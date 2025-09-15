Tinh tinh ở sở thú Trung Quốc bị cấm xem điện thoại vì sợ hỏng mắt

Nhiều lần được du khách cho xem video ngắn, tinh tinh Ding Ding dần "nghiện" điện thoại, buộc vườn thú phải ra lệnh cấm đặc biệt.

Chú tinh tinh chăm chú ngồi xem video ngắn trên điện thoại của du khách. Ảnh: Douyin.

Công viên động vật hoang dã Thượng Hải (Trung Quốc) treo biển cấm du khách cho tinh tinh xem video ngắn vì lo ngại "ảnh hưởng đến thị lực con vật", theo SCMP.

Nhân vật chính là Ding Ding. Sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, chú tinh tinh 2 tuổi nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khách tham quan. Loạt clip gây "bão mạng" cho thấy chú tinh tinh này đang ngồi khoanh chân uống sữa, nép vào vòng tay nhân viên chăm sóc hay hái trộm hoa sen.

Cư dân mạng đặt biệt danh cho Ding Ding là "kẻ trộm hoa" và nói đùa rằng người chăm sóc không nên "phạt đứa trẻ này".

Chú tinh tinh 2 tuổi có hành vi và sở thích xem điện thoại như một đứa trẻ. Ảnh: Douyin.

Gần đây, các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Ding Ding đã "nghiện" xem video ngắn. Trong clip, một người phụ nữ dí sát điện thoại vào vách kính chuồng nuôi của Ding Ding, mở video cho con vật xem.

Ding Ding chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng còn gãi mặt khi đang tập trung. Một số du khách cho biết Ding Ding thích xem những video ngắn và hài hước, cho thấy âm thanh và hình ảnh sống động có thể đặc biệt kích thích động vật.

Trước tình trạng này, vào tháng 9, vườn thú dán thông báo bên ngoài chuồng của Ding Ding cấm du khách cho loài linh trưởng này xem điện thoại. Tấm biển vẽ hình một chú tinh tinh và chiếc điện thoại, với chữ "No" màu đỏ đậm được viết trên lòng bàn tay và dấu gạch chéo đỏ nổi bật.

Nhân viên sở thú cảnh báo việc tiếp xúc với màn hình quá nhiều có thể gây hại cho thị lực của Ding Ding và khiến nó bị căng thẳng.

"Nếu một con tinh tinh nhìn không rõ và không thể giao tiếp với con người, nó có thể trở nên lo lắng, dễ dẫn tới các vấn đề sức khỏe", một nhân viên nói.

Người chăm sóc cũng nhấn mạnh rằng Ding Ding không thể đeo kính và dù không có hình phạt nào cho khách vi phạm, vườn thú mong muốn du khách tôn trọng quy định này.

Chiếc bảng cấm được dựng lên để ngăn du khách không cho tinh tinh xem điện thoại, thế nhưng một số người vẫn vi phạm. Ảnh: Douyin.

Lệnh cấm nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội Trung Quốc, với các đoạn clip liên quan thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Một người bình luận: "Xin hãy tôn trọng lối sống tự nhiên của động vật".

Người khác gợi ý nên tặng Ding Ding nhiều món đồ chơi khác. Trong khi đó, một người khác nói đùa: "Con trai tôi cũng nghiện xem video ngắn trên mạng xã hội như Ding Ding, có lẽ vườn thú nên mang nó đi luôn".