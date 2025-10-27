Tính năng quen thuộc này sẽ biến mất trên ôtô của General Motors

General Motors xác nhận kế hoạch ngừng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto trên toàn bộ xe xăng và ôtô điện trong tương lai.

Theo InsideEVs, General Motors sẽ ngừng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto trên tất cả dòng xe của mình trong các năm tiếp theo. Động thái này được CEO Mary Barra công bố sau khi nhà sản xuất ôtô Mỹ quyết định loại bỏ hai hệ thống này trên toàn bộ ôtô điện từ năm 2023.

Ở thời điểm hiện tại, nhóm ôtô điện hiếm hoi của General Motors tại Mỹ vẫn có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto bao gồm Cadillac Lyriq và GMC Hummer EV.

Trong khi đó, toàn bộ xe xăng của nhà sản xuất ôtô này vẫn đang hỗ trợ kết nối với thiết bị di động qua Apple CarPlay và Android Auto, dẫn đến nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Chuyên trang InsideEVs lưu ý thêm, rằng ôtô điện của General Motors kinh doanh ở các thị trường ngoài Mỹ vẫn có 2 chức năng kết nối này.

Lý giải cho điều này, CEO Mary Barra cho biết trước tiên loại bỏ kết nối Apple CarPlay và Android Auto trên ôtô điện, do nhóm xe này đang trong giai đoạn phát triển, trở thành dòng phương tiện được General Motors ưu tiên áp dụng các quyết định quan trọng.

Hơn nữa, nữ lãnh đạo General Motors cho biết nhà sản xuất ôtô Mỹ đã nhận được nhiều phản hồi từ khách hàng, rằng việc chuyển đổi giữa giao diện Apple CarPlay với giao diện gốc của xe và ngược lại là “rất khó khăn”.

“Mọi thứ không hề liền mạch. Trong một số trường hợp, việc chuyển đổi qua lại giữa các chức năng có thể gây mất tập trung”, CEO Mary Barra chia sẻ.

Giờ đây khi hầu hết ôtô điện của General Motors đã phát triển đến mức cần thiết, các thay đổi tương tự sẽ được áp dụng cho ôtô chạy xăng sắp ra mắt.

Các dòng xe mới của General Motors được trang bị hệ thống thông tin giải trí dựa trên Android Automotive, tức cho phép chạy các ứng dụng Android gốc. Tuy nhiên, chủ xe vẫn cần phải đăng nhập riêng vào từng ứng dụng - quy trình được đánh giá có thể gây ra ít nhiều khó khăn.

Sterling Anderson - Giám đốc mảng Sản phẩm của General Motors - cho biết đang nghiên cứu cách đơn giản hóa quy trình đăng nhập trên xe, tuy nhiên không cung cấp chi tiết cách thức thực hiện.

Số lượng ứng dụng có sẵn trên xe cũng là điều đáng lo ngại, đặc biệt với người dùng iPhone, bởi họ có thể không sử dụng được một số ứng dụng yêu thích trong xe General Motors do các ứng dụng đó không có trên nền tảng của Google. Tuy nhiên, Sterling Anderson cho biết danh sách ứng dụng tương thích sẽ được mở rộng theo thời gian.

Trong một thông báo gửi đến InsideEVs, người phát ngôn General Motors nhấn mạnh nhà sản xuất ôtô này không thực hiện bất kỳ thay đổi nào với các dòng xe hiện hữu.

“Nếu ôtô của bạn đang hỗ trợ kết nối Apple CarPlay hoặc Android Auto, tính năng này sẽ tiếp tục được duy trì. Cả hai kết nối đều sẽ có sẵn trên tất cả xe xăng của General Motors trong tương lai gần”, đại diện General Motors xác nhận.

Nhà sản xuất ôtô Mỹ cho biết khi hướng đến nền tảng tính toán tập trung (centralized computing platform), General Motors sẽ dần chuyển sang trải nghiệm hệ thống thông tin giải trí được tích hợp sâu hơn và toàn diện hơn.

Đây cũng được cho là hướng đi chung của toàn ngành khi ôtô đang trong xu hướng chuyển dịch thành phương tiện định nghĩa bởi phần mềm (software-defined vehicles).