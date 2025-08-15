Tòa kiến nghị xử lý vi phạm xây dựng, khôi phục đất rừng phòng hộ

Bên cạnh mức án phạt tù cho 4 cựu cán bộ xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn cũ), tòa kiến nghị UBND có thẩm quyền xử lý vi phạm với các công trình xây dựng trái phép, diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ bị sử dụng không đúng mục đích.

Cuối ngày 14/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1962, cựu Phó chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn cũ) mức án 4 năm 6 tháng tù; Dương Đức Vượng (SN 1965, cựu Phó chủ tịch UBND xã Minh Trí) 4 năm tù; Đỗ Văn Ba (SN 1984, cựu cán bộ địa chính xã) lĩnh 36 tháng tù và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1956, cựu cán bộ thôn Minh Tân, xã Minh Trí) 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Thu hồi đất rừng phòng hộ bị chuyển nhượng trái phép

Hội đồng xét xử tuyên án sớm hơn dự kiến, khi đưa ra phán quyết đã đánh giá hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương và thành phố Hà Nội, gây bức xúc trong xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Tuy nhiên, tòa đã xem xét các yếu tố giảm nhẹ, công tội, bị cáo tuổi cao nên phạt các mức án như trên.

Theo tòa, bị cáo An có trách nhiệm cao nhất, trực tiếp ký chứng thực xác nhận 75 hồ sơ với tổng diện tích đất chuyển nhượng không đúng quy định 24,6 hecta. Còn ông Vượng làm tương tự với gần 20 hecta.

Các bị cáo tại tòa.

Bên cạnh phát quyết về hình phạt tù, Hội đồng xét xử cũng cũng kiến nghị UBND có thẩm quyền xem xét thu hồi đất quy hoạch rừng phòng hộ đã bị sử dụng không đúng mục đích, chuyển nhượng trái pháp luật.

Xử lý vi phạm với các công trình xây dựng trái phép, diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ bị sử dụng không đúng mục đích cần được khôi phục tình trạng ban đầu.

Ngoài ra, tòa cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm với những người có vi phạm quy định về đất đai, vi phạm quy định về bảo vệ rừng, vi phạm quy định về xây dựng, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn.

"Nhắm mắt" ký chứng thực khiến hàng trăm nghìn m2 đất bị chuyển nhượng

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2019, Thanh tra TP Hà Nội ban hành kết luận việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn 2008-2019 tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Vụ việc sau đó được chuyển sang cơ quan công an xử lý theo pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, năm 2008-2018, các hộ dân đã chuyển quyền sử dụng đất tại xã Minh Trí và xã Minh Phú khi chưa được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, nhiều diện tích đất còn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, không được mua bán, chuyển nhượng.

Tuy nhiên, các bị cáo Nguyễn Văn An, Dương Đức Vượng, đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ. Để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng trái phép...

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng cáo buộc 2 cựu cán bộ này lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp xác nhận, chứng thực vào 114 bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng, với tổng diện tích khoảng hơn 445.000 m2.

Cụ thể, bị cáo An xử lý 75 hồ sơ được ký chứng thực, xác nhận có tổng diện tích đất chuyển nhượng là hơn 246.000 m2 (trong này có hơn 174.000 m2 thuộc quy hoạch đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, người nhận chuyển nhượng đất rừng phòng hộ không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ); bị cáo Vượng ký chứng thực, xác nhận đối với 39 hồ sơ, tổng diện tích đất chuyển nhượng hơn 198.000 m2 (trong đó có 157.000 m2 thuộc quy hoạch đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, người nhận chuyển nhượng đất rừng phòng hộ không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ).

Riêng bị cáo Đỗ Văn Ba khi còn làm cán bộ địa chính đã ký xác nhận trên hồ sơ kỹ thuật thửa đất, biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, tham mưu, trình lãnh đạo UBND xã ký chứng thực, xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 79 hồ sơ.

Cựu cán bộ thôn Nguyễn Mạnh Hùng, ký xác nhận vào đơn xin chuyển giao quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng đất ở kèm vườn liền kề và chuyển giao tài sản trên đất với 21 đơn, tổng diện tích khoảng 165.000 m2.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định cựu Chủ tịch xã Minh Trí Tạ Văn Viễn "lợi dụng chức vụ, quyền hạn", cho phép chuyển quyền sử dụng 17.000 m2 đất trái quy định. Song sai phạm xảy ra từ năm 2013, hiện đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, ông Viễn và một số cán bộ huyện Sóc Sơn (cũ) bị xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, có dấu hiệu của tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Do các thửa đất bị chuyển quyền sử dụng trái pháp luật hiện chưa được cấp sổ đỏ, không được đăng ký biến động, chưa xác lập quyền sử hữu cho các hộ dân. Vì thế, ông Viễn và các cựu cán bộ Sóc Sơn không bị xử lý về hành vi này.