'Tôi xóa 5 app khi biết ứng dụng ngân hàng có thể đặt xe, mua hàng'

Nếu nghĩ app ngân hàng chỉ để kiểm tra số dư, chuyển khoản… bạn có thể bỏ lỡ hệ sinh thái tiện ích đang mở rộng từng ngày trên ứng dụng này.

“Tình cờ vào app ngân hàng, tôi phát hiện loạt tiện ích hữu ích. Nghĩ lại, tôi thật sự tiếc nuối vì không biết sớm hơn”, chị Lan Phương (28 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Sau vài ngày trải nghiệm app ngân hàng, chị Phương đã xóa 5 app gồm gọi xe, mua hàng online, đặt vé xem phim, khách sạn và so sánh vé máy bay. Giờ đây, tất cả tiện ích gói gọn trên app ngân hàng quen thuộc. Sau khi xóa các ứng dụng, không chỉ điện thoại được giải phóng dung lượng, chị Phương cũng không nhận nhiều thông báo hay cập nhật định kỳ cho ứng dụng nhỏ lẻ.

“Cảm giác giống như dọn tủ quần áo, bỏ những món đồ không còn mặc nữa. Cuộc sống của tôi gọn hơn, đầu óc nhẹ hơn. Mỗi lần cần làm gì, tôi chỉ cần nhớ đến app ngân hàng là đủ”, chị Lan Phương kết luận.

Câu chuyện của chị Lan Phương không của riêng ai. Khi mọi nhu cầu gói gọn trong vài thao tác chạm, người dùng bắt đầu đặt lại câu hỏi: Liệu một ứng dụng có thể thay thế nhiều ứng dụng? Trong bối cảnh đó, ứng dụng ngân hàng nổi lên như “siêu nền tảng” mới - nơi không chỉ giữ tiền, mà còn đáp ứng mọi nhu cầu người dùng.

Từ ngân hàng số thành “siêu ứng dụng”

Sinh ra trong thời đại vượt bậc về công nghệ, giới trẻ còn được gọi là “tech native” - người bản địa kỹ thuật số. Khi công nghệ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, họ mong muốn mọi thứ có thể tích hợp trong smartphone và sử dụng app duy nhất để tối ưu thời gian.

“Điện thoại của tôi hiện có hơn 60 ứng dụng, từ ngân hàng, đặt xe, đặt đồ ăn đến mua vé xem phim hay mua sắm online. Thực tế, có những app tôi chỉ mở 1-2 lần mỗi tháng. Giao diện mỗi nơi mỗi kiểu, đăng nhập lắm khi cũng rối rắm, chưa kể phải nhớ mật khẩu”, chị Thu Hằng (32 tuổi, TP.HCM) tâm sự.

Nhận thấy sự bất tiện khi dùng quá nhiều ứng dụng riêng lẻ, chị Hằng quyết định chuyển sang sử dụng app ngân hàng tích hợp sẵn loạt tiện ích như VNPAY Taxi, mua sắm VnShop, đặt vé xem phim, vé máy bay, tàu/xe...

Cùng suy nghĩ đó, chị Lan Phương cho biết dùng VNPAY Taxi trên app ngân hàng giúp gọi xe nhanh hơn.

“Giá rõ ràng, tài xế đến đúng giờ, thao tác thì đơn giản, tôi không cần mở thêm app nào khác”, chị Phương nhận xét.

Trong khi đó, anh Tùng Lâm (30 tuổi, Hà Nội) khá hài lòng với trải nghiệm đặt vé phim. Việc chọn rạp gần nhà, phim yêu thích và giờ chiếu thuận tiện chỉ mất vài bước. Anh còn thường xuyên nhận được mã giảm giá trên app nên chi phí xem phim tiết kiệm đáng kể.

App ngân hàng được tích hợp đa dạng tiện ích.

Theo đại diện ngân hàng lớn tại Việt Nam, việc mở rộng hệ sinh thái trên ứng dụng ngân hàng vừa tăng tiện ích cho khách hàng, đồng thời thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt và chuyển đổi số của ngành tài chính.

Song, liệu người dùng đã khai thác hết tiềm năng của app ngân hàng? Không ít người bỏ quên “kho tiện ích” trên ứng dụng họ sử dùng mỗi ngày. Trong bối cảnh công nghệ không ngừng đổi mới, việc chủ động khám phá và tận dụng tính năng trên app ngân hàng sẽ giúp cuộc sống thuận tiện hơn, đồng thời cho thấy sự thích ứng linh hoạt của người dùng hiện đại.

Khi ngân hàng không chỉ giữ tiền, mà còn giữ chân người dùng

Ở đất nước có dân số trẻ như Việt Nam, phần lớn người dùng tiềm năng là thế hệ thanh niên bắt nhịp nhanh với xu hướng công nghệ, bao gồm cả dịch vụ ngân hàng. Ngành tài chính cũng đón đầu xu hướng này, khi tích hợp nhiều dịch vụ trong một nền tảng, nâng cao tính năng, mở rộng hợp tác.

“Siêu ứng dụng - all in one platform” không chỉ phục vụ đa dạng nhu cầu của người dùng hiện đại mà còn giúp tiết kiệm dung lượng, giảm tình trạng “loạn app”, nâng cao tính an toàn nhờ lớp bảo mật chặt chẽ từ hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, khi sử dụng nền tảng duy nhất, khách hàng dễ dàng theo dõi chương trình giảm giá, tận dụng ưu đãi, tối ưu chi tiêu hiệu quả.

Nhiều người dùng lựa chọn app ngân hàng để phục vụ nhu cầu trong cuộc sống.

Từ công cụ tài chính đơn thuần, ứng dụng ngân hàng từng bước trở thành người bạn đồng hành số, mang lại trải nghiệm liền mạch, an toàn và tiết kiệm. Nếu chỉ dùng ứng dụng ngân hàng để kiểm tra số dư, có thể bạn đang bỏ lỡ hệ sinh thái phong phú và tiện lợi của “trợ lý số” đắc lực.