Tình huống pháp lý vụ phóng hỏa quán cà phê làm 11 người tử vong

Quan sát vụ việc phóng hỏa quán cà phê khiến 11 người tử vong, dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng kẻ ra tay thực hiện hành vi tàn ác.

Liên quan đến vụ cháy quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 11 người chết rạng sáng 19/12/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng (SN 1973, hiện trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) về “Tội giết người”.

Tại cơ quan công an, Cao Văn Hùng bước đầu khai nhận Hùng đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán cà phê (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt; khi thấy ngọn lửa bùng lên, Hùng bỏ đi. Chỉ vài giây sau khi Hùng châm lửa, ngọn lửa đã bùng phát ôm trọn cửa ra vào của quán cà phê, lan nhanh vào tầng 1 và tiếp tục bốc cao lên các tầng 2 ,3, 4.

Trước đó, Hùng từng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Qua quan sát vụ việc, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Đức Hùng (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) phân tích hành vi mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 của quán cà phê (có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt của đối tượng đã làm cho 11 người tử vong và 2 người bị thương là đã có đủ yếu tố cấu thành “Tội giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đối tượng Cao Văn Hùng.

Theo đó, loại và mức hình phạt quy định cho tội danh này là phạt tù 7 năm đến mức cao nhất là 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Người chuẩn bị phạm tội giết người còn bị phạt tù 1-5 năm. Ngoài ra, người phạm tội này có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng thì chỉ do mâu thuẫn với nhân viên của quán mà đối tượng đã đi mua xăng đổ vào tầng 1 của quán, rồi châm lửa đốt, gây hỏa hoạn, làm cho 11 người chết. Đây là hành vi có tính chất côn đồ và phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, nên đối tượng còn phải chịu các tình tiết định khung tăng nặng theo điểm a, l, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là: “Giết 02 người trở lên”, “l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người”, “n) Có tính chất côn đồ”, với loại và mức hình phạt là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, hành vi dùng xăng đốt quán cà phê của đối tượng làm hư hỏng, hủy hoại các tài sản của quán và nhiều người khác, gây thiệt hại lớn về tài sản. Do đó, hành vi của đối tượng còn có dấu hiệu của tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tội danh này có loại và mức hình phạt quy định là bị phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến cao nhất là 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội này có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Theo luật sư, trong vụ việc này, do đối tượng đã dùng xăng để đốt quán nên sẽ phải chịu tình tiết định khung tăng nặng theo điểm d Khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự là “Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác” với mức hình phạt quy định là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Nếu gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì người phạm tội này sẽ bị phạt tù 10-20 năm. Đây là mức hình phạt cao nhất quy định cho tội danh này.

Về trách nhiệm dân sự: Đối tượng cũng sẽ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản cho các nạn nhân theo quy định tại các Điều 589, Điều 590 và Điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015.

Theo luật sư, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự manh động, côn đồ và tàn ác rất lớn của đối tượng, gây ra những thiệt hại to lớn và đau xót về tính mạng, sức khỏe và tài sản, tạo sự bàng hoàng và bức xúc rất lớn trong xã hội. Do đó, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra, làm rõ và xử lý thật nghiêm, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, cũng như kịp thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Mặc dù hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, theo luật sư, đây mới chỉ là những kết quả điều tra và xử lý ban đầu. Các Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ còn phải tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra, xác minh để làm rõ các tình tiết khách quan và các vấn đề cần phải chứng minh của vụ án theo đúng quy định của pháp luật như: Nguyên nhân, diễn biến của vụ án, ngoài bị can ra thì còn có đồng phạm khác tham gia xúi giục, giúp sức để thực hiện hành vi phạm tội hay không, xác định giá trị thiệt hại về tài sản, tổn thương sức khỏe của các nạn nhân. v.v.. Vì vậy, toàn bộ sự thật khách quan của vụ án, cũng như trách nhiệm pháp lý của bị can và những người có liên quan (nếu có) là như thế nào sẽ còn phải đợi vào kết luận cuối cùng của cơ quan Cảnh sát điều tra, cũng như kết quả truy tố và xét xử vụ án.

Trước đó, gần 23h ngày 18/12/2024, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần công viên Hòa Bình (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) xảy ra vụ cháy quán cà phê. Điểm cháy là ngôi nhà cao tầng, treo biển hiệu cơ sở kinh doanh “Hát cho nhau nghe”.

Nguyên nhân vụ cháy căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng được xác định do có người cố tình phóng hỏa, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, cụ thể là ông C.V.H. (sinh năm 1973, hiện trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt, khi thấy ngọn lửa bùng lên, H. bỏ đi.

Đến 23h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định và xác minh, làm rõ danh tính các nạn nhân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy.