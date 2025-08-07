Tips mua sắm thông minh của Gen Z mùa ‘Back to School’

Mùa tựu trường đang đến gần, Gen Z khắp nơi rục rịch chuẩn bị cho năm học mới với tâm thế thật chất và tiện lợi.

Từ góc học tập xinh xắn đến các thiết bị công nghệ hỗ trợ học tập và làm việc, Gen Z không chỉ biết cách chọn đồ “must-have” mà còn khéo léo chốt deal hời trong các dịp sale lớn. Lập danh sách, so sánh giá, tận dụng gói ưu đãi, voucher và canh khung giờ vàng là loạt tips 3 Gen Z chia sẻ với Lifestyle.

Đầu tư thiết bị công nghệ cho công việc tương lai

Tôi chỉ còn một kỳ học cuối cùng và sẽ chính thức bước vào thị trường lao động khoảng tháng 5 năm sau. Để chuẩn bị hành trang cho giai đoạn mới, tôi đã lên kế hoạch đầu tư một số thiết bị công nghệ phục vụ công việc, gồm laptop, tai nghe không dây và máy ảnh. Tuy nhiên, thay vì mua sắm cùng lúc tất cả, tôi chọn cách ưu tiên theo nhu cầu và khả năng tài chính.

Trước tiên, tôi tự thưởng cho mình một chiếc laptop mới đủ mạnh để chạy các phần mềm phân tích dữ liệu, hỗ trợ khóa luận, thực tập và cả những dự án đầu tiên trong sự nghiệp. Những món còn lại sẽ được sắm dần khi ngân sách cho phép.

Việc của tôi giờ chỉ là chọn thiết bị phù hợp, bởi trên Shopee Mall đã có sẵn loạt voucher hấp dẫn, không cần săn hay chờ đợi. Cụ thể, áp voucher giảm 11% (tối đa 1,5 triệu đồng) cho đơn từ 3,5 triệu đồng, chiếc laptop Lenovo giảm còn 15,1 triệu đồng (giá gốc 16,6 triệu đồng). Hơn nữa, sàn còn có Voucher Xtra giảm 12% (tối đa 2,5 triệu đồng) cho đơn từ 5 triệu đồng.

Bảo Châu đặt tiêu chí chính hãng và chính sách bảo hành lên hàng đầu.

Tôi khá ấn tượng khi biết Shopee có thêm chương trình “Freeship 0 đồng mọi đơn (kèm điều kiện) - miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng dưới 10 kg, áp dụng với phương thức giao hàng “Nhanh” mà không cần săn mã hay đạt giá trị tối thiểu. Điều này giúp tôi linh hoạt sắm thêm phụ kiện laptop như chuột không dây, giá kê mà không cần chờ khuyến mãi lớn.

Với cách tiếp cận hợp lý, mua sắm công nghệ không còn là gánh nặng tài chính mà trở thành một phần trong chiến lược chuẩn bị cho tương lai. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi bước vào hành trình nghề nghiệp với hành trang phù hợp, chất lượng và tiết kiệm.

“Chạy đua” đăng ký gói mua sắm ưu đãi

Là sinh viên năm 3, tôi tự trang trải sinh hoạt phí từ việc làm thêm nên khá cân nhắc khi chi tiêu. Sắp bước vào năm học mới, tôi có kế hoạch mua ba lô chống sốc và ổ cắm đa năng - món đồ “sống còn” cho các buổi học, làm việc ở thư viện hay quán cà phê.

Gần đây, một người bạn giới thiệu tôi chương trình ưu đãi ShopeeVIP dịp 8/8 - chỉ với 29.000 đồng là có thể nhận 3 tháng sử dụng ChatGPT Plus và hơn 200 voucher giảm lên đến 20%. Không những thế, thành viên hạng Vàng và Kim cương còn được miễn phí tháng đầu tiên khi lần đầu đăng ký. Nghe khá “hời” nên tôi quyết định lên kế hoạch săn sale.

Nếu may mắn nằm trong nhóm đăng ký ShopeeVIP sớm nhất dịp 8/8, tôi sẽ được trải nghiệm ChatGPT Plus hoàn toàn miễn phí trong 3 tháng, quá hợp để lên ý tưởng học tập, hỗ trợ tổng hợp thông tin. Ngoài ra còn có voucher giảm giá để sắm đồ dùng học tập với chi phí tiết kiệm hơn.

Đăng ký gói ShopeeVIP, Minh Dương có cơ hội sử dụng ChatGPT Plus 3 tháng miễn phí.

Tôi được hội bạn truyền lại nhiều kinh nghiệm săn sale như không đặt hàng vội, mà nên lên danh sách trước, đặt nhắc hẹn, canh giờ livestream sớm để tích xu và chuẩn bị sẵn mã giảm giá. Việc đọc đánh giá sản phẩm, so sánh giá giữa các shop cũng giúp tôi chọn được món hời mà không lo hàng chất lượng kém.

Nhờ những bước chuẩn bị nhỏ này, tôi dần học được cách tiêu dùng thông minh và quản lý tài chính hiệu quả, bắt đầu từ chính việc mua sắm cho năm học mới.

Săn sale đồ học tập nhỏ xinh

Với tôi, việc chuẩn bị bước vào lớp 12 và thi tốt nghiệp khá căng thẳng, nhưng không thiếu sự thú vị. Tôi đặc biệt yêu thích các món đồ dễ thương và giữ thói quen ghi chép tỉ mỉ. Vì vậy, một góc học tập đẹp không chỉ là nơi thể hiện rõ cá tính riêng mà còn tiếp thêm cảm hứng trong học tập, ôn luyện cuối cấp.

Tuy nhiên, với khoản sinh hoạt phí giới hạn mẹ “phát” mỗi tháng, tôi buộc phải học cách tiết kiệm và săn sale trên các sàn TMĐT. Tôi luôn lập danh sách trước để tránh mua sắm bốc đồng. Mùa sale đôi tháng 8, tôi quyết săn deal đồng giá 9.000 đồng cho các món nhỏ như bút gel để highlight nội dung quan trọng, sổ tay, giấy note lập kế hoạch và ghi chú nhanh. Ngoài ra, các món như nhãn dán, bọc sách, sticker trang trí vở cũng là “nghi thức tựu trường” không thể thiếu, vừa giúp sách vở gọn gàng, vừa mang dấu ấn cá nhân.

Anh Thư tận dụng mùa sale đôi tháng 8 để săn deal đồng giá 9.000 đồng.

Tín đồ mua sắm online hẳn không lạ ngày đôi, ai cũng biết đó là “thời điểm vàng” vì có nhiều deal siêu rẻ mà chất lượng vẫn đảm bảo. Tôi luôn đọc kỹ đánh giá và ưu tiên chọn shop uy tín để yên tâm hơn. Ngoài ra, canh các khung giờ vàng như 0h hoặc 12h cũng giúp tôi săn được flash sale, tiết kiệm khoản đáng kể.

Nhờ các mẹo nhỏ khi săn sale, 3 Gen Z dễ dàng sắm được từ dụng cụ học tập yêu thích đến món đồ công nghệ đắt tiền không lo “viêm màng túi”. Lên kế hoạch mua sắm và tận dụng khuyến mãi trên các sàn TMĐT vừa tiết kiệm, vừa chọn được đồ chất lượng phù hợp.