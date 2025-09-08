Tokyo triển khai đội taxi Toyota Crown chạy pin nhiên liệu hydro

Toyota tham gia dự án TOKYO H2 do Chính quyền Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) khởi xướng, đưa mẫu Crown FCEV vào đội xe taxi.

Toyota vừa công bố chính thức tham gia dự án "TOKYO H2" do Chính quyền Thủ đô Tokyo khởi xướng ngày 3/9, với mục tiêu đưa Tokyo trở thành trung tâm toàn cầu về năng lượng hydro. Đây là sáng kiến hợp tác dịch vụ công - tư, tập trung vào việc mở rộng sử dụng hydro trong giao thông thương mại, đặc biệt là taxi và xe tải chạy pin nhiên liệu.

Thế hệ thứ 16 của dòng Toyota Crown được giới thiệu với các thiết kế Sedan, Crossover, Estate và Sport. Biến thể Sedan được ra mắt vào tháng 11/2023 với các tùy chọn động cơ HEV và FCEV.

Một trong những điểm nhấn của dự án là việc đưa mẫu xe Toyota Crown vào đội xe taxi chạy pin nhiên liệu hydro (FCEV). Để góp phần đạt mục tiêu của Tokyo, vốn sẽ triển khai khoảng 600 taxi chạy pin nhiên liệu vào năm tài khóa 2030, Toyota đặt kế hoạch đưa vào sử dụng 200 xe Crown FCEV trước tháng 4/2026.

Song song với đó, Toyota đã cải tạo và tái mở cửa Trung tâm thông tin Toyota Mirai tại thành phố Minato, Tokyo. Được thành lập từ năm 2015, cơ sở này nay đổi tên thành TOKYO H2 HUB, trở thành nơi kết nối các doanh nghiệp và tổ chức cùng chung mục tiêu xây dựng xã hội hydro. Tại đây, công chúng có thể tiếp cận thông tin toàn diện hơn về xe FCEV và năng lượng hydro trong đời sống hàng ngày.

Showroom dành riêng cho mẫu xe FCEV tiên phong Toyota Mirai được chuyển đổi thành TOKYO H2 HUB, trở thành nơi kết nối các doanh nghiệp và tổ chức cùng chung mục tiêu xây dựng xã hội sử dụng năng lượng hydro.

Dự án TOKYO H2 hướng tới việc tăng tốc các nỗ lực hợp tác công - tư trong khai thác và ứng dụng hydro. Ngoài taxi, các sáng kiến trong lĩnh vực vận tải thương mại khác sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Việc thống nhất logo và thiết kế của dự án cũng nhằm nâng cao tính nhận diện, tạo sự lan tỏa về lợi ích của hydro trong đời sống thường nhật tại Tokyo.

Toyota nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng chính quyền Tokyo trong việc đưa hydro vào ứng dụng xã hội. Thông qua việc bổ sung Crown vào đội xe taxi FCEV, hãng kỳ vọng góp phần khiến hydro trở nên gần gũi và quen thuộc hơn với người dân. Đồng thời, nhu cầu lớn về hydro cũng sẽ giúp hình thành vòng tuần hoàn tích cực trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Các dòng xe sử dụng pin nhiên liệu hydro (FCEV) còn tồn tại nhiều hạn chế lớn như hạ tầng cơ sở nạp nhiên liệu còn thiếu, chi phí sử dụng cao, quá trình sản xuất còn chưa "xanh", hiệu suất thấp, thách thức kỹ thuật về vấn đề lưu trữ và an toàn..

Với quan điểm coi hydro là nguồn năng lượng quan trọng trong tương lai, Toyota tiếp tục mở rộng hợp tác cùng các đối tác ở nhiều lĩnh vực - từ sản xuất, vận chuyển, lưu trữ cho đến sử dụng. Trong thời gian tới, hãng sẽ đẩy mạnh các sáng kiến mới, nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một xã hội hydro bền vững, và đưa Tokyo trở thành hình mẫu hàng đầu thế giới.