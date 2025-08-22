Tình hình sức khỏe mới nhất của Đại uý Lê Đình Công

Sau khi bị hai thiếu niên lao xe vào người, Đại úy Lê Đình Công hiện tỉnh táo, có thể giao tiếp. Các bác sĩ đánh giá khả năng phục hồi của anh rất cao, ít nguy cơ để lại di chứng.

Đại úy Lê Đình Công bị hai đối tượng tông xe khi đang làm nhiệm vụ tối 21/8. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây, chia sẻ trên VTV, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Đình Trung, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), cho biết sức khỏe của Đại úy Lê Đình Công đang tiến triển tích cực.

"Hiện bệnh nhân tỉnh táo, có thể giao tiếp, sọ não chưa có diễn biến phức tạp. Tiên lượng rất cao có thể phục hồi hoàn toàn cả về ý thức lẫn vận động, nhiều khả năng không để lại di chứng đáng kể về thần kinh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải theo dõi sát trong những ngày tới để kịp thời phát hiện bất thường", bác sĩ Trung nói.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (17 tuổi, trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân (17 tuổi, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) lưu thông với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm, hướng về Âu Cơ.

Thời điểm này, Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Phát hiện hai thiếu niên điều khiển xe máy nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng đến đội hình diễu binh và an toàn người dân, Đại úy Lê Đình Công cùng tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, Nam không chấp hành mà lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến Đại úy Công và cả hai thanh niên ngã xuống đường. Tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng, đồng thời đưa Đại úy Công đi cấp cứu.

Sau sự việc, hình ảnh Đại úy Công bị thương nặng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bày tỏ lo lắng và xót xa.