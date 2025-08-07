Tôi đến làng chài chỉ có điện 4 tiếng/ngày ở Nha Trang

Trái ngược với sự nhộn nhịp của các bãi biển Nha Trang, Bích Đầm "đốn tim" du khách yêu thích trải nghiệm bởi vẻ hoang sơ, đời sống làng chài bình dị và sự nhiệt tình, mến khách.

Nét yên bình của Nha Trang

Ẩn mình ở tận cùng đảo Hòn Tre, cách trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 8 hải lý, làng chài Bích Đầm hiện lên như một viên ngọc thô giữa đại dương. Gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi đây chỉ có điện vài tiếng mỗi ngày, giữ trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ và bình yên hiếm có. Đặt chân đến Bích Đầm, chúng tôi nhanh chóng bị mê hoặc bởi làn nước trong xanh màu ngọc bích và không khí mát lành của một làng chài ven biển. Tại đây, mọi ồn ào của phố thị đều tan biến, nhường chỗ cho tiếng sóng vỗ rì rào và nhịp sống chầm chậm trôi. Để đến được Bích Đầm, du khách có thể bắt tàu cao tốc tại Bến tàu Du lịch Nha Trang với giá khoảng 100.000 đồng/lượt, chỉ mất 30 phút là cập bến. Từ đây, chúng tôi thuê xe đạp dạo quanh đảo, băng qua con đường hoa giấy rực rỡ, ghé thăm bãi Đế, bãi Đá Trứng, lặn ngắm san hô gần bờ. Ngoài ra, du khách có thể trekking lên hải đăng Hòn Lớn - một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam - để thu trọn toàn cảnh biển trời bao la của Bích Đầm vào tầm mắt.

Nơi chỉ có điện 4 tiếng/ngày

Cuộc sống của người dân Bích Đầm chủ yếu xoay quanh khu vực trước cầu tàu. Dưới tán cây bàng cổ thụ hơn 150 năm tuổi đã được công nhận là cây di sản, người dân bày bán đủ món ăn giản dị, đậm chất địa phương như bún thịt nướng, chuối chiên, sữa chua hạt đác, tạo nên một khu chợ nhỏ đầy ắp hương vị. Bích Đầm hiện có khoảng 200 hộ dân với hơn 850 người sinh sống, chủ yếu làm nghề chài lưới. Chiều đến, những con tàu lại rẽ sóng ra khơi, mang theo hy vọng về một mẻ cá đầy, đến sáng mới trở về bờ. Do đảo chỉ có điện từ 17h đến 21h, người dân không dùng tủ lạnh. Hải sản đánh bắt được sẽ được bán và dùng hết trong ngày, phần còn lại thường được phơi khô hoặc mang biếu hàng xóm. Chúng tôi may mắn được thưởng thức những món đặc trưng như bánh xèo mực bọt, canh chua cá dìa, hàu nướng... Với sự hiền lành và chất phác, một người dân trong xóm còn nhiệt tình mời chúng tôi mớ cá mà gia đình đánh bắt được. Hiện Bích Đầm đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Du khách có thể trải nghiệm cuộc sống địa phương bằng cách lưu trú tại nhà dân với giá chỉ 100.000-120.000 đồng/người/đêm. Các bữa ăn cần đặt trước, giá 50.000-80.000 đồng/suất.