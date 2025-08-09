Tôi đưa gia đình xuyên Việt, tối ngủ lều, sáng ngắm bình minh

Sau gần 25 ngày rong ruổi, hơn 3.000 km ngắm bình minh và trải nghiệm đủ thứ, gia đình tôi trở về Hà Nội. Đây là hành trình để đi, để lớn.

Bình minh trên từng tỉnh thành

Đầu tháng 7, tôi cùng vợ, con trai và con gái nhỏ đi xuyên Việt. Điều ấn tượng nhất trong chuyến đi là khoảnh khắc thức dậy dưới ánh bình minh, ở một nơi không quen thuộc. Ngày đầu tiên, khi cắm trại đêm ở biển Thanh Hóa, một cơn mưa lớn đã trút xuống, nhưng sáng hôm sau, bình minh đẹp đến kì lạ. Giữa tiếng sóng rì rào, đống than tàn còn âm ỉ mùi cá nướng, ánh hồng dịu nhẹ của ngày mới len lỏi qua đám mây, vài phút sau sẽ chuyển dần sang màu cam, phủ đều lên từng lớp sóng cát. Mặt trời còn chưa lên hẳn, ngư dân đã rục rịch đi vợt tôm, cá và chờ thuyền đánh bắt trở về. Khi trời hửng sáng, những chiếc lưới gỡ cá nặng, phơi ráo cho đợt ra khơi tiếp theo. Những ngày sau đó là bình minh ở biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh), vịnh Lăng Cô (Huế)... Không cần điểm đến nổi tiếng hay sang chảnh, chỉ cần có nhau, có nắng gió và những buổi sáng đón bình minh rực cháy là đủ. Tôi là Hải Lê Cao, một nhiếp ảnh gia sống tại Hà Nội.

Hành trình để lớn

Không có trường học nào dạy tốt hơn chính hành trình. Ở một bãi biển vắng tên ở Hà Tĩnh, bọn trẻ vừa cắm trại, vừa tắm biển, vừa rửa ráy dưới khe nước trong veo. Có khi là buổi chiều chạy tung tăng trên đồng ruộng Huế, nhìn đàn cò sải cánh. Nơi đẹp nhất là hòn đảo Tam Hải ở Đà Nẵng, nét nguyên sơ hiếm hoi vẫn giữ nguyên. Chợ địa phương họp lúc trời còn mờ sương, loại cá nào cũng có. Trên đường đi có thể bắt gặp những cụ già gần trăm tuổi vẫn thong dong cười hiền hay trẻ con vô tư hát vang một góc làng. Món ăn trên đảo giản dị nhưng ngon không thể tả, từ bánh ướt, rau xoa phơi sương đến bánh đúc, tất cả đều mang vị miền biển. Ngày đến Gia Lai (địa phận tỉnh Bình Định cũ), biển xanh, cát vàng và nắng rát rạt, nhưng các con vẫn hồn nhiên chơi đùa với sóng. Rời miền Trung là những ngày ngắm hoa, tâm tình về đêm ở Đà Lạt (cũ). Những điều giản dị nhưng lại thành kho báu ký ức.