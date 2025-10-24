'Tổng tài' phô mai nướng Đà Lạt yêu bạn gái lớn hơn 20 tuổi

Vân Kiều (39 tuổi), bạn gái của Xuân Thành (19 tuổi), nói rằng cô đã quen với những ý kiến trái chiều về mối tình của mình và không còn để tâm.

Những tháng qua, Xuân Thành (19 tuổi), chủ quầy phô mai nướng ở chợ đêm Đà Lạt, gây sốt mạng xã hội với biệt danh "tổng tài". Trở thành hiện tượng triệu view, chuyện tình yêu của anh cùng bạn gái lớn hơn 20 tuổi cũng khiến những người theo dõi đặc biệt chú ý.

Bạn gái anh là Nguyễn Ngọc Vân Kiều (39 tuổi, quê Gia Lai), từng là giáo viên dạy âm nhạc. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Vân Kiều nói rằng khi bạn trai bất ngờ nổi tiếng, cô cũng chạnh lòng khi nhận về nhiều bình luận trái chiều, lời lẽ ác ý.

Khác với nhiều đồn đoán vô căn cứ từ dân mạng, cho rằng Vân Kiều là "phú bà bao nuôi tình trẻ", cô nói rằng bản thân vốn làm công việc rất bình thường và Xuân Thành là người gánh vác nhiều hơn trong mối quan hệ.

"Tôi từng sợ và không vui khi Thành nổi tiếng trên mạng, vì bỗng dưng thành tâm điểm của ‘drama’ không đáng có, bị những người lạ soi mói. Nhưng Thành trấn an khiến tôi vững vàng hơn với tình yêu này", Vân Kiều bày tỏ, tiết lộ đã không kìm được xúc động khi bạn trai nói rằng "Anh không quan tâm người ta nói gì, chỉ quan tâm em nghĩ gì về anh".

Xuân Thành và Vân Kiều hẹn hò từ tháng 6.

Lời hứa "anh sẽ lo cho em"

Vân Kiều kể khi còn ở quê, cô là giáo viên âm nhạc, chuyên dàn dựng múa và có mở lớp, vũ đoàn chuyên biểu diễn cho các sự kiện tại địa phương. Khi chuyển đến Đà Lạt, cô làm trợ giảng cho một lớp múa vào buổi sáng, buổi tối phụ bán quán ăn đêm - cũng là nơi cô và Xuân Thành gặp nhau lần đầu tiên.

Cô còn nhớ đó là vào khoảng đầu tháng 6, Thành đi làm về khuya và ghé vào ăn bánh canh. Lúc đó, Thành mang theo một chiếc loa vào quán và bật nhạc, con của chủ quán nói vui rằng anh là ca sĩ.

"Từ trên nhìn xuống, tôi thấy cậu bé này khá dễ thương, nghĩ chắc ca sĩ đi hát phòng trà về thật. Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm người nhỏ tuổi", cô kể.

Hôm sau, Xuân Thành ghé lại quán, Vân Kiều là người bắt chuyện trước, hỏi "Sao nay không mang máy xuống mở nhạc nghe?". Thành đáp lại, sau một vài câu trò chuyện, anh bất ngờ xin số liên hệ của cô. Về nhà, anh nhắn tin nói chuyện rồi ngỏ lời đề nghị hẹn hò.

Khi ấy, cả hai chưa biết tuổi thật của nhau. Ban đầu, chỉ nghĩ coi như bạn bè, nói chuyện cho vui, Vân Kiều tới nơi Thành bán hàng để ăn phô mai một lần.

"Nhìn Thành chững chạc lắm, tôi đoán anh sinh năm 1996. Đến khi hỏi thử, anh nói sinh năm 2006, tôi không thể tin. Anh phải mang căn cước ra để chứng thực", Vân Kiều kể.

Dù cách biệt tuổi rất lớn, cô bị chinh phục bởi sự trưởng thành, trách nhiệm của anh nên sau đó đã đồng ý hẹn hò. Vân Kiều nói rằng bạn trai là người đàn ông có tính cách thú vị và "nói được, làm được".

Vân Kiều bị chinh phục bởi sự chín chắn, trách nhiệm của bạn trai kém 20 tuổi.

Khi mới quen, thấy bạn gái bán hàng ở quán ăn đêm tới 5h sáng, rồi 7h lại đi trợ giảng ở lớp múa, Xuân Thành rất thương và lo lắng. Anh nói cô nghỉ bán quán, chỉ lo lớp múa thôi, anh sẽ phụ cô một phần chi phí.

"Thành nói mỗi ngày sẽ chuyển cho tôi 200.000 đồng để tôi khỏi làm cực nhọc. Và đúng là ngày nào anh cũng chuyển. Có hôm bận quá quên mất, hôm sau anh sẽ chuyển bù gấp đôi. Tiền anh gửi, tôi vẫn để yên như vậy, không đụng tới. Nhưng qua đó, tôi nhìn thấy được sự chân thành của anh", cô bộc bạch.

