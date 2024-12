Tình tiết về cột sống của nghi phạm giết CEO Thompson gây chú ý

Luigi Mangione, nghi phạm vụ nổ súng sát hại CEO UnitedHealthcare, thường xuyên thảo luận trực tuyến về những vấn đề sức khỏe, hé lộ điều người này đã phải trải qua trong quá khứ.

Tiếng hét của nghi phạm vụ sát hại CEO UnitedHealthcare Luigi Mangione - nghi phạm trong vụ nổ súng sát hại CEO của UnitedHealthcare - đã hét lên: "Điều này là sự vô cảm, sự xúc phạm đến trí thông minh của người dân Mỹ".

Mangione (26 tuổi) dường như điều hành một tài khoản Reddit - nơi nghi phạm nêu chi tiết các vấn đề sức khỏe bao gồm đau lưng, não sương mù và đau thần kinh tọa. Một số bài đăng đã được thực hiện trên một phần của trang web (được gọi là subreddit) dành riêng cho tình trạng cột sống Spondylolisthesis.

Một số chi tiết dường như liên kết tài khoản này với Mangione và một bài đăng năm 2016 có chứa liên kết đến trang web lập trình Github với tên đầy đủ của Mangione.

Các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho ABC News biết rằng tài khoản này - hiện bị xóa - đang được xem xét để biết thêm thông tin chi tiết về mức độ bệnh tật, thương tích đã đề cập.

Luigi Mangione được xác định là nghi phạm vụ nổ súng giết chết CEO UnitedHealthcare. Ảnh: Eduardo Munoz/Reuters.

Người phát ngôn của Reddit chia sẻ với ABC News về trang này rằng: "Tôi có thể xác nhận rằng chính sách của chúng tôi là đình chỉ các tài khoản có khả năng liên quan đến nghi phạm trong các cuộc điều tra tội phạm cấp cao".

Phẫu thuật cột sống

Trong khi các bài đăng cho rằng phẫu thuật cột sống là khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Mangione, tác giả của bài đăng cho biết quá trình này không khiến mình đau đớn. Người đăng cũng thường khuyến khích những người khác thực hiện các thủ thuật tương tự.

Một trong những bài đăng rõ ràng của Mangione trên Spondylolisthesis có từ tháng 2/2024 đề cập đến việc hắn đã phẫu thuật để điều trị tình trạng này 6 tháng trước.

"Vâng, tôi đã phẫu thuật cố định đốt sống L5/S1 cách đây 6 tháng sau 1,5 năm điều trị bảo tồn không thành công. Trong vòng 7 ngày sau khi phẫu thuật cố định, tôi không cần dùng thuốc giảm đau. (Có lẽ nhanh hơn hầu hết mọi người, nhưng ý tôi là cơ thể bạn không còn đau và cần dùng thuốc. Ngay cả sau khi bị rạch lưng và khoan cột sống, tôi cũng không thấy đau nhiều)", bài đăng viết.

Một số bài đăng khác ủng hộ việc phẫu thuật để chữa tình trạng này cho những người dùng khác. Một bài đăng tuyên bố rằng những ai muốn phẫu thuật có thể thuyết phục bác sĩ bằng cách giả vờ bị ngã hoặc cố tình tiểu tiện mất kiểm soát.

Mangione được cho thường xuyên bàn luận về các vấn đề sức khỏe như đau lưng trên Reddit. Ảnh: Luigi Mangione/Facebook.

Trong một bài đăng khác vào tháng 8/2023, người dùng này nhận xét rằng chấn thương cột sống của mình đã từng rất nặng, lo lắng rằng bản thân "sẽ phải chịu đựng cơn đau mạn tính và công việc bàn giấy suốt quãng đời còn lại" trước khi cân nhắc đến việc phẫu thuật.

ABC News không tìm thấy bất kỳ bài đăng nào đề cập đến UnitedHealthcare, công ty bảo hiểm y tế lớn nhất nước Mỹ, trong kho lưu trữ trực tuyến của tài khoản dường như thuộc về Mangione này, nhưng một bài đăng từ năm 2018 có đề cập đến phạm vi bảo hiểm của BCBS, rõ ràng là ám chỉ đến Blue Cross Blue Shield (tổ chức y tế hợp nhất cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho hàng triệu người tại Mỹ và một số quốc gia khác).

Những vấn đề sức khỏe khác

Trong một bài đăng khác từ năm 2023, được đăng hai tuần trước ca phẫu thuật lưng, người dùng này cũng đề cập đến việc bị đau thần kinh tọa: "Tôi bị mắc kẹt trong vòng lặp này suốt một năm, trong khi vẫn phải trì hoãn cuộc sống của mình ở độ tuổi 20, làm tổn thương thần kinh và vẫn do dự về quyết định".

Tài khoản cũng hoạt động trên một cộng đồng dành riêng cho "Brain Fog" (não sương mù), đăng bài vào năm 2018 về những gì người này mô tả là "đã trải qua các vấn đề về nhận thức khi còn là sinh viên đại học 20 tuổi".

"Thật tàn khốc khi gặp phải vấn đề cản trở cuộc sống như vậy", người dùng viết.

Các bài đăng đề cập đến tình trạng trượt đốt sống phù hợp với các chi tiết khác xuất hiện trong những vấn đề về lưng của Mangione.

Trong các cuộc phỏng vấn, bạn bè của Mangione đã đề cập rằng tình trạng cột sống đã ảnh hưởng thường xuyên đến chất lượng cuộc sống của nghi phạm.

"Không phải lúc nào anh ấy cũng phải chịu đau đớn dữ dội, nhưng có vẻ như có một số thứ nhất định có thể gây ra tình trạng này", RJ Martin - người sáng lập không gian sống chung, nơi Mangione từng sống tại Hawaii, cho biết.

Trong một bài đăng trên reddit, tài khoản có vẻ thuộc về Mangione đã nói rằng vấn đề trở nên cực kỳ đau đớn sau khi chuyến đi lướt sóng ở Hawaii vào năm 2022. Một sự cố khác xảy ra sau khi người này trượt chân trên một tờ giấy.

Brian Thompson (bên trái) tử vong sau vụ nổ súng bên ngoài một khách sạn ở Midtown Manhattan. Ảnh: Sở cảnh sát New York/Facebook.

Theo Martin, Mangione hiếm khi phàn nàn về tình trạng bệnh mặc dù nó ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. "Anh ấy rất đau lòng, nhưng không bao giờ phàn nàn về điều đó, và cũng không thực sự nhắc đến nó", Martin nói.

Ảnh chụp X-quang do tài khoản đăng tải mô tả các đinh ghim từ một ca phẫu thuật cố định cột sống.

Một hồ sơ Goodreads liên quan đến Mangione cũng cho thấy nghi phạm thường xuyên đọc về cách giảm đau lưng. Trong danh sách các tựa sách Mangione đã đọc hoặc dự định đọc có Crooked: Outwitting the Back Pain Industry and Getting on the Road to Recovery và Do You Really Need Spine Surgery: Take Control with a Surgeon's Advice đều nói về vấn đề sức khỏe này.

Luigi Mangione (26 tuổi, tốt nghiệp trường Ivy League) được xác định là nghi phạm trong vụ sát hại CEO của UnitedHealthcare, Brian Thompson. Vụ nổ súng diễn ra vào sáng 4/12, bên ngoài một khách sạn ở Midtown Manhattan (New York, Mỹ). Mangione đã bị bắt giữ tại một cửa hàng McDonald's ở Pennsylvania vào ngày 9/12, sau một cuộc truy lùng kéo dài nhiều ngày.