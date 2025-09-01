Tổ chức lễ khai giảng an toàn trong điều kiện thời tiết mưa lũ

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa có công điện yêu cầu sẵn sàng phương án tổ chức lễ khai giảng phù hợp tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Bão số 6 đã hình thành trên Biển Đông. Nguồn: NCHMF.

Công điện gửi giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ tỉnh Lâm Đồng trở ra phía bắc với nội dung yêu cầu chủ động ứng phó bão số 6 trong khi một số địa phương vẫn đang khắc phục hậu quả của bão số 5.

Theo bộ, đây là tình huống bão chồng bão, có thể gây mưa nhiều trên diện rộng. Do mưa lớn kéo dài từ nhiều ngày trước nên tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, đặc biệt công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2025-2026.

Trước tình hình trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT tại khu vực chịu ảnh hưởng thực hiện nghiêm túc một số nội dung.

Thứ nhất, các Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập để có biện pháp bảo quản tốt nhất.

Đối với thiết bị dạy học, bàn ghế, đồ dùng học tập bị hư hỏng, các đơn vị cần khẩn trương có kế hoạch sửa chữa để sớm đưa vào sử dụng.

Thứ hai, sở cần lên kế hoạch sửa chữa, cải tạo công trình bị ảnh hưởng, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời bố trí kinh phí sửa chữa ngay khi nước rút, bảo đảm điều kiện dạy và học ngay từ đầu năm học mới.

Thứ ba, các đơn vị thống kê thiệt hại về sách giáo khoa, đồ dùng học tập của học sinh, gửi về Bộ GD&ĐT để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở sẵn sàng có phương án tổ chức lễ khai giảng năm học mới phù hợp với điều kiện thời tiết tại địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Cùng với đó, các sở liên tục cập nhật thông tin, tình hình thiệt hại hàng ngày, báo cáo về bộ để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.