Tôi đi 'biển' ở Lào

Đến Lào vào giai đoạn chịu ảnh hưởng từ bão số 3, tôi cùng chiếc balo 30 kg vượt qua nhiều ngày mưa gió và buổi cắm trại đáng nhớ tại hồ Nam Ngum.

2 balo, 60 kg và 2 tuần kẹt trong mưa bão ở Lào

Tôi chọn Lào, một vùng đất vừa đủ lạ để khơi lại sự tò mò, vừa đủ thân thuộc để không thấy lạc lõng. Tôi là Lỗ Hữu Đức Anh (27 tuổi), một chàng trai đam mê khám phá đó đây. Khung cảnh thiên nhiên ở Lào khá giống Việt Nam. Hành trình của tôi và anh Duy (bạn đồng hành trong chuyến đi) bắt đầu vào mùa hè tháng 7, trên chuyến xe giường nằm kéo dài 24 tiếng để tới Viêng Chăn. Mỗi đứa trên vai một chiếc balo lỉnh kỉnh dụng cụ cắm trại khoảng 30 kg. Thời điểm đó, cơn bão số 3 gây ảnh hưởng một số khu vực ở Lào, trong đó có chặng chúng tôi đi qua. Hai tuần ở Lào vào mùa mưa bão là những chặng đường không đoán trước được. Một buổi sáng ở Vang Viêng, chúng tôi suýt bỏ lỡ khung cảnh khinh khí cầu cắt ngang bầu trời khi ánh nắng đầu ngày rọi xuống những ngọn núi phủ sương. Hay trên chuyến xe Luang Prabang - Phonsavan để tới cánh đồng chum, xe chúng tôi phải mất một lúc lâu mới thoát khỏi đất lún do ảnh hưởng của đợt bão. Cứ nghĩ dãy Trường Sơn sẽ chắn gió, song nhiều đoạn sạt lở ở Phonsavan khiến cả hai kẹt lại.

Cắm trại trên "biển" duy nhất ở Lào

Sau khi ướt nhẹp vì cơn mưa rào, chúng tôi bắt đầu háo hức dựng “nhà” của mình tại hồ Nam Ngum. Lào là quốc gia nội lục địa duy nhất ở Đông Nam Á nên không có biển. Diện tích to lớn và màu nước xanh mát khiến người ta thầm gọi hồ Nam Ngum là "biển". Yên vị chỗ ngủ, chỗ nấu nướng, mà thời gian còn nhiều, tôi và bạn đồng hành mang ghế ra sát mép hồ, ngồi yên dưới cái chiều. Không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó, để cái nắng hong khô người và đầu óc.