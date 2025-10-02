'Tổng tài' phô mai nướng bị cấm bán hàng ở chợ đêm Đà Lạt?

Tối 1/10, mạng xã hội lan truyền clip "tổng tài" bán phô mai nướng ở chợ đêm Đà Lạt bị đội quản lý tịch thu quầy hàng khiến nhiều người chú ý.

Trong video, Xuân Thành (19 tuổi) - được biết đến với biệt danh "Muzan chợ đêm" hay "tổng tài bán phô mai nướng" - đang chứng kiến cảnh những dụng cụ làm nghề của mình bị đưa lên xe bán tải, mang về ủy ban.

Clip nhanh chóng thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, nhiều người biết đến danh tiếng của anh chàng qua mạng để lại bình luận hỏi thăm, không biết anh vi phạm ra sao và liệu còn được bán hàng ở chợ đêm không. Một số tin đồn cho rằng anh sẽ không được bán ở đây nữa.

Quầy hàng của Xuân Thành bị tịch thu, nhắc nhở vì khách tập trung quá đông. Ảnh: Bùi Quang Luật/TikTok.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews vào tối 2/10, Xuân Thành cho biết sự việc xảy ra vào tối hôm trước. "Vì buổi tối, gian hàng của tôi đông khách quá, tràn cả ra đường đi, gây kẹt xe nên đội trật tự xuống nhắc nhở và thu đồ về ủy ban để xử lý", anh cho biết.

Anh giải thích thêm vì vị trí đứng bán thuộc một bãi giữ xe, nên chủ bãi cũng nhắc nhở anh cùng các gian hàng xung quanh không mở bán trước 21h, chỉ được kinh doanh sau giờ đó.

Dù có chút bối rối và lo lắng khi không thể tiếp tục bán hàng trong buổi tối hôm đó, Xuân Thành rất hợp tác trong việc chấp hành yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Chủ quầy phô mai nướng nói thêm sau khi xử lý xong, địa điểm bán hàng của anh vẫn như cũ và tiếp tục bán bình thường. Anh cũng sẽ lưu tâm hơn trong việc hướng dẫn khách giữ trật tự.

Khi sự việc lan truyền, nhiều dân mạng bày tỏ hy vọng Xuân Thành có thể giữ chỗ bán lâu dài, hy vọng có dịp ghé thăm quầy hàng của anh khi du lịch đến Đà Lạt: "Những điệu nhảy của cậu ấy rất thú vị, phong thái tự tin, tôi sẽ ủng hộ", "Công ty tôi cuối tuần sau du lịch Đà Lạt, đang rủ nhau sẽ ra quầy phô mai nướng của Muzan chợ đêm check-in, mong anh được bán bình thường nhé"...

Xuân Thành nổi tiếng với phong cách độc đáo khi bán hàng. Ảnh: Muzan chợ đêm/TikTok.

Thời gian gần đây, Xuân Thành nổi lên thành hiện tượng mạng xã hội với biệt danh "tổng tài". Anh nổi bật với phong cách đặc trưng khi diện áo sơ mi, quần âu,đội chiếc mũ phớt bảnh bao và liên tục nhảy múa theo điệu nhạc trong lúc chuẩn bị đồ ăn cho khách.

Những clip ngắn ghi lại cảnh Xuân Thành đắm chìm trong vũ đạo, dường như phớt lờ mọi ồn ào xung quanh cũng thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok.

Hàng trăm du khách bị thu hút bởi sự phóng khoáng, nhiệt tình của chàng thanh niên điển trai. Mỗi đêm, trước quầy hàng của anh, hàng chục khách đứng xếp hàng để chờ trải nghiệm, hoặc chỉ để được chụp check-in với anh một tấm hình.

Không ít người nhận ra anh chính là "hot boy nhí" từng gây sốt cách đây 10 năm khi phụ mẹ bán bánh tráng nướng tại khu chợ này. Ở hiện tại, Xuân Thành đã trở thành thanh niên điển trai và chuyển ra dựng quầy hàng riêng.

"Tôi đang được làm công việc mà mình yêu thích và dốc hết nhiệt huyết cho nó. Tôi càng hạnh phúc hơn khi đã lan tỏa được một chút năng lượng tích cực đến cộng đồng. Thật vui khi thấy nụ cười của những vị khách đến gian hàng của mình", Xuân Thành bày tỏ.

Anh cho biết lấy cảm hứng từ những diễn viên Hollywood được thấy qua màn ảnh nên đã chọn cho mình tạo hình "tổng tài", xem đó là một cách gây ấn tượng với khách.

Dưới các clip lan truyền, nhiều người gọi Xuân Thành là Muzan, bởi tạo hình của anh có phần giống với nhân vật "chúa quỷ Muzan" trong bom tấn anime Thanh gươm diệt quỷ (Demon Slayer). Cảm thấy tên gọi này thú vị, anh lấy nó làm biệt danh cho mình.

'Tổng tài' bán phô mai nướng ở chợ Đà Lạt gây chú ý Hình ảnh Xuân Thành nhảy múa khi chuẩn bị đồ ăn khiến khách hàng bị thu hút. Nhiều người nhận ra anh từng gây sốt ở khu chợ đêm Đà Lạt cách đây nhiều năm.