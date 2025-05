Tôi chi 90 triệu đồng xem 'ngũ đại thú' ở châu Phi

Được tận mắt nhìn ngắm những loài động vật hoang dã giữa châu Phi khiến tôi choáng ngợp đến nghẹt thở giữa thiên nhiên đẹp siêu thực.

Trên chiếc xe nhỏ, chúng tôi xuyên qua các vườn quốc gia ở Tanzania, tìm hiểu về nhiều loài động vật đặc trưng của vùng đất Tanzania.

Là người yêu thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực, tôi luôn tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo trong các chuyến du lịch. Trong đó, châu Phi nằm trong danh sách những điểm đến mơ ước của tôi với hành trình Safari săn "ngũ đại thú" (Big Five) đầy mê hoặc. Tuy nhiên, hành trình khám phá Tanzania trong tháng 5 là một chuyến đi nằm ngoài kế hoạch xuất phát từ lời rủ rê của một người bạn, chỉ với chưa đầy 2 tháng để chuẩn bị.

Tôi là Trần Đông Hoa - một người đam mê xê dịch hiện sống tại Đồng Nai. Trái với hình dung về một "lục địa đen" khô cằn, Tanzania đón tôi bằng bầu không khí trong lành, thời tiết ôn hòa, nơi những trảng cỏ xanh mướt kéo tận đến chân trời và muôn vì sao sáng giữa đêm đen huyền ảo. Những cuộc "chạm trán" với các loài động vật hoang dã là phần thưởng đáng giá cho những tâm hồn phiêu lưu, để khi nhìn lại cảm xúc trong tôi không thôi vỡ òa.

Hành trình kịch tính vượt kỳ vọng

Nhiều người không hiểu vì sao tôi lại bỏ ra gần 90 triệu đồng chỉ để đi "ngắm thú" ở châu lục xa xôi, khác biệt và đầy rẫy những rủi ro, nguy hiểm. Nhưng với một chút liều lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức lẫn tâm lý, tôi quyết tâm lên đường. Sau 2 chuyến bay dài, tôi đặt chân đến sân bay quốc tế Kilimanjaro ở Tanzania, sẵn sàng khám phá 3 công viên quốc gia trong vòng 7 ngày 6 đêm.

Tháng 5 là mùa mưa ở Tanzania. Không khí mát mẻ, nhiệt độ dao động 14-15 độ C vào ban đêm và cao nhất khoảng 30 độ C vào ban ngày. Đặt chân đến đây, tôi lập tức bị thu hút bởi khung cảnh thảo nguyên xanh trải dài bạt ngàn điểm xuyết những bông hoa dại đẹp tựa bức tranh.

Những cơn mưa xoa dịu cái nắng của mùa hè, giúp cây cối trở nên xanh tốt, tạo nên nguồn thức ăn phong phú cho nhiều loại động vật.

Trên những chiếc xe địa hình được thiết kế với phần mái mở để du khách có thể đứng quan sát, chụp ảnh, chúng tôi lên đường săn tìm “ngũ đại thú”. Việc gặp được các loài thú hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn và kinh nghiệm cùng sự tinh của hướng dẫn viên. Mỗi ngày trên thảo nguyên đều là một ngày đầy bất ngờ và kịch tính vì không biết sắp tới đoàn sẽ bắt gặp loài động vật nào trên chặng đường phía trước.

Vì không biết mình sẽ vô tình gặp được con thú nào khiến hành trình trở nên thú vị và vượt những kỳ vọng.

Lần đầu tiên tận mắt thấy voi, sư tử hay báo hoa mai trong môi trường tự nhiên khiến tôi xúc động không thể diễn tả thành lời. Khác với sở thú - nơi mọi thứ bị gò bó bởi những hàng rào và lưới sắt - ở đây, các loài thú di chuyển tự do và phản ứng theo bản năng mang đến cảm giác phấn khích và trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Cảm giác hồi hộp tăng lên khi biết rằng nếu bị kích động, chúng hoàn toàn có thể tấn công con người.

Một khoảnh khắc khó quên là khi hướng dẫn viên phát hiện một con báo đang săn linh dương. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng khiến tôi không kịp quay phim hay chụp hình lại, nhưng cuộc chiến tàn khốc của tạo hóa ấy đã in sâu vào tâm trí tôi - như những thước phim tài liệu từng xem hồi bé.

