Toàn cảnh 'bữa tiệc ung thư vú' gây phẫn nộ ở Hàn Quốc

Bữa tiệc rượu lấp lánh ánh đèn của W Korea khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng, khi chiến dịch vì bệnh nhân ung thư vú bị biến thành sân khấu khoe hào quang của giới ngôi sao.

“Nếu đây là cách để kêu gọi ý thức cộng đồng về ung thư, thì nó chỉ khiến chúng tôi thấy bị chế giễu” là một trong rất nhiều bình luận chỉ trích sự kiện “Love Your W” - đêm tiệc thường niên nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú - do W Korea tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, tối 15/10, theo Chosun.

Thay vì những lời khen cho mục đích nhân văn, hàng loạt ý kiến phẫn nộ bùng nổ khi những hình ảnh và video từ sự kiện cho thấy một “đại tiệc giải trí” xa hoa, ngập tràn rượu vang, ánh đèn sân khấu và những màn trình diễn DJ sôi động.

Từ một chiến dịch từ thiện từng được xem là uy tín, sự kiện năm nay bị cho là “đánh mất ý nghĩa ban đầu” và đẩy các nghệ sĩ, người nổi tiếng vào tâm bão chỉ trích.

Khó chịu và đau đớn

“Love Your W” ra đời từ năm 2006 với sứ mệnh truyền tải thông điệp nâng cao nhận thức về ung thư vú và gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân. Qua nhiều năm, đây trở thành một trong những sự kiện thời trang - từ thiện lớn nhất trong nước, quy tụ đông đảo giới nghệ sĩ, người mẫu, nhà thiết kế và influencer.

Tuy nhiên, năm nay, dư luận cho rằng phần “thời trang và tiệc tùng” đã lấn át hoàn toàn phần “từ thiện”. Trong video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khách mời xuất hiện trong những bộ váy dạ hội sang trọng, nâng ly rượu, chụp ảnh check-in và thưởng thức âm nhạc sôi động như một lễ hội giải trí. Một số người còn mô tả: “Đây không khác gì một bữa tiệc VIP cuối năm”.

Điểm khiến công chúng phẫn nộ là hình ảnh đối lập giữa một đêm tiệc xa hoa với thực tế những bệnh nhân ung thư vú vẫn đang vật lộn từng ngày với chi phí điều trị và đau đớn bệnh tật.

Jay Park bị chỉ trích vì trình diễn ca khúc gợi dục ở sự kiện nâng cao nhận thức về ung thư vú. Ảnh: Chosun.

Một trong những phản ứng gây chú ý nhất đến từ nữ ca sĩ, diễn viên Kwon Mina - cựu thành viên nhóm nhạc AOA. Cô đăng tải một bài viết dài trên mạng xã hội cá nhân ngày 19/10, chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình: cha cô qua đời vì ung thư tụy, còn chị gái đang trong quá trình điều trị ung thư vú giai đoạn 3.

Mina viết: “Tôi đã chứng kiến chị tôi phải chịu đựng quá trình phẫu thuật lớn, mất hết tóc sau hóa trị, tăng cân vì tác dụng phụ và chi trả chi phí điều trị khổng lồ. Với tôi và gia đình, ung thư vú không phải điều dễ dàng như nhiều người tưởng”.

Cô nói thêm: “Nếu thật sự hiểu và quan tâm đến cảm xúc của bệnh nhân ung thư vú và gia đình họ, thì một buổi tiệc rượu hào nhoáng sẽ không bao giờ diễn ra. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và đau đớn”.

Phát ngôn của Mina nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, được nhiều bệnh nhân và gia đình đồng cảm.

Khác với những năm trước, sự kiện năm nay chứng kiến làn sóng chỉ trích trực tiếp nhắm vào các ngôi sao tham dự. Nhiều người nổi tiếng bị netizen “gọi tên” vì đăng ảnh dự tiệc với nụ cười rạng rỡ, kèm các caption quảng bá hình ảnh cá nhân mà không nhắc gì đến thông điệp từ thiện hay bệnh nhân ung thư.

Danh sách những nghệ sĩ, influencer dự sự kiện bị lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn lớn. Một số người bị buộc phải xóa bài đăng hoặc khóa bình luận sau khi đối mặt với hàng nghìn bình luận chỉ trích. Có ý kiến gay gắt cho rằng: “Họ đang dùng ung thư để làm phông nền quảng bá hình ảnh”.

Một số người khác cố gắng giải thích rằng họ chỉ là khách mời, không tham gia tổ chức sự kiện, nhưng phản ứng của dư luận cho thấy sự mất niềm tin sâu sắc. Một netizen viết: “Dù không tổ chức, họ đã hưởng lợi từ ánh hào quang của một bữa tiệc dưới danh nghĩa từ thiện”.

Từ thiện trình diễn

Theo phân tích của các tờ báo như Chosun Ilbo, MyDaily và Nate News, cơn giận dữ của dư luận không chỉ đến từ một sự kiện, mà phản ánh sự mâu thuẫn kéo dài giữa ý nghĩa và cách thức thực hiện các chương trình từ thiện mang tính biểu tượng ở Hàn Quốc.

Trong khi poster và thông cáo báo chí của “Love Your W” nhấn mạnh mục tiêu nâng cao nhận thức về ung thư vú, chương trình thực tế lại gần như không có phần chia sẻ của bệnh nhân, không có hoạt động giáo dục cộng đồng công khai, và chỉ một phần nhỏ thông tin về quyên góp được công bố.

Một phóng viên kỳ cựu của Chosun bình luận: “Một chiến dịch từ thiện cần đặt trọng tâm vào người cần giúp đỡ. Nhưng tại đây, trọng tâm rõ ràng là thảm đỏ và sàn tiệc”.

Sự kiện này cũng làm bùng nổ tranh luận lớn hơn về trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng. Ở Hàn Quốc, người nổi tiếng thường được mời dự các sự kiện từ thiện như một cách “ghi điểm hình ảnh”. Tuy nhiên, khi sự kiện không mang đúng ý nghĩa, hình ảnh này có thể phản tác dụng.

Đa số bài đăng trong sự kiện của W Korea là hình ảnh các ngôi sao nhảy nhót, uống rượu vui vẻ.

Một chuyên gia truyền thông nhận định trên Nate News: “Nếu các ngôi sao chỉ tham dự để mặc đẹp, pose dáng và đăng ảnh, công chúng sẽ cảm thấy bị phản bội. Trong những sự kiện nhạy cảm liên quan đến bệnh tật hay thiên tai, công chúng kỳ vọng người nổi tiếng thể hiện sự đồng cảm thực sự, không phải chỉ là sự xuất hiện bề ngoài”.

Không ít bình luận trên diễn đàn đề xuất các nghệ sĩ cần công khai cam kết quyên góp, hoặc ít nhất truyền tải thông điệp đúng trọng tâm thay vì chỉ chụp ảnh PR. Cách phản ứng dữ dội của dư luận cũng phản ánh tiêu chuẩn ngày càng cao mà xã hội đặt ra cho người có ảnh hưởng.

Khái niệm “từ thiện trình diễn” (performative charity) - tức hành động từ thiện nhằm thể hiện hình ảnh hơn là mang lại giá trị thực - đang được bàn luận sôi nổi tại Hàn Quốc sau vụ việc.

Một số ý kiến cho rằng sự kiện “Love Your W” đã trở thành ví dụ điển hình cho hiện tượng này: ánh đèn sân khấu, rượu vang, thời trang lộng lẫy được ưu tiên, trong khi tiếng nói của bệnh nhân hay thông tin y tế hầu như vắng bóng.

Một bài viết trên MyDaily nhận xét: “Nếu không có sự thay đổi cách thức tổ chức, sự kiện này sẽ không còn được nhớ đến như một chiến dịch từ thiện, mà chỉ là một bữa tiệc xa hoa gắn mác ‘pink ribbon’ (ruy băng hồng)”.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, ban tổ chức W Korea đã phát đi thông cáo khẳng định phần quyên góp và hợp tác với các tổ chức y tế vẫn được thực hiện đầy đủ. Họ nhấn mạnh rằng đây là sự kiện gây quỹ thường niên, với mục tiêu kết nối cộng đồng nghệ thuật - thời trang - y tế.

Tuy nhiên, lời giải thích 4 ngày sau sự kiện không xoa dịu được dư luận. Phần lớn bình luận cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc có quyên góp hay không, mà là cách thức tổ chức khiến thông điệp bị lu mờ, thậm chí bị “biến dạng”.

Một người viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi không phản đối gây quỹ, nhưng đây không phải là một lễ hội thời trang xa xỉ. Thật đau lòng khi bệnh nhân ung thư bị biến thành cái cớ”.