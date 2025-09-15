Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

PICTURESQUE

Tôi đi 'biển' ở Lào

  • Thứ hai, 15/9/2025 08:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đến Lào vào giai đoạn chịu ảnh hưởng từ bão số 3, tôi cùng chiếc balo 30 kg vượt qua nhiều ngày mưa gió và buổi cắm trại đáng nhớ tại hồ Nam Ngum.

du lich lao anh 1

2 balo, 60 kg và 2 tuần kẹt trong mưa bão ở Lào

Tôi chọn Lào, một vùng đất vừa đủ lạ để khơi lại sự tò mò, vừa đủ thân thuộc để không thấy lạc lõng. Tôi là Lỗ Hữu Đức Anh (27 tuổi), một chàng trai đam mê khám phá đó đây. Khung cảnh thiên nhiên ở Lào khá giống Việt Nam. Hành trình của tôi và anh Duy (bạn đồng hành trong chuyến đi) bắt đầu vào mùa hè tháng 7, trên chuyến xe giường nằm kéo dài 24 tiếng để tới Viêng Chăn. Mỗi đứa trên vai một chiếc balo lỉnh kỉnh dụng cụ cắm trại khoảng 30 kg. Thời điểm đó, cơn bão số 3 gây ảnh hưởng một số khu vực ở Lào, trong đó có chặng chúng tôi đi qua. Hai tuần ở Lào vào mùa mưa bão là những chặng đường không đoán trước được. Một buổi sáng ở Vang Viêng, chúng tôi suýt bỏ lỡ khung cảnh khinh khí cầu cắt ngang bầu trời khi ánh nắng đầu ngày rọi xuống những ngọn núi phủ sương. Hay trên chuyến xe Luang Prabang - Phonsavan để tới cánh đồng chum, xe chúng tôi phải mất một lúc lâu mới thoát khỏi đất lún do ảnh hưởng của đợt bão. Cứ nghĩ dãy Trường Sơn sẽ chắn gió, song nhiều đoạn sạt lở ở Phonsavan khiến cả hai kẹt lại.

du lich lao anh 2

du lich lao anh 3du lich lao anh 4

du lich lao anh 5

du lich lao anh 6du lich lao anh 7du lich lao anh 8du lich lao anh 9

du lich lao anh 10du lich lao anh 11du lich lao anh 12du lich lao anh 13

du lich lao anh 14

Cắm trại trên "biển" duy nhất ở Lào

Sau khi ướt nhẹp vì cơn mưa rào, chúng tôi bắt đầu háo hức dựng “nhà” của mình tại hồ Nam Ngum. Lào là quốc gia nội lục địa duy nhất ở Đông Nam Á nên không có biển. Diện tích to lớn và màu nước xanh mát khiến người ta thầm gọi hồ Nam Ngum là "biển". Yên vị chỗ ngủ, chỗ nấu nướng, mà thời gian còn nhiều, tôi và bạn đồng hành mang ghế ra sát mép hồ, ngồi yên dưới cái chiều. Không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó, để cái nắng hong khô người và đầu óc.

du lich lao anh 15

du lich lao anh 16

du lich lao anh 17du lich lao anh 18du lich lao anh 19du lich lao anh 20

du lich lao anh 21du lich lao anh 22

du lich lao anh 23du lich lao anh 24du lich lao anh 25du lich lao anh 26

du lich lao anh 27

"Tôi đã thử, bạn thì sao?" là những câu chuyện du lịch độc đáo, ấn tượng được kể bởi chính những bước chân không ngại đi xa. Tại đây, bạn sẽ được đọc, xem, cảm nhận niềm đam mê xê dịch của nhân vật và biết đâu, một ngày bạn cũng lên đường. Bạn cũng có thể gửi câu chuyện du lịch thú vị của mình cho Znews thông qua email: toasoan@znews.vn.

Tôi 11 năm đưa vợ mắc ung thư ngắm nhìn thế giới

Trên ôtô, xe máy và cả xe đạp, tôi và vợ đi xuyên Việt, rong ruổi khắp thế giới trong 11 năm. Hiện tại, vợ tôi đã qua đời, tôi một mình hoàn thành những cung đường từng hứa đưa vợ cùng đi.

14:31 8/9/2025

Tôi đi tàu hỏa hơn 11 triệu đồng/vé từ Nha Trang đến Quy Nhơn

Trên chuyến tàu, tôi có cơ hội nhìn lại miền Trung thân quen từ một lăng kính khác thong dong, gần gũi và nhiều rung cảm hơn.

12:19 28/8/2025

Tường Vi (ghi)

Ảnh: Lỗ Hữu Đức Anh

du lịch lào Hồ Nam Ngum Phôn Sa Vẳn Lỗ Hữu Đức Anh Vang Viêng Luang Prabang

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý