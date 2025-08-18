Tình tiết mới vụ danh họa 87 tuổi bị vợ 37 tuổi chiếm đoạt hàng tỷ NDT

Danh họa Fan Zeng được cho là vẫn bình an, đang đóng cửa viết sách sau nghi án "mất tích" và bị vợ kém 50 tuổi chiếm đoạt tài sản.

Theo một số trang tin tức ở Hong Kong (Trung Quốc), ngày 18/8, một người bạn thân tiết lộ hiện tại, danh họa Fan Zeng vẫn bình an, đang ở nhà đóng cửa viết sách và nhắn gửi: "Ông ấy cảm ơn mọi người đã quan tâm".

Hôm 17/8, tài khoản TikTok mang tên "Công ty nghệ phẩm Fan Zeng"

bất ngờ mở phát trực tiếp bán tranh ngay trong phòng làm việc của ông. Trước những câu hỏi dồn dập của cư dân mạng về tin đồn mất tích, người dẫn livestream chỉ nói: "Vài ngày nữa sự thật sẽ sáng tỏ, đừng lo lắng, tiên sinh vẫn khỏe mạnh".

Thậm chí, một nhà đầu tư nghệ thuật ở Bắc Kinh chia sẻ rằng: "Đây có vẻ chỉ là chuyện mâu thuẫn nội bộ trong gia đình".

Vụ việc danh họa Fan Zeng (87 tuổi) và người vợ trẻ Xu Meng (37 tuổi) bất ngờ biến mất đã trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận Trung Quốc những ngày qua. Câu chuyện càng thêm rối ren khi xuất hiện tin đồn về việc Xu bị nghi chiếm đoạt khối tài sản nghệ thuật trị giá tới 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 266,5 triệu USD ). Tuy nhiên, cho đến nay, hàng loạt chi tiết quan trọng vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng, khiến công chúng đặt nhiều câu hỏi.

Câu hỏi lớn nhất là Fan Zeng và Xu Meng hiện ở đâu. Từ đầu tháng 8, cả hai được cho là "bặt vô âm tín", căn biệt thự trống rỗng, điện thoại không liên lạc được. Bạn bè, học trò và cả giới nghệ thuật đều nói họ không biết tung tích.

Fan Zeng kết hôn với vợ trẻ 37 tuổi Xu Meng vào tháng 4 năm ngoái.

Bên cạnh đó, cách hành xử của con gái Fan Zeng cũng gây khó hiểu. Thay vì trình báo cảnh sát khi không liên lạc được với cha, cô lại chọn cách đăng tải những dòng chia sẻ đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

Một điểm mập mờ khác nằm ở khối tài sản nghệ thuật khổng lồ được cho là đã bị "tẩu tán" trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cho rằng, để bán được lượng tranh chữ, cổ vật trị giá tới hàng tỷ nhân dân tệ trong bối cảnh thị trường nghệ thuật ảm đạm là điều gần như không tưởng.

Cùng với đó, những tin đồn về hợp đồng giả mạo, về việc Xu Meng nắm toàn quyền quản lý tài sản sau khi chồng sức khỏe yếu đi, hay thậm chí những lời bàn tán về mối quan hệ phức tạp trong gia đình... tất cả đều mới dừng ở mức tin truyền miệng. Không có tài liệu, bằng chứng hay nhân chứng cụ thể nào được công bố.

Fan Zeng sinh năm 1938 tại Giang Tô, là họa sĩ thư pháp và tranh thủy mặc nổi tiếng, được coi là "báu vật quốc gia".

Tác phẩm Tứ Nghệ từng được bán với giá 430 triệu nhân dân tệ (hơn 59,8 triệu USD ). Trong 15 năm qua, doanh thu đấu giá tranh của ông đạt khoảng 3,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 488 triệu USD ). Ông cũng là một trong số ít nghệ sĩ Trung Quốc có bảo tàng riêng tại Nhật Bản, sánh với danh họa Pablo Picasso.