Suốt thời gian yêu nhau, Vân Kiều ngày càng bị thuyết phục bởi những gì Thành đã hứa, rằng "anh sẽ lo cho em". Anh không đòi hỏi điều gì từ bạn gái, ngược lại luôn hết lòng chăm sóc.

Cô nói rằng từ lúc mới hẹn hò đến nay, cả hai chưa từng cảm thấy khoảng cách tuổi tác là rào cản. "Chúng tôi cũng chưa từng tranh cãi, sự chững chạc của Thành khiến tôi cảm giác anh dường như chẳng kém tuổi mình".

Từng không thích bạn trai nổi tiếng

Vài tháng trước, Xuân Thành bất ngờ thành hiện tượng mạng khi có phong cách bán hàng độc đáo. Với áo sơ mi, quần âu và đội chiếc mũ phớt bảnh bao, anh vừa nhảy múa theo điệu nhạc, vừa chăm chú nướng phô mai cho khách. Hàng trăm du khách bị thu hút bởi sự phóng khoáng, nhiệt tình của chàng thanh niên điển trai và tìm đến trải nghiệm.

Nhiều người nhanh chóng nhận ra anh là "hot boy nhí" từng gây sốt cách đây 10 năm khi phụ mẹ bán bánh tráng nướng tại khu chợ này. Đa số bình luận dành lời khen cho sự chăm chỉ, chịu khó của chàng trai trẻ.

Xuân Thành gây sốt với phong cách lạ khi bán phô mai nướng.

Viral trên mạng giúp anh nhận được những lời mời quảng cáo từ một số nhãn hàng, doanh nghiệp địa phương. Cuộc sống của anh và bạn gái cũng có thêm nhiều khởi sắc.

Tuy nhiên, thời gian đầu khi Xuân Thành mới nổi tiếng, cặp đôi lệch tuổi phải chịu không ít sự soi mói trên mạng xã hội.

"Có lúc tôi không thích Thành nổi tiếng, chỉ muốn anh bình lặng. Khi bị bịa đặt ác ý, tôi tự hỏi tại sao người ta lại cay nghiệt đến thế với một người họ chưa từng gặp, thấy mình không đáng phải chịu đựng như thế", cô xúc động nhớ lại. Thế nhưng, sau khi tâm sự với bạn trai, Vân Kiều thay đổi suy nghĩ.

Cô tự hào khi bạn trai đã mạnh mẽ, dám ước mơ và nỗ lực để thay đổi khỏi cuộc sống khổ cực trước đây. "Và tôi cũng muốn dành hết tâm can, yêu anh một cách chân thành và nghiêm túc".

Hiện tại, khi đã nghỉ công việc cũ, Vân Kiều sang phụ giúp bạn trai mỗi tối ở chợ Đà Lạt. Cô thường nhận order từ khách, thu tiền và trò chuyện với những người yêu mến từ trên mạng tìm đến tận nơi gặp gỡ. Nhiều người gặp gỡ ngoài đời thường dành lời khen, giờ đây cô cũng không còn quan tâm đến những lời ác ý.

Vân Kiều hết lòng ủng hộ bạn trai.

Mối quan hệ của Vân Kiều và Xuân Thành cũng được gia đình anh ủng hộ. Ngày trước, khi bà ngoại Thành còn bán cháo ở chợ, Vân Kiều thường ra phụ giúp bà, cùng dọn hàng và trò chuyện.

"Nhiều khi, gia đình anh hay hỏi vui 'sao mày quen được Kiều hay quá vậy', còn bà ngoại anh bảo là 'trời cho con một người phụ nữ biết đỡ đần rồi đó'. Bây giờ, tôi cũng gọi mẹ của anh là mẹ, xưng con rồi", cô kể.

Chia sẻ về tình yêu của mình, Xuân Thành nói rằng anh rất thương bạn gái. "Bạn gái tôi từng một lần đổ vỡ, nhưng chúng tôi chỉ sống cho hiện tại và không bận tâm về quá khứ của nhau. Tình cảm của chúng tôi là thật, muốn đơn giản bên nhau, cùng kiếm tiền lo cho cuộc sống", anh nói.

Ngày 20/10, Xuân Thành mua một chiếc nhẫn quỳ gối cầu hôn bạn gái và vỡ òa khi cô nói "đồng ý". Anh thổ lộ với nửa kia rằng: "Anh chấp nhận em từng kết hôn, chấp nhận em có con, chấp nhận cả những nếp nhăn trên gương mặt. Anh chỉ cần em chấp nhận anh".

Khi được hỏi về tương lai, Vân Kiều nói rằng hiện tại cả hai đang tập trung kiếm tiền và xây dựng cuộc sống. "Hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc, còn sau này ra sao cứ để tùy duyên", cô bày tỏ.