong ít nhất một năm và đo lường thời lượng giấc ngủ tác động như thế nào đến nguy cơ sức khỏe kém hoặc tử vong để xem liệu có xu hướng chung hay không.

Họ phát hiện ra rằng những người ngủ ít (dưới 7 tiếng mỗi đêm) có nguy cơ tử vong cao hơn 14% trong thời gian nghiên cứu, so với những người ngủ 7-8 tiếng. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến những nguy cơ sức khỏe đã được xác định do thiếu ngủ.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người ngủ nhiều - mà họ định nghĩa là hơn 9 tiếng mỗi đêm - có nguy cơ tử vong cao hơn, cao hơn 34% so với những người ngủ 7-8 tiếng.

Nghiên cứu này củng cố cho phát hiện tương tự từ năm 2018, kết hợp kết quả từ 74 nghiên cứu trước đó theo dõi giấc ngủ và sức khỏe của những người tham gia theo thời gian, trong từ 1 đến 30 năm. Nghiên cứu phát hiện ra rằng ngủ hơn 9 tiếng có liên quan đến nguy cơ tử vong tăng 14% trong thời gian nghiên cứu.

Ngủ quá lâu (tức là ngủ nhiều hơn mức cần thiết theo độ tuổi) cũng được chứng minh có liên quan đến các vấn đề sức khỏe như trầm cảm, đau mãn tính, tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Điều này nghe có vẻ đáng báo động. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là những nghiên cứu trên chỉ tìm thấy mối liên hệ giữa việc ngủ quá nhiều và sức khỏe kém, nó không có nghĩa là ngủ quá nhiều là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe hoặc tử vong.

Ngủ bao nhiêu là đủ?

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa việc ngủ nhiều và tình trạng sức khỏe kém.

Những người mắc các vấn đề sức khỏe mạn tính thường ngủ liên tục trong thời gian dài. Cơ thể họ có thể cần nghỉ ngơi thêm để hỗ trợ phục hồi, hoặc họ có thể phải nằm trên giường lâu hơn do các triệu chứng hoặc tác dụng phụ của thuốc.

Điều này có nghĩa mọi người có thể ngủ nhiều hơn do các vấn đề sức khỏe hiện tại hoặc hành vi lối sống, chứ không phải việc ngủ nhiều hơn gây ra tình trạng sức khỏe kém. Nói một cách đơn giản, ngủ quá nhiều có thể là triệu chứng của tình trạng sức khỏe kém chứ không phải là nguyên nhân.

Ngủ quá nhiều có thể là dấu hiệu cho thấy sức khỏe đang có vấn đề. Ảnh: Athena Sandrini/Pexels.

Lý do một số người ngủ ít và những người khác ngủ nhiều tùy thuộc vào sự khác biệt của từng cá nhân, và khoa học vẫn chưa hiểu hết về điều này.

Nhu cầu ngủ còn có thể liên quan đến độ tuổi. Thanh thiếu niên thường muốn ngủ nhiều hơn và có thể cần ngủ nhiều hơn về mặt thể chất, với khuyến nghị về giấc ngủ cho thanh thiếu niên cao hơn một chút so với người lớn, từ 8 đến 10 tiếng. Thanh thiếu niên cũng có thể đi ngủ và thức dậy muộn hơn.

Nhưng hầu hết người trưởng thành, kể cả người già, sẽ cần ngủ 7-9 tiếng, vì vậy đây là khoảng thời gian ngủ lành mạnh mà bạn nên hướng tới.

Để có một giấc ngủ ngon, hãy tắm nắng và vận động thường xuyên vào ban ngày, đồng thời cố gắng duy trì giờ ngủ và giờ thức dậy đều đặn. Một tiếng trước khi đi ngủ, hãy tránh xa màn hình điện tử, làm điều gì đó thư giãn và đảm bảo không gian ngủ yên tĩnh, tối và thoải mái.

Nếu nhận thấy mình thường xuyên ngủ lâu hơn bình thường, đó có thể là cách cơ thể bạn báo hiệu có điều gì đó khác đang xảy ra. Nếu bạn đang gặp khó khăn với giấc ngủ hoặc lo lắng, hãy nói chuyện với bác sĩ.