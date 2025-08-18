Toàn bộ 29 siêu xe Lamborghini Fenomeno đều đã có chủ

|
Lamborghini Fenomeno là dự án mới nhất đến từ hãng xe có trụ sở tại Sant'agata Bolognese (Italy), vốn được phát triển trên nền tảng siêu xe đầu bảng Revuelto.
Tương tự các siêu xe trước đây của Lamborghini, Fenomeno được đặt tên theo con bò tót danh tiếng tại Morelia (Mexico) vào năm 2002. Trong tiếng Tây Ban Nha và Italy, "Fenomeno" có nghĩa là "Phi Thường".
Siêu xe này được thiết kế theo "design manifesto" (tuyên ngôn thiết kế) của bộ phận Lamborghini Centro Stile, đưa những yếu tố phong cách đặc trưng nhất của thương hiệu này lên một tầm cao mới.
Về ngoại hình, Lamborghini Fenomeno được lấy cảm hứng từ đàn anh Countach với nhiều khe gió khí động học giúp làm mát bộ pin và tăng luồng khí di chuyển vào động cơ.
Fenomeno được phát triển với triết lý khí động học tinh tế, nhằm mang lại cho người lái hiệu suất vượt trội và khả năng vận hành ổn định trong mọi điều kiện.
Đây cũng là tác phẩm kỷ niệm 20 năm thành lập của bộ phận thiết kế Lamborghini Centro Stile, mang đến một trải nghiệm thị giác mà không siêu xe nào có thể sở hữu.
Đặc biệt, đây là siêu xe đầu tiên được sở hữu logo Lamborghini mới có thiết kế tinh giản hơn, vốn đã được thương hiệu này ra mắt từ năm 2024.
Khác với Revuelto, cụm đèn trước LED của Lamborghini Fenomeno được thiết kế vuốt nhọn, lấy cảm hứng từ bộ sừng của chú bò tót trên logo của hãng xe này.
Siêu xe này có kích thước 5.014 x 2.076 x 1.161 mm và trục cơ sở dài 2.779 mm, được phát triển trên nền tảng khung gầm monofuselage chuẩn hàng không vũ trụ và khoang lái liền khối monocoque bằng sợi carbon và Forged Composite.
Xe được trang bị bộ mâm Turbine thửa riêng, kích thước 21 inch ở cầu trước và 22 inch ở cầu sau, lốp Bridgestone Potenza Sport, hệ thống phanh CCM-R Plus cùng đĩa phanh carbon-ceramic theo tiêu chuẩn các mẫu xe đua LMDh.
Nhìn từ bên hông, chiếc xe gợi lại bóng dáng đặc trưng của Lamborghini, được khắc họa bởi một đường thẳng liền mạch kéo dài từ chóp capo trước đến tận đuôi xe, lấy cảm hứng từ thiết kế "đuôi dài" trên mẫu Essenza SCV12.
Từ phía sau, Fenomeno mang ngôn ngữ thiết kế chưa từng có trong lịch sử Lamborghini: đường nét liền mạch nối cánh gió với vòm bánh, tách bạch phần thân và đuôi xe.
Hệ thống đèn hậu phong cách tương lai, lấy cảm hứng từ chữ Y biểu tượng, được bố trí dọc và liên kết hài hòa với chi tiết carbon của bộ khuếch tán cùng cụm ống xả lục giác.
Khoang nội thất Lamborghini Fenomeno gần như tương đồng với Revuelto, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình trung tâm 8.4 inch và màn hình phụ 9.1 inch.
Ghế ngồi sử dụng ốp sợi carbon bọc Alcantara, kết hợp các chi tiết và đường chỉ may màu tương phản. Khách hàng có thể cá nhân hóa xe thông qua chương trình Ad Personam.
Lamborghini Fenomeno vẫn được trang bị cơ cấu HPEV tương tự Revuelto, tuy nhiên khối động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L đã nâng công suất từ 825 mã lực lên 835 mã lực.
Toàn bộ sức mạnh được truyền đến cầu sau, trong khi cầu trước được cung cấp công suất bởi 2 động cơ điện, trong khi động cơ điện thứ 3 có nhiệm vụ cung cấp mô-men xoắn cho cầu sau tùy theo chế độ lái được lựa chọn.
Siêu xe này có sức mạnh tối đa 1.080 mã lực. Kết hợp cùng hộp số 8 cấp ly hợp kép DCT, Fenomeno có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, tốc độ tối đa hơn 350 km/h.
Lamborghini công bố chỉ sản xuất 29 chiếc Fenomeno với quy trình cá nhân hóa Ad Personam. Trên thực tế, có đến 30 chiếc được chế tạo, trong đó 1 chiếc thuộc sở hữu của thương hiệu và sẽ được trưng bày tại bảo tàng Lamborghini.
Bên cạnh Fenomeno, Lamborghini còn mang đến những siêu xe "điện khí hóa" HPEV đến Monterey Car Week 2025 như Revuelto, vốn sở hữu động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L cùng công nghệ HPEV, sản sinh công suất tối đa 1.015 mã lực.
Cạnh đó là mẫu xe "nhập môn" Lamborghini Temerario, vốn thay thế cho Huracan. Xe được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L và 3 động cơ điện mạnh 920 mã lực.
Dải sản phẩm siêu xe hiệu năng cao của Lamborghini đã được trình làng tại sự kiện The Quail, A Motorsports Gathering 2025. Mức giá của mẫu xe này được dự đoán vào khoảng 3,5 triệu USD, và toàn bộ 29 chiếc đều đã có chủ.
