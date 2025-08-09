'Toát mồ hôi' đóng 80 triệu học phí đầu năm

Trước mùa tựu trường, nhiều phụ huynh áp lực khi phải đối mặt với các khoản chi phí như tiền sách vở, đồng phục và các khoản tiền đóng trong trường học.

Nhiều phụ huynh "đau đầu" với loạt chi phí đầu năm học của các con. Ảnh: Phương Lâm.

Nhìn vào chiếc balo giá 400.000 đồng định mua cho hai con gái, chị Phương Ngân (phường Đại Mỗ, Hà Nội) lặng lẽ đặt món đồ xuống. Bà mẹ đơn thân quyết định cho con dùng lại chiếc balo cũ mua từ hai năm trước.

“Balo hơi cũ, một số vết mực lấm lem nhưng con gái cũng thương mẹ nên vui vẻ giặt balo sạch sẽ trước khi vào năm học mới”, chị Ngân kể.

Trái ngược với tâm trạng háo hức đến trường gặp bạn bè, thầy cô của con trẻ, chị Ngân cùng nhiều phụ huynh khác lại đối mặt với nhiều nỗi lo trước mùa tựu trường.

"Toát mồ hôi hột" với chi phí đầu năm học

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Ngân cho hay mỗi mùa tựu trường, những khoản chi phí đầu năm học cho hai con “ngốn” gần hết tháng lương của mẹ. Năm nay cũng không ngoại lệ.

Từ giữa tháng 7, hai con đã quay trở lại các lớp học thêm, tổng chi phí hết khoảng 5 triệu đồng/tháng/cháu. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một khoản “khởi động” cho hàng loạt chi phí đầu năm.

Do hai con cách nhau 4 tuổi và không học chung trường, chị Ngân buộc phải mua sách giáo khoa mới. Hai bộ sách đã tốn khoảng 1 triệu đồng, chưa kể các loại sách tham khảo.

Đồng phục, quần áo và giày dép cũng là một khoản chi lớn. Sau một mùa hè, các con lớn hơn hẳn nên không thể dùng lại đồ cũ. Người mẹ tính toán sơ sơ cũng hết hơn 6 triệu đồng.

Ngoài ra, đầu năm học cũng là lúc các khoản quỹ lớp, quỹ trường “gọi tên” phụ huynh. Chị Ngân chia sẻ mỗi con phải đóng khoảng 1 triệu đồng, nhưng sau đó vẫn có thể phát sinh thêm các khoản “tự nguyện” khác như điều hòa, văn nghệ, tivi…

“Đủ các khoản phải chi. Ai có 2-3 con mới cảm nhận được chi phí lớn ra sao”, người mẹ căng thẳng.

Tương tự, những ngày này, chị Nguyễn Phương (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cũng “đau đầu” với danh mục chi đầu năm học mới. Mong muốn hai con có môi trường học tốt, phù hợp với định hướng gia đình, vì vậy, vợ chồng chị chọn cho cả hai bé học trường tư.

Cả hai trường này đều yêu cầu phụ huynh đóng trước 3-6 tháng học phí và bán trú. Điều này đồng nghĩa với việc đầu tháng 9, vợ chồng chị phải đóng khoảng 80 triệu đồng một lúc.

Ngoài ra, trường tư còn đi kèm nhiều khoản chi phí phát sinh khác như học phẩm, ngoại khóa, phí phát triển trường, phần mềm công nghệ… Những khoản này nhỏ lẻ nhưng khi cộng dồn lại sẽ tạo thành một khoản đáng kể, khiến tổng chi phí vượt xa con số 80 triệu ban đầu.

Dù có thu nhập tốt, việc phải chi một khoản tiền lớn như vậy trong một thời điểm ngắn dễ ảnh hưởng đến các khoản chi tiêu khác trong gia đình chị.

“Hiện tại, hai vợ chồng đã phải tính toán để cân đối thu chi, đảm bảo có đủ số tiền này mà không ảnh hưởng đến các chi phí thiết yếu khác”, chị Phương chia sẻ.

Bảng kê chi phí tại trường mầm non tư thục, nơi chị Nguyễn Phương dự tính cho con theo học. Ảnh: Việt Linh.

Người tiết kiệm, người chuẩn bị trước 3 tháng

Để tiết kiệm chi phí và tránh áp lực, chị Phương Ngân cho hay từ tháng 7, chị đã bắt đầu mua sắm rải rác đồ dùng cho con. Cùng với đó, chị cũng cắt giảm nhiều khoản chi tiêu không thiết yếu, như quần áo hay đồ dùng của mẹ. Việc ăn uống, cho con đi chơi cũng phải tính toán hơn.

