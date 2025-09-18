Tình hình các nạn nhân vụ tai nạn thương tâm ở chợ Tân Long

Các nạn nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng ở sọ não, cột sống cổ - ngực, phổi, gan, thận, gãy và dập nát xương đùi.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại chợ Chuối, Tân Long sáng 17/9 khiến nhiều người bị thương nặng. Ngay khi nhận thông tin, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lập tức kích hoạt "báo động đỏ" để sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu.

Các ê-kíp từ Hồi sức Cấp cứu, Hồi sức tích cực - Chống độc, Ngoại Chấn thương, Ngoại Thần kinh và Ngoại Tổng hợp được huy động khẩn trương. Ba nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng: chấn thương sọ não, cột sống cổ - ngực, phổi, gan, thận, gãy và dập nát xương đùi, cẳng chân.

Sau khi cấp cứu ban đầu, họ được chuyển phẫu thuật và tiếp tục theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc.

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: BVCC.

Đến 22h30 cùng ngày, các bác sĩ nhận được thông báo khẩn cấp khi bệnh nhân B. cần truyền máu gấp. Ngay sau đó, các bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện lập tức có mặt tại khoa Huyết học - Truyền máu để hiến máu cứu người.

Chỉ 30 phút sau, 3 đơn vị máu toàn phần đã được truyền kịp thời cho bệnh nhân, qua giai đoạn nguy hiểm.

Trước đó, ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3 Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, ông Hoàng điều khiển ô tô tải BKS 37C-587.63 lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Đông Hà - Lao Bảo. Khi đến khu vực ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe bất ngờ mất phanh, lao thẳng vào chợ Tân Long. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ và 9 người khác bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm Hồ Văn Thua (SN 2000, bản Ba Lọ, huyện Mường Noòng, Savannakhet, Lào), Hồ Thị Bé (SN 2006, bản 5, huyện Sê Pôn, Savannakhet, Lào) và Hồ Văn Dơn (SN 2001, thôn Ra Po, xã A Dơi, Quảng Trị).