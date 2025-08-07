Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

PICTURESQUE

Tôi đến làng chài chỉ có điện 4 tiếng/ngày ở Nha Trang

  • Thứ năm, 7/8/2025 09:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trái ngược với sự nhộn nhịp của các bãi biển Nha Trang, Bích Đầm "đốn tim" du khách yêu thích trải nghiệm bởi vẻ hoang sơ, đời sống làng chài bình dị và sự nhiệt tình, mến khách.

Bich Dam Nha Trang anh 1

Nét yên bình của Nha Trang

Ẩn mình ở tận cùng đảo Hòn Tre, cách trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 8 hải lý, làng chài Bích Đầm hiện lên như một viên ngọc thô giữa đại dương. Gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi đây chỉ có điện vài tiếng mỗi ngày, giữ trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ và bình yên hiếm có. Đặt chân đến Bích Đầm, chúng tôi nhanh chóng bị mê hoặc bởi làn nước trong xanh màu ngọc bích và không khí mát lành của một làng chài ven biển. Tại đây, mọi ồn ào của phố thị đều tan biến, nhường chỗ cho tiếng sóng vỗ rì rào và nhịp sống chầm chậm trôi. Để đến được Bích Đầm, du khách có thể bắt tàu cao tốc tại Bến tàu Du lịch Nha Trang với giá khoảng 100.000 đồng/lượt, chỉ mất 30 phút là cập bến. Từ đây, chúng tôi thuê xe đạp dạo quanh đảo, băng qua con đường hoa giấy rực rỡ, ghé thăm bãi Đế, bãi Đá Trứng, lặn ngắm san hô gần bờ. Ngoài ra, du khách có thể trekking lên hải đăng Hòn Lớn - một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam - để thu trọn toàn cảnh biển trời bao la của Bích Đầm vào tầm mắt.

Bich Dam Nha Trang anh 2
Bich Dam Nha Trang anh 3Bich Dam Nha Trang anh 4Bich Dam Nha Trang anh 5
Bich Dam Nha Trang anh 6
Bich Dam Nha Trang anh 7Bich Dam Nha Trang anh 8
Bich Dam Nha Trang anh 9
Bich Dam Nha Trang anh 10Bich Dam Nha Trang anh 11
Bich Dam Nha Trang anh 12

Nơi chỉ có điện 4 tiếng/ngày

Cuộc sống của người dân Bích Đầm chủ yếu xoay quanh khu vực trước cầu tàu. Dưới tán cây bàng cổ thụ hơn 150 năm tuổi đã được công nhận là cây di sản, người dân bày bán đủ món ăn giản dị, đậm chất địa phương như bún thịt nướng, chuối chiên, sữa chua hạt đác, tạo nên một khu chợ nhỏ đầy ắp hương vị. Bích Đầm hiện có khoảng 200 hộ dân với hơn 850 người sinh sống, chủ yếu làm nghề chài lưới. Chiều đến, những con tàu lại rẽ sóng ra khơi, mang theo hy vọng về một mẻ cá đầy, đến sáng mới trở về bờ. Do đảo chỉ có điện từ 17h đến 21h, người dân không dùng tủ lạnh. Hải sản đánh bắt được sẽ được bán và dùng hết trong ngày, phần còn lại thường được phơi khô hoặc mang biếu hàng xóm. Chúng tôi may mắn được thưởng thức những món đặc trưng như bánh xèo mực bọt, canh chua cá dìa, hàu nướng... Với sự hiền lành và chất phác, một người dân trong xóm còn nhiệt tình mời chúng tôi mớ cá mà gia đình đánh bắt được. Hiện Bích Đầm đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Du khách có thể trải nghiệm cuộc sống địa phương bằng cách lưu trú tại nhà dân với giá chỉ 100.000-120.000 đồng/người/đêm. Các bữa ăn cần đặt trước, giá 50.000-80.000 đồng/suất.

Bich Dam Nha Trang anh 13
Bich Dam Nha Trang anh 14Bich Dam Nha Trang anh 15
Bich Dam Nha Trang anh 16Bich Dam Nha Trang anh 17
Bich Dam Nha Trang anh 18
Bich Dam Nha Trang anh 19Bich Dam Nha Trang anh 20
Bich Dam Nha Trang anh 21
Bich Dam Nha Trang anh 22
Bich Dam Nha Trang anh 23Bich Dam Nha Trang anh 24
Bich Dam Nha Trang anh 25

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

3 nơi vắng tanh cho người tạm thời 'mất kết nối'

Không còn mặn mà với những điểm đến đông đúc, ồn ào, nhiều bạn trẻ tìm cách "mất kết nối" tạm thời khỏi nhịp sống đô thị bằng những chuyến đi về nơi hoang sơ, vắng vẻ, ít dấu chân người.

08:20 1/7/2025

Tôi nghỉ việc Hà Nội, sống dọc biển miền Trung

Từ Hội An, Sa Huỳnh, Lý Sơn đến Nha Trang, Phan Thiết, tôi dành thời gian trải nghiệm và sống theo cách người địa phương ở các làng chài.

06:00 24/7/2025

Mat mat lon cua vinh Nha Trang hinh anh

Mất mát lớn của vịnh Nha Trang

13:23 27/6/2025 13:23 27/6/2025 Du lịch Du lịch

0

Việc khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam để mất 191 ha rạn san hô trong giai đoạn 2002-2024 dấy lên nhiều câu hỏi về mức độ hiệu quả trong công tác bảo vệ hệ sinh thái ven biển.

Linh Huỳnh

Bích Đầm Nha Trang Du lịch biển Hòn Tre Bích Đầm du lịch cộng đồng Du lịch hè

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý