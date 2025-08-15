Tôi đạp xe 12.000 km từ Ireland sang Việt Nam

Hành trình bắt đầu hơn một tháng trước, lý do nghe thật đơn giản, chỉ vì tôi thích đạp xe và khám phá. Như ước mơ, tôi đã đi qua 20 quốc gia theo cách riêng biệt.

Từng làm việc trong lĩnh vực xe đạp, tôi yêu việc khám phá thế giới bằng xe đạp.

Tôi là Gavin Quinn (28 tuổi, sống tại Ireland), làm việc trong ngành truyền thông. Với tôi, những chuyến đi ngắn chưa bao giờ là đủ. Một năm trước, khi cảm thấy bản thân đủ trưởng thành, tôi bắt đầu nghĩ về chuyến đi vòng quanh thế giới, theo cách "chỉ mình mới hiểu".

Sau nửa năm luyện tập và chuẩn bị giấy tờ, sáng ngày 1/7, khi thời tiết Ireland chỉ 18 độ C, tôi tạm biệt gia đình và bạn bè để thực hiện hành trình ý nghĩa nhưng "điên rồ": đạp xe từ Ireland sang Việt Nam. Mục đích để gây quỹ cho Purple House Cancer Support, tổ chức chuyên hỗ trợ bệnh nhân ung thư, tại quê nhà.

Năm 2022, tôi từng đạp xe 5.000 km xuyên châu Âu với hình thức bike packing (du lịch tự túc bằng xe đạp), chở theo toàn bộ đồ đạc cần thiết trên xe, lần này cũng tương tự. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, chỉ biết đích đến là Việt Nam.

374 ngày độc hành trên yên xe

Tổng hành trình khoảng 11.800 km, đi qua Monaco, Italy, Slovenia, Hungary, Serbia, Hy Lạp, Bulgaria, Georgia, Uzbekistan… Tôi mở tài khoản "Gav On The Go" trên MXH thay cho cuốn nhật kí. Mỗi ngày, những người theo dõi sẽ biết tôi đi đến đâu.

Xuất phát từ ngôi nhà ở Ireland, tôi đi phà đến Tây Ban Nha. Chưa vội cắm trại, tôi thuê nhà nghỉ để lưu trú. Quan cảnh đất nước này rất đẹp, con đường nhựa xen giữa thảm cỏ xanh và những dãy núi. Có lúc lại chạy ngang qua dòng sông phẳng lặng, nắng rọi xuống sáng rực.

Đến ngày 7/7, tôi đến Pháp. Trước đó, tôi từng được xem trực tiếp Tour de France - giải đua xe đạp nổi tiếng - ở miền Nam của Pháp. Từ đó, tôi xem đất nước này như điểm đến mơ ước.

Tôi hòa mình vào giải đua xe đạp ở Pháp và đạp xe qua dòng sông của Tây Ban Nha.

Mỗi ngày, tôi đạp xe khoảng 5 tiếng, tùy vào địa hình và thời tiết. Ở vùng khắc nghiệt như sa mạc, tôi chỉ có thể đạp xe vào sáng sớm và xế chiều. Đêm sẽ cắm trại, bày đồ hộp ra ăn. Có lúc tôi ngủ trong lều với nệm hơi, có lúc ghé nhà nghỉ. Đạp xe là cách nhìn thế giới xoay chuyển rõ nhất. Do đó, tôi không chạy đua về thời gian.

Tajikistan và Kyrgyzstan mang đến cho tôi không ít khó khăn. Trong 40 ngày ở Tajikistan, tôi đối mặt với mớ hỗn độn cảm xúc, đầu gối đau nghiêm trọng. Ở dãy núi Pamir, tôi còn bị say nắng, thiếu nước uống và ngộ độc thực phẩm.

Chưa dừng lại, biến cố tiếp tục xảy đến ở Kyrgyzstan. Một lần xe cán mảnh kính, nổ lốp khiến tôi ngã nhào và chân bị thương sâu, bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy dị vật và không thể di chuyển suốt một tuần. Những ngày sau đó, xe đạp liên tục gãy nan hoa.

Về đến quê nhà, tôi được bạn bè và người thân chào đón với băng rôn và những cái ôm.

Kiên định ban đầu vụt tắt, tôi suýt bỏ cuộc. Nhưng khi nghĩ đến lý do bắt đầu, mục tiêu quyên góp cho tổ chức còn dang dở, tôi lại tiếp tục. Chặng cuối, tôi bay đến Bangkok (Thái Lan) và đạp xe qua Lào.

Đến vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào ngày 8/7, tôi đã bật khóc. Khung cảnh thực sự đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Việt Nam là đích đến hoàn hảo

Trước đó, tôi chưa từng đến Việt Nam. Khi vô tình nhìn thấy bức ảnh vịnh Hạ Long, tôi đã chọn nơi đây làm đích đến. Việt Nam là nơi tận cùng của lục địa Á - Âu, điểm cuối của đất liền trước khi chạm đến Thái Bình Dương. Không còn gì hoàn hảo hơn.

Tôi check-in khi kết thúc hành trình tại vịnh Hạ Long.

Việt Nam đón tôi bằng một cơn mưa lớn. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn tôi cảm nhận được sự ấm áp của nơi đây. Tôi từng gặp gỡ những con người tử tế trong chuyến đi, nhưng đến Việt Nam, tôi luôn được chào đón bởi những con người xa lạ, họ cho tôi cảm giác như ở nhà. Tôi rất bất ngờ vì sự văn minh và thân thiện của Việt Nam.

Những ngày ở đây, phở và bánh mì trở thành món ăn thường xuyên trên đường. Thật không ngoa khi nói 2 đặc sản xứng đáng được ca ngợi nhiều hơn. Phở có nước dùng thơm, bánh mì đậm đà với phần nhân đầy đặn.

Việt Nam thực sự là đích đến trọn vẹn. Tôi không phải là vận động viên đạp xe chuyên nghiệp. Nhưng hành trình này, với tôi, là tấm huy chương vàng Olympic của riêng mình.