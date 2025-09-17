Tôi đến Lào nhưng thấy 'rất Việt Nam'

Lần đầu đến Lào trong chuyến du lịch 6 ngày đúng dịp lễ 2/9, Viêng Chăn và Luang Prabang mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm bất ngờ và xúc động.

Tôi check-in trước Cung điện Hoàng Gia ở thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Dịp lễ 2/9, tôi có 6 ngày nghỉ nên quyết định dành trọn cho chuyến du lịch nước ngoài. Với quỹ thời gian không quá dài, Lào trở thành lựa chọn hợp lý nhờ vị trí gần và lịch trình dễ sắp xếp.

Tôi là Phạm Thị Ý, 26 tuổi, quê Gia Lai, hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Ngoài công việc, tôi đặc biệt yêu thích du lịch, nhất là những hành trình ngắn ngày đến các nước láng giềng để khám phá văn hóa.

Đây là lần đầu tôi đặt chân đến Lào và trải nghiệm thực tế đã vượt xa mong đợi. Trước chuyến đi, tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu qua hội nhóm du lịch tự túc trên Facebook, xem video trên YouTube và TikTok để chuẩn bị kỹ lưỡng.

Khung cảnh bình yên của Lào níu chân tôi trên hành trình 6 ngày 5 đêm.

"Trông rất Việt Nam"

Chiều 1/9, tôi bay từ TP.HCM sang Viêng Chăn, bắt đầu kỳ nghỉ 6 ngày 5 đêm. Với quỹ thời gian ngắn, tôi chọn thăm 2 điểm chính là thủ đô Viêng Chăn và cố đô Luang Prabang.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Lào là sự bình yên, mộc mạc, như được trở lại bầu không khí quê nhà những năm 2000. Thực tế còn đẹp và đáng nhớ hơn những gì tôi từng hình dung qua sách báo.

Đất nước này mang nhiều nét quen thuộc với Việt Nam. Cảnh quan, nhà cửa, những con đường nhỏ ở Viêng Chăn gợi tôi nhớ đến các tỉnh miền Trung. Người dân sống chậm, hiền hòa và gần gũi. Ẩm thực cũng tương đồng, với nhiều món từ gạo nếp và rau thơm.

Cảnh quan, nhà cửa, những con đường nhỏ ở Viêng Chăn gợi tôi nhớ đến các tỉnh miền Trung.

Ngay cả cách giao tiếp của người dân cũng tạo thiện cảm, hiền lành như người Việt. Ở khu vực trung tâm, họ có thể nói tiếng Anh cơ bản, còn tiếng Lào khá giống tiếng Thái, chỉ cần học vài câu chào hỏi đơn giản là đủ để trò chuyện.

Chi phí du lịch tại Lào hợp lý, rẻ hơn một số thành phố du lịch ở Việt Nam. Du khách có thể đổi tiền Kip ngay tại Việt Nam, hoặc trực tiếp ở sân bay và các tiệm vàng ở Viêng Chăn.

Ngoài ra, cộng đồng người Việt tại Lào khá đông nên rất dễ dàng tìm được sự hỗ trợ khi cần thiết.

Tôi khám phá chùa Pha That Luong, chùa Wat Si Saket ở Lào.

Ngày độc lập đáng nhớ

Ngày 2/9, tôi ngồi trên xe điện mang thương hiệu Việt hoạt động tại Viêng Chăn. Bác tài người Lào bất ngờ mở nhạc Việt Nam. Khi hỏi chuyện, bác bảo không biết tiếng Việt nhưng rất thích nghe nhạc Việt và biết hôm nay là Quốc khánh của Việt Nam.

Câu nói "Lao - Vietnam - Friendship" (tình hữu nghị Việt Nam - Lào) của người tài xế khiến tôi thật sự xúc động.

Cũng trong ngày hôm đó, khi đi dạo quanh Khải Hoàn Môn Patuxay, tôi chợt nghe những giai điệu quen thuộc của nhạc Việt vang lên. Ban đầu còn ngỡ ngàng, bởi không nghĩ giữa thủ đô Lào lại có thể nghe được những ca khúc gắn liền với ngày lễ độc lập của dân tộc.

Hóa ra, nước bạn tổ chức đoàn xe chở các em nhỏ đi quanh trung tâm thành phố, phát nhạc Việt để hòa chung niềm vui ngày độc lập của Việt Nam.

Khoảnh khắc ấy gợi trong tôi niềm tự hào, cảm nhận rõ tình hữu nghị gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc. Việt Nam và Lào không chỉ là láng giềng, mà còn như những người bạn thân thiết luôn đồng hành, chia sẻ cùng nhau.

Khoảnh khắc tôi bắt gặp học sinh Lào vẫy cờ Việt Nam trên đường phố thủ đô Viêng Chăn.

Nếu đến Lào, tôi khuyên mọi người nên đổi sẵn một ít tiền Kip, học vài câu địa phương cơ bản và chuẩn bị kem chống nắng, thuốc cá nhân. Khi tham quan chùa chiền, du khách cần mặc trang phục kín đáo, giữ sự tôn nghiêm và yên tĩnh.

Quan trọng hơn cả, hãy cho mình thời gian sống chậm, tận hưởng sự bình yên nơi đây thay vì "chạy" theo lịch trình dày đặc. Chính sự mộc mạc, chậm rãi mới là nét đặc biệt nhất mà Lào mang lại cho du khách.

Trước chuyến đi, du khách nên tham khảo kinh nghiệm trên mạng xã hội, báo chí và theo dõi thời tiết để chủ động sắp xếp lịch trình.

Tôi check-in thác nước Kuang Si, Cung điện Hoàng Gia, Khải Hoàn Môn Patuxay và chùa Wat Xieng Thong.

Nếu có dịp, tôi chắc chắn sẽ quay lại Lào. Ngoài Viêng Chăn và Luang Prabang, tôi muốn khám phá nhiều vùng đất khác, như Vang Vieng với cảnh sông núi hùng vĩ, trải nghiệm chèo kayak, bay khinh khí cầu; ghé Pakse - thành phố lớn ở miền Nam, được mệnh danh là "thủ phủ cà phê".

Và tất nhiên, tôi cũng muốn trở lại cố đô Luang Prabang, nơi để lại nhiều kỷ niệm đặc biệt, từ lễ khất thực buổi sáng đến bầu không khí yên bình hiếm có.

Lễ khất thực buổi sáng ở cố đô Luang Prabang.