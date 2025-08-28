Tôi đi tàu hỏa hơn 11 triệu đồng/vé từ Nha Trang đến Quy Nhơn

Vốn quen nhịp sống hối hả, tôi tưởng rằng 5 tiếng trên tàu sẽ hơi nhàm chán và đơn điệu. Dù vậy, khung cảnh thiên nhiên lướt qua ô cửa tàu đã khiến tôi say mê ngắm nhìn quên cả thời gian. Cảnh quan miền Trung hiện ra êm đềm với đồng lúa trải dài, ao sen cuối mùa loang màu hồng nhạt, làng quê yên bình với mái ngói đỏ, hàng cau, bụi tre. Thỉnh thoảng, tàu áp sát biển, để lộ khoảng trời rộng với mặt nước xanh biếc. Khi hoàng hôn xuống, mặt nước nhuộm vàng, trong khoang tàu ánh sáng cũng dịu đi. Suốt 5 tiếng trên tàu không nhanh như máy bay, không tiện như ôtô, nhưng chính sự chậm rãi ấy làm ta có thời gian nhìn kỹ những điều vẫn thường lướt qua.