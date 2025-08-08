Tình hình sốt xuất huyết đáng lo ngại, TP.HCM ra khuyến cáo

Số ca sốt xuất huyết ở TP.HCM vẫn tiếp tục gia tăng trong tuần qua. Ngành y tế cảnh báo nếu không tăng cường biện pháp phòng bệnh, số ca có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng đang được điều trị tích cực tại TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ ngày 28/7 đến 3/8 (tuần 31), TP.HCM ghi nhận 1.221 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 27,5% so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm đến hết tuần 31, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 15.369 ca. Các địa phương có tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao gồm huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi và xã Thái Mỹ.

Ngành y tế cảnh báo nếu không tăng cường biện pháp diệt muỗi, lăng quăng và nâng cao ý thức phòng bệnh, số ca mắc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Cùng giai đoạn này, thành phố cũng ghi nhận 481 ca tay chân miệng, tăng 4,8% so với trung bình 4 tuần trước. Từ đầu năm, tổng số ca mắc tay chân miệng là 13.651, tập trung nhiều ở phường Tân Tạo, xã Tân Nhựt và xã Bình Lợi.

HCDC khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh bằng cách thường xuyên vệ sinh môi trường sống, loại bỏ các vật chứa nước đọng là nơi muỗi vằn sinh sản; thay nước bình hoa, chậu cảnh ít nhất một lần mỗi tuần; thả cá bảy màu hoặc cá lia thia vào dụng cụ chứa nước lớn để diệt lăng quăng. Khi ngủ, người dân cần mắc màn, kể cả ban ngày và mặc quần áo dài tay cho trẻ em.

Ngành y tế cũng nhấn mạnh, khi có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, chảy máu cam, xuất huyết dưới da hoặc nôn ói nhiều, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Người dân không tự ý truyền dịch hay dùng thuốc hạ sốt quá liều, có thể gây biến chứng nguy hiểm.