Ngoài ra, chị ưu tiên tận dụng đồ cũ nếu còn sử dụng được. Con gái thứ hai đã giặt sạch sẽ chiếc balo cũ, còn con gái lớn, người mẹ cũng đã may lại chiếc balo bị rách quai nhưng vẫn sử dụng tốt.

Dù vậy, chị Ngân vẫn có chút phấn khởi vì năm nay, cả hai con của chị đều được miễn học phí theo chính sách mới. Ngoài ra, trẻ tiểu học ở Hà Nội sẽ được hỗ trợ bữa ăn trưa bán trú. Nhờ vậy, chị giảm bớt một phần gánh nặng.

Trong khi đó, chị Trần Thảo (phường Kiến Hưng, Hà Nội) có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Lường trước những khoản chi đầu năm học, ngay từ tháng 5, khi các con bắt đầu nghỉ hè, chị đã lập kế hoạch tài chính cụ thể và trích ra một khoản tiết kiệm nhỏ mỗi tháng để chuẩn bị.

Bản thân chị cũng không chạy theo tâm lý đám đông mà ưu tiên mua sắm đồ dùng học tập dựa trên nhu cầu thực tế của các con và khả năng tài chính của gia đình.

"Tôi chỉ mua đủ dùng và đặc biệt quan tâm đến chất lượng để dùng lâu dài và tốt cho con”, người mẹ chia sẻ.

Theo đó, chị chọn loại giấy có độ sáng vừa phải, không quá trắng hay quá tối, đường kẻ rõ nét, không bị nhòe để tránh ảnh hưởng đến thị lực của con.

Người mẹ cũng ưu tiên loại mực không mùi, dễ dàng giặt sạch nếu dính vào quần áo. Bút phải có màu mực ra đều, không bị nhòe chữ và đặc biệt là dễ thao tác để con có thể tự bơm khi hết mực.

“Tôi cũng chọn loại cặp sách vừa phải, không quá đắt, nhưng phải có đệm lót ở lưng và vai để giảm áp lực, tránh gây đau cho con khi mang nhiều sách vở”, người mẹ kể.

Ngoài vấn đề tài chính, nhiều phụ huynh còn băn khoăn các yếu tố như mức độ hòa nhập, môi trường học tập của trẻ... Ảnh: Duy Anh.

Đủ nỗi lo khác

Không quá lo ngại vấn đề tài chính, song chị Trần Thảo lại trăn trở việc con mình sẽ hòa nhập với bạn bè ra sao, quá trình học tập của con như thế nào, chất lượng giáo viên liệu có ổn…

Chị kể hai năm trước, khi con trai đầu vào lớp 1, do chưa có kinh nghiệm, sợ con không theo kịp bạn bè, chị đăng ký cho con tới vài lớp học thêm. Tuy nhiên, khối lượng bài tập lớn khiến con căng thẳng đến mức đau dạ dày cấp.

“Lúc đó, tôi mới hốt hoảng nhìn lại”, chị nói.

Rút kinh nghiệm, với con thứ hai, từ mùa hè, chị Thảo đã cho con làm quen dần với chữ cái và phép tính để khi vào lớp 1, con đỡ bỡ ngỡ hay căng thẳng.

Dù vậy, chị nhìn nhận mỗi trẻ sẽ có hướng phát triển khác nhau, những khó khăn của con trai đầu có thể sẽ không giống với bé sau. Do đó, người mẹ cho rằng vẫn cần phải sát sao để hỗ trợ con kịp thời.

Trong khi đó, dù cho con học trường tư với mức chi phí cao, chị Nguyễn Phương vẫn lo ngại việc con không phù hợp với môi trường học tập này.

Con nhỏ mới hơn 1 tuổi và bắt đầu đi lớp, chị ưu tiên trường gần nhà, có chất lượng không khí tốt, sạch sẽ, đồ ăn ngon và các cô chăm sóc kỹ.

Ngôi trường hiện tại đáp ứng được tương đối nhưng theo chị, “con đi học mới biết thực tế ra sao”, bởi con gái đầu phải chuyển tới 3 trường mới tìm được nơi phù hợp.

Ngoài ra, chị cũng lo lắng về vấn đề sức khỏe của con khi bắt đầu tiếp xúc với môi trường đông người ở lớp học. Người mẹ xác định tinh thần rằng cho con đi học đồng nghĩa với việc sẽ có thêm các khoản chi phí như khám bệnh hay nằm viện nếu con ốm.