'Tôi mất trắng 2 tỷ đồng sau bão số 13'

Bão số 13 quần thảo 10 tiếng tại miền Trung tàn phá nhiều nhà hàng, quán cà phê tại các phường của Gia Lai như Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam... Con số thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Sáng sớm ngày 7/11, bão số 13 (hay bão Kalmaegi) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hạ Lào và tan dần, sau khoảng 10 tiếng hoành hành ở khu vực miền Trung. Trong đó, trọng tâm rơi vào các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi.

Bão số 13 gây ra lượng mưa lớn, gió mạnh và rít từng hồi với sức gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15, cuốn phăng sinh kế của nhiều nhà hàng, quán ăn và quán cà phê, dù họ đã có tinh thần phòng bão từ trước.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng ngày 7/11, Khoa Tân, chủ hệ thống nhà hàng buffet lẩu - nướng Mr. Mộc, "đứng hình" khi nhìn thấy 3 chi nhánh trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam) sụp đổ hoàn toàn. Đây không phải lần đầu quán của anh đối mặt với mưa bão, nhưng thiệt hại lần này lớn chưa từng có.

Cảnh đổ nát tại 2 chi nhánh buffet trên đường Nguyễn Thị Định tối ngày 6/11 và sáng ngày 7/11. Ảnh: Khoa Tân, Minh Đức.

Trước khi bão đổ bộ, Khoa Tân đã chủ động đóng cửa và cho tất cả nhân viên về tránh bão. Đến khoảng 19-20h ngày 6/11, gió giật mạnh, nhà hàng không trụ nổi. Khi bão lặng, anh quay lại, chỉ còn chơ vơ khung sắt. Trước đó, nhà hàng có thể đón tối đa 400 khách mỗi ngày.

"Nhà hàng xây bằng tường kính và mái tôn, nay sập hoàn toàn. Bàn ghế, máy móc, thiết bị bếp đều hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng . Dù sao cũng đã xảy ra, chúng tôi chỉ biết cố gắng xây dựng lại từ đầu. Buồn đau cũng phải chịu, chứ biết làm gì hơn", Tân nói.

Sáng nay (7/11), đội ngũ quán đã bắt đầu dọn dẹp, kiểm tra chi tiết để đánh giá mức độ thiệt hại. Theo Tân, dự tính khoảng 1,5 tháng nhà hàng mới có thể hoạt động trở lại. Cách đó khoảng 800 m, chợ hải sản Mộc - một trong 4 chi nhánh của hệ thống - và một chi nhánh khác cũng không còn nguyên vẹn.

"Có lẽ nhà hàng tôi thiệt hại nặng nhất sau bão", anh nói và cho biết mình vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Cảnh ngổn ngang tại quán ăn Sao Cũng Được vào chiều tối ngày 6/11. Ảnh: Nguyễn Ngọc Vy.

Cùng hoàn cảnh, quán ăn Sao Cũng Được trên đường Lương Đắc Bằng (phường Quy Nhơn Nam) bị bão cuốn sạch, chỉ còn lại nền gạch và khung sắt. Số tiền khoảng một tỷ đồng đầu tư xem như mất trắng, chưa kể phần thất thoát khi tạm ngưng kinh doanh trước và sau bão. Sáng nay (7/11), Nguyễn Ngọc Vy (35 tuổi, chủ quán) đứng thẩn thờ nhìn tâm huyết của mình hóa đống đổ nát.

"Khoảng 17h hôm qua (6/11), tôi đang chằng chống quán, gió mạnh ập tới hất văng mọi thứ, trụ nhà bay lên cao. Tôi hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài, vài giây sau cả quán đổ sập, gió cuốn bay hết. Khi bão đi qua, quán mất tất cả, chỉ còn trơ lại một số khung sắt đã gãy và bảng hiệu bị xé toạt, nằm chỏng chơ dưới đất", anh buồn bã kể lại.

Trước đó, quán ăn của Ngọc Vy khang trang, có phần hiên rộng rãi với sức chứa hơn 100 khách. Hiện anh vẫn chưa biết làm cách nào để khắc phục hậu quả. Trước mắt sẽ chờ tinh thần ổn định, sau đó chuẩn bị kinh phí để xây dựng lại cơ sở vật chất để sớm đón khách trở lại.

Trong khi đó, nằm ở phường Quy Nhơn Đông (xã Nhơn Lý cũ), nhà hàng hải sản Hương Thanh cũng chịu thiệt hại hàng trăm triệu đồng khi phần mái nhà, bảng hiệu, tường rào đổ sập và cửa kính vỡ toàn bộ sau cơn bão. Vườn rau sạch cung ứng cũng không còn. May mắn, trước đó, thiết bị và bàn ghế đã di dời.

"Chúng tôi đang gấp rút dọn dẹp, quét lau sạch cát trên nền gạch, sửa chữa lại mái nhà, làm lại bảng hiệu và tiến hành lắp kính mới. Còn người còn của, nhà hàng dự kiến mở cửa lại trong khoảng một tuần nữa", Chí Quyền, đại diện nhà hàng, cho biết.

Quán cà phê của Minh Tài còn lại phần khung trước sức mạnh của cơn bão số 13. Ảnh: Nguyễn Minh Tài, Trường Ngô.

Quán cà phê kiêm quần áo thời trang HIT Coffee & Tea của Nguyễn Minh Tài (28 tuổi) tại góc đường Đặng Văn Ngữ - Nguyễn Thái Bình (phường Quy Nhơn Nam) không thoát khỏi cảnh tan tành sau bão, chỉ sau hơn 7 tháng hoạt động. Toàn bộ cửa kính vỡ vụn, mái tốc bay, tổng thiệt hại ước tính hơn 800 triệu đồng.

Chủ quán này cho biết cơn bão tàn có sức phá khủng khiếp, đến mức anh không thể nhận ra "đứa con tinh thần" của mình chỉ sau vài giờ bão quần thảo. Toàn bộ tài sản trong quán đều hư hỏng, từ bàn ghế, máy móc đến hàng hóa. Tất cả số tiền cá nhân anh đã đổ hết vào quán, đất cũng đi thuê.

"Tôi đang gồng mình thu dọn hiện trường, thu gom những bộ quần áo đắt tiền còn sót lại để giặt giũ và thanh lý. Giờ tôi không biết bắt đầu lại từ đâu. Tất cả tiền tiết kiệm đều nằm đó, không biết có thể mở cửa trở lại hay không", anh chia sẻ.