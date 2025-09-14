Tình trạng bất ổn của Phạm Thoại

Trên kênh chat, TikToker Phạm Thoại khiến nhiều người lo ngại khi tiết lộ tình trạng như mất trí nhớ, mất ngủ, tinh thần bất ổn suốt nửa năm qua.

Phạm Thoại chia sẻ hình ảnh sụt cân sau 3 tháng.

Chiều 14/9, Phạm Thoại lập kênh chat dành cho fan trên kênh TikTok 5,8 triệu follow. Chỉ sau thời gian ngắn, kênh chat đã thu hút hơn 9.300 thành viên. "Mọi sự thật sẽ được công bố", TikToker sinh năm 1996 mở đầu.

Kênh chat chỉ có chủ kênh có thể gửi tin nhắn và các thành viên bày tỏ cảm xúc. Phạm Thoại một lần nữa giải thích về cảm xúc bất lực liên quan đến vụ lùm xùm kêu gọi 16 tỷ đồng chữa ung thư cho bé Bắp từ cuối năm ngoái - scandal khiến anh bị kêu gọi tẩy chay suốt thời gian qua.

"Mọi người yêu cầu mình sao kê, mình sao kê hai lần. Mọi người yêu cầu mình thuê kiểm toán, mình cũng thuê kiểm toán. Cơ quan chức năng vào cuộc, mình cũng hợp tác làm việc. Nhưng khi sự thật được công bố là mình không ăn chặn thì mọi người không hài lòng. Mình không biết kết quả mọi người sẽ mong muốn đi tìm là cái gì nữa", anh viết.

Nam TikToker sau đó gửi lời cảm ơn khi nhờ dân mạng, anh nhận ra bản thân cần thay đổi.

Khoảng 21h, Phạm Thoại nhắn thêm nội dung mới nhưng khiến nhiều người lo ngại cho sức khỏe của anh.

Phạm Thoại chia sẻ về tình trạng giống như mất trí nhớ, bất ổn tinh thần trên kênh chat dành cho fan.

"Cho mình hỏi là mình bị nhớ nhớ quên quên, kiểu mất trí nhớ. Giờ đang làm gì mà mọi người hỏi là quên, hoặc hỏi về quá khứ vài ngày trước là không nhớ", anh chia sẻ, nói thêm rằng "không dám đi khám vì sợ ra bệnh".

Phạm Thoại chia sẻ đêm ngủ sẽ giật mình tỉnh dậy 5-7 lần, rồi bấm điện thoại và ngủ lại. "Mình đã bị 5-6 tháng rồi. Có đợt một thời gian không sao, xong bị lại".

Những chia sẻ này được Phạm Thoại đưa ra chỉ sau ít ngày anh đăng loạt hình ảnh tiều tụy trên trang Facebook cá nhân. Trong ảnh, nam TikToker sụt cân thấy rõ, da sạm đi, gương mặt có phần hốc hác. Anh cũng bị rụng nhiều tóc.

Trên kênh TikTok, clip ghi lại hình ảnh tiều tụy của Phạm Thoại cũng thu hút 5,1 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày. Video nhận về hơn 200.000 lượt thích và 7.800 bình luận. Trong đó, nhiều người vẫn nhắc đến vụ việc liên quan đến mẹ bé Bắp.

Kênh chat mới cùng những cập nhật trên trang cá nhân cũng là động thái mới nhất của Phạm Thoại sau hàng loạt lùm xùm nối tiếp.

Phạm Thoại (tên thật Phạm Văn Thoại) là TikToker nổi tiếng mạng xã hội, được biết đến qua những lần "chốt đơn" doanh số cực lớn trong các livestream. Tuy nhiên, anh cũng liên tục bị chỉ trích vì ồn ào, chửi bới người xem, không ngại tạo các "content bẩn" để tạo sự chú ý.

Sau lùm xùm kêu gọi từ thiện, từ "ông hoàng chốt đơn", Phạm Thoại đã phải ngừng livestream bán hàng từ tháng 3 đến nay.

Cuối tháng 7, anh tuyên bố trở lại trong buổi mega livestream bán nông sản. Tuy nhiên chỉ sau đó một ngày, hôm 31/7, Phạm Thoại gây khó hiểu khi bất ngờ khóa trang Facebook cá nhân mà không có thông báo.

Cùng ngày, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đưa thông báo khẳng định không bổ nhiệm bất kỳ cá nhân nào làm đại sứ Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (VIETNAM OCOPEX 2025).

Ngày 5/8, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Thoại (TikToker Phạm Thoại, 29 tuổi). TikToker này bị xử phạt về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.