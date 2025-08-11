Tình trạng hiện tại của người phụ nữ bị đánh ở sảnh chung cư Hà Nội

Chị Nguyễn T. (chị ruột nạn nhân) cho biết em gái chị bị hoảng loạn tinh thần, đau nhức và đang phải theo dõi sức khỏe sau vụ hành hung.

Nguyễn Chí Thành chặn nạn nhân ở sảnh thang máy và đánh dã man. Ảnh cắt từ clip.

Tối 9/8, clip người phụ nữ bị nam thanh niên đánh dã man ở sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central 176 Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội) lan truyền chóng mặt khiến dư luận bức xúc.

Do hai gia đình có mâu thuẫn từ trước, Đặng Chí Thành lao vào đấm, đá liên tục vào chị N.T.T. đang đứng cùng con nhỏ. Người đàn ông chỉ dừng lại khi có bảo vệ tới can ngăn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nguyễn T. (chị ruột của nạn nhân) cho biết gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. "Cả nhà tôi vẫn đang rối bời vì phẫn nộ và nhiều luồng thông tin hỗn loạn", chị nói.

Chị T. cho biết ngay sau khi bị hành hung, em gái chị đã vào bệnh viện kiểm tra và đang nằm viện để theo dõi tình hình. Nạn nhân sợ hãi khi bất ngờ bị lao vào đánh và đe dọa giết cả nhà.

"Tới giờ, em gái tôi tinh thần vẫn hoảng loạn, tâm lý ảnh hưởng nặng nề, choáng váng, đau nhức đầu và tay", chị T. tiết lộ.

Cháu trai 3 tuổi, con của nạn nhân N.T.T., chứng kiến cảnh mẹ bị đánh dã man cũng hoảng sợ và liên tục khóc. Hiện cháu ở với dì, còn bà ngoại vào viện chăm mẹ của cháu.

"Bố cháu đang đi làm xa. Nhà nội dự định đón cháu về chăm sóc trong thời gian em tôi nằm viện", chị T. nói.

Nói về mâu thuẫn dẫn đến xô xát, chị Nguyễn T. cho biết mọi chuyện xuất phát từ mích mích nhỏ của con trẻ. Ít ngày trước đó, em gái chị dẫn con xuống sân chung cư chơi. Hai đứa trẻ không chịu chơi với nhau khiến hai bà mẹ lời qua tiếng lại.

Đến tối 9/8, khi chị N.T.T. chuẩn bị đưa con xuống sân chơi thì xảy ra sự việc ở sảnh chờ thang máy. Đặng Chí Thành lao vào đánh người mẹ tới tấp mà không giải thích.

"Tôi được biết nhà nam thanh niên chỉ cách nhà mình 2 tầng. Từ khi sự việc xảy ra, các thành viên trong gia đình đều hoảng loạn, sợ hãi, không dám đi ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết", chị T. bày tỏ.

Chị hy vọng cơ quan chức năng sớm xử lý, có biện pháp bảo vệ để gia đình được an toàn.

Hiện Đặng Chí Thành đã bị bắt tạm giam để điều tra. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận 2 gia đình xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi hai bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị N.T.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đánh chị.