Những điểm chạm đáng nhớ

Bạn bè tôi từng hỏi: "Vì sao phải đi xa thế để xem thú, trong khi ở Việt Nam hay Trung Quốc cũng có sở thú?”. Sau chuyến đi, tôi đã có câu trả lời: chỉ ở đây tôi mới được chứng kiến các loài thú to lớn sống đúng với bản năng trong chính môi trường tự nhiên của chúng.

Trong đó, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc tôi bắt gặp sư tử mẹ dẫn ba con nhỏ băng qua đồng cỏ trải dài vô tận. Khi thấy xe chúng tôi tiến lại gần, chúng ngẩng đầu nhìn lại. Không giống như những con sư tử đi đơn lẻ có thể thoải mái đứng, nằm, tận hưởng thiên nhiên, sư tử mẹ lại liên tục cất tiếng gọi con, thúc giục con nhanh tránh xa đường xe chạy. Sự lo lắng và che chở ấy khiến tôi nhận ra tình mẫu tử là thứ tồn tại không chỉ ở con người. Khoảnh khắc ấy đặc biệt ấn tượng, trở thành một điểm chạm đáng nhớ trong chuyến đi.

Hình ảnh mẹ sư tử cùng đàn con ngoái lại nhìn để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.

Lịch trình Safari khá dày đặc, bắt đầu từ 8h và kết thúc trước 17h để đảo bảo an toàn cho khách trước khi bóng tối bao trùm lấy thảo nguyên. Chỗ ở thường cách điểm xuất phát Safari khoảng 1-1,5 tiếng chạy xe, vì vậy chúng tôi ăn trưa trên xe với phần cơm mang theo, gồm thịt hoặc cá, các rau và hạt được chế biến, nêm nếm hợp khẩu vị. Sau cả ngày săn thú, chúng tôi trở về bãi trại, khi thì ở khu nghỉ dưỡng (lodge) được xây dựng gần gũi với thiên nhiên.

Đêm xuống, bầu trời Serengeti hiện ra như một dải Ngân Hà sống động với hàng vạn vì sao sáng lấp lánh. Tại đây, tôi có thể dễ dàng ngắm dải Ngân Hà huyền bí vì không bị ô nhiễm ánh sáng. Một lần, tôi cùng bạn rời khu trại để chụp Milky Way mà không biết có thể gặp nguy hiểm từ thú hoang.

Sự hỗ trợ, chỉ dẫn nhiệt tình của các anh guide đã góp phần tạo nên thành công cho chuyến đi của tôi.

Hướng dẫn viên sau đó đã nghiêm túc nhắc nhở về rủi ro có thể bị động vật hoang dã tấn công bất cứ lúc nào, đặc biệt là trâu rừng châu Phi với biệt danh "never shy and never hide" - không bao giờ ngại ngùng và trốn tránh.

Thành công của chuyến đi còn đến từ các anh hướng dẫn viên bản địa chuyên nghiệp, nhiệt tình. Mỗi lần gặp loài vật nào trên đường, anh tourguide lại lấy sách ra, kiên nhẫn giải thích cho chúng tôi về tập tính, giới tính và đặc điểm ăn uống, sinh hoạt và săn mồi của từng loài.

Các anh tour guide còn trang bị bộ đàm, nếu xe nào phát hiện động vật sẽ nhanh chóng tuyền tin cho xe khác đến để ai cũng có cơ hội ngắm nhìn. Nhờ vậy, tôi đã được chiêm ngưỡng đủ bộ "Big Five" gồm voi, trâu rừng, báo hoa mai, sư tử và tê giác - cùng hàng loạt loài động, thực vật khác đặc trưng của châu Phi.

Tanzania là quốc gia khiến tôi đặc biệt muốn quay lại sớm trong tương lai.

Tổng phí chuyến đi khoảng hơn 90 triệu đồng, gồm vé máy bay, visa, safari trọn gói, ăn ở và tiền tip cho hướng dẫn viên. Do đi nhóm nhỏ, khi mở nắp xe, mọi người có thể thoải mái ngắm nhìn và di chuyển qua lại để chụp ảnh chứ không bị hạn chế như các xe đông đúc. Tuy vậy, nếu muốn tiết kiệm, bạn nên lên kế hoạch sớm, săn vé rẻ và đổi USD tại Việt Nam để được tỷ giá tốt.