Tình hình sức khỏe ông Trịnh Văn Quyết trước phiên tòa phúc thẩm lần 2

Luật sư cho hay hiện nay tình trạng sức khỏe của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết không được tốt.

Sáng 25/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng các em gái và các bị cáo liên quan ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Đây là lần thứ hai phiên tòa phúc thẩm được mở ra.

Trước đó, hồi cuối tháng 12/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, nhưng phiên tòa đã phải tạm hoãn vì một vài lý do.

Trong đó, có lý do ông Trịnh Văn Quyết vắng mặt vì phải điều trị nội trú với chẩn đoán bệnh hen phế quản, lao phổi, dị ứng thuốc lao, ho ra máu do lao, viêm gan, suy thận do thuốc lao, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa do thuốc lao.

Tại phiên tòa, đại diện trại tạm giam T16 cho hay, bị cáo Quyết trong tình trạng khó thở, được truyền dẫn khí dung, thở oxy. Tình trạng suy thận, viêm gan, dị ứng thuốc lao cần theo dõi sát, điều trị và theo dõi tích cực tại bệnh viện.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV.

Chiều 24/3, trao đổi với PV VietNamNet, luật sư của ông Trịnh Văn Quyết cho hay tình trạng sức khỏe của ông Quyết vẫn phải điều trị tích cực, không di chuyển được, phải điều trị ngay tại giường bệnh.

Luật sư cho biết thêm, trước khi phiên tòa phúc thẩm lần 2 diễn ra, anh em ông Quyết đã khắc phục toàn bộ hậu quả cho 133 người bị hại (những người còn nắm giữ cổ phiếu từ đầu).

Hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đã khắc phục thêm 300 tỷ đồng . Tính từ phiên tòa phúc thẩm lần trước đến nay, ông Quyết đã khắc phục thêm hơn 30 tỷ đồng . Như vậy tổng cộng ông Quyết đã khắc phục được hơn 645 tỷ đồng .

Hồi đầu tháng 8/2024, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết mức án 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", tổng hợp hình phạt là 21 năm tù. Sau đó, ông Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Hơn 20 bị cáo cũng có đơn kháng cáo. Trong đó, hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, có hơn 100 người bị hại và 384 người liên quan cũng có đơn kháng cáo.