Toàn cảnh bê bối mỹ phẩm khiến chồng Đoàn Di Băng bị bắt

Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, vừa bị bắt tạm giam cùng hai người khác vì liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm Hanayuki giả tại Đồng Nai.

Thương hiệu Hanayuki từng được xem là "đứa con tinh thần" của vợ chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ. Ảnh: FBNV.

Ngày 5/11/2025: Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - cùng hai người khác là Đinh Văn Liên (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Động thái này diễn ra sau 5 tháng kể từ khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, đặt trụ sở trong Khu công nghiệp Giang Điền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty EBC Đồng Nai do ông Đinh Văn Liên giữ chức Phó tổng giám đốc, nhưng trên thực tế là chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TP.HCM), nơi ông Nguyễn Quốc Vũ là tổng giám đốc kiêm chủ sở hữu.

Tháng 1/2025: Công ty EBC Đồng Nai đã sản xuất và đưa ra thị trường 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự TP.HCM xác định chỉ số chống nắng (SPF) của các sản phẩm này chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với chỉ số SPF 50 ghi trên bao bì.

Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó tổng giám đốc EBC, là người trực tiếp chỉ đạo quá trình sản xuất. Còn ông Vũ được xác định đã thực hiện hành vi buôn bán toàn bộ 1.652 sản phẩm kem chống nắng giả này.

Cơ quan điều tra khám xét nhà của ông Nguyễn Quốc Vũ. Ảnh: Công an.

Thương hiệu Hanayuki từng được xem là "đứa con tinh thần" của vợ chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ. Dòng mỹ phẩm này được quảng bá rầm rộ với các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc da và sức khỏe phụ nữ như kem chống nắng, dầu gội, kem dưỡng trắng da, dung dịch vệ sinh phụ nữ…

Tận dụng sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, vợ chồng Đoàn Di Băng thường xuyên chia sẻ hình ảnh sang trọng, cuộc sống xa hoa và lồng ghép quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, từ giữa năm nay, thương hiệu này liên tục vướng hàng loạt quyết định thu hồi và đình chỉ lưu hành do vi phạm chất lượng.

Ngày 17/5/2025: Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body, sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số chống nắng thực tế chỉ đạt SPF 2,4, thấp hơn rất nhiều so với mức SPF 50 ghi trên bao bì.

Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask (loại 5 miếng, hộp 25 g, số lô CL06C7, hạn dùng 18/12/2025). Theo hồ sơ, sản phẩm này do Công ty VB Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, còn nhà sản xuất là C&Tech Corporation (Hàn Quốc).

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhãn gốc của sản phẩm không ghi đầy đủ công thức thành phần như trong hồ sơ công bố, thiếu các chất Butylene Glycol, Phenoxyethanol và Ethylhexylglycerin.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, đã ra quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc một lô sản phẩm mặt nạ G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask. Ảnh: FBNV.

Trước phản ứng từ cơ quan chức năng, trưa 17/5, Đoàn Di Băng - người đại diện thương hiệu Hanayuki - lên tiếng trên mạng xã hội, cho rằng trách nhiệm thuộc về nhà máy sản xuất. Nữ doanh nhân khẳng định đã ngừng kinh doanh toàn bộ sản phẩm liên quan đến đơn vị này.

Phía Công ty EBC Đồng Nai cũng ra thông cáo, cho biết sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất là "lỗi vi sinh nằm ngoài tầm kiểm soát", khẳng định "không ảnh hưởng đến chất lượng hay trải nghiệm của người tiêu dùng".

Tuy nhiên, xuyên suốt các bài đăng, Đoàn Di Băng không đề cập trách nhiệm của bản thân - người đại diện hình ảnh và người đứng đầu thương hiệu, cũng như vai trò của ông Vũ trên cương vị tổng giám đốc VB Group.

Ngày 20/5/2025: Đoàn Di Băng tiếp tục thông báo triển khai chương trình hoàn tiền cho khách hàng mua sản phẩm bị lỗi, song vẫn nhấn mạnh lỗi thuộc về nhà máy. Nhiều người tiêu dùng tỏ ra hoang mang, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của thương hiệu và quy trình kiểm soát chất lượng.

Ngày 24/5/2025: Cục Quản lý Dược tiếp tục ra quyết định thu hồi lô dầu xả Hanayuki Conditioner (chai 300 g, số lô 0010125, sản xuất 5/1/2024, hạn dùng 4/1/2027). Sản phẩm do VB Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, được EBC Đồng Nai sản xuất.

Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM phát hiện sản phẩm này chứa 2-Phenoxyethanol, chất không có trong công thức đã đăng ký khi cấp số công bố mỹ phẩm.

Những sai phạm liên tiếp đã khiến thương hiệu Hanayuki bị đánh mất uy tín chỉ trong thời gian ngắn. Trong những clip đăng tải lên mạng xã hội, cô từng khẳng định dung dịch vệ sinh phụ nữ Hanayuki có thể trị ngứa, nấm da đầu, rửa mặt và giảm mụn viêm, những tuyên bố không có cơ sở khoa học và bị cho là quảng cáo sai lệch.

Hay trong một clip khác, cô cũng quảng cáo "lố" chỉ cần uống 2-3 viên mỗi ngày có thể thay thế 5 kg rau củ, giải quyết nóng trong, mụn nhọt và táo bón cho mọi đối tượng, kể cả trẻ em, phụ nữ mang thai.

Đoàn Di Băng (tên thật Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990) từng hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ năm 2012, cô rẽ hướng sang kinh doanh mỹ phẩm, nhanh chóng xây dựng hình ảnh "nữ đại gia quận 7" với những phát ngôn "nổ" và lối sống xa hoa được khoe trên mạng xã hội.

Theo Bộ Y tế, từ năm 2020 đến tháng 5/2025, có hơn 400 cơ sở thực phẩm bị kiểm tra, 198 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt gần 24 tỷ đồng . Riêng năm 2024, ngành y tế đã tổ chức gần 260 đoàn thanh, kiểm tra và ban hành 46 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dược với tổng tiền trên 2,5 tỷ đồng . Tại Hội nghị toàn quốc về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế ngày 23/5, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh sự bùng nổ của thương mại điện tử và mạng xã hội khiến việc kiểm soát mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế ngày càng phức tạp. Bà cho biết nhiều sản phẩm trôi nổi được quảng cáo rầm rộ có thể đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng, và yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sản xuất - kinh doanh hàng giả, đặc biệt trong lĩnh vực mỹ phẩm và y